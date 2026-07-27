Сборная 1-го тура РПЛ. Огненные Барко и Соболев, новые лидеры «Краснодара»

Вот и сыгран 1-й тур нового сезона РПЛ. По традиции по итогам восьми матчей недели составляем символическую сборную звёзд уикенда. В команду героев вошли представители сразу 10 клубов – «Краснодара», «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Балтики», «Оренбурга», «Ростова», «Рубина», «Крыльев Советов» и махачкалинского «Динамо». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2, причём одному из них мы поменяли позицию, чтобы никого не обидеть. Лучший тренер – автор удивительного камбэка.

Вратарь: Максим Бориско («Балтика»)

Голкипер «Балтики» перед переходом в ЦСКА выдал классный перформанс в матче со своей будущей командой. В статистике Бориско четыре сейва и 1,77 предотвращённого гола, но больше всего запомнились его эффектные спасения в концовке игры после ударов Имрана Фирова и Энрике Кармо. Главный тренер калининградцев Андрей Талалаев сказал, что продажа Бориско станет «выстрелом в голову» для «Балтики» – неужели сенсация прошлого сезона действительно будет теперь бороться за выживание?

Правый защитник: Александр Сандрачук («Динамо» Мх)

Александр Сандрачук Фото: «Динамо» Махачкала

По истории 24-летнего воспитанника «Зенита» можно снимать кино: осенью 2024-го Сандрачук получил тяжёлую травму колена в выездной встрече с «Факелом», из-за которой пропустил полтора года, а сейчас вернулся в Воронеж и, поборов кошмары прошлого, стал героем битвы в том же месте. Правый защитник принёс победу махачкалинскому «Динамо» – рванул в чужую штрафную и замкнул подачу Даниила Лесового. В статистике Александра также шесть успешных оборонительных действий и два паса под удар.

Центральный защитник: Никита Чернов («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» увезли нулевую ничью из Москвы и мало что дали сделать московскому «Динамо», несмотря на большое количество ударов в статистике бело-голубых. Защитники самарской команды справились со своей работой, а мы выделяем опытного Чернова. По данным Sofascore, Никита выиграл 8 из 10 единоборств и совершил 12 успешных оборонительных действий (включая три отбора и два перехвата), кроме того, отдал четыре точные длинные передачи.

Центральный защитник: Виктор Мелёхин («Ростов»)

Несмотря на поражение «Ростова» в Оренбурге, отметим центрбека ростовчан Мелёхина. Во-первых, он забил классный гол ударом в касание из-за штрафной, а ещё собрал хорошие цифры – 7 из 10 выигранных единоборств, пять успешных оборонительных действий и 13 точных длинных передач. При втором голе «Оренбурга» Виктор позволил сопернику завладеть мячом, однако в том эпизоде ошиблись сразу несколько защитников «Ростова», и в целом плюсы в игре Мелёхина всё равно перевесили минусы.

Левый защитник: Данил Круговой (ЦСКА)

В этом туре не сверкали левые защитники, а вот сразу несколько правых провели очень сильные матчи. Один из них – Круговой, который своими волшебными пасами вскрывал оборону «Балтики», поэтому условно передвинем армейца налево на его профильную позицию, чтобы включить в сборную и его, и Сандрачука. У Данила четыре точные длинные передачи (в том числе две – под удар) и пять успешных оборонительных действий. Впрочем, эта статистика не совсем передаёт мощное впечатление от игры универсала ЦСКА.

Правый полузащитник: Хуан Боселли («Краснодар»)

Хуан Боселли Фото: ФК «Краснодар»

Боселли называли главным антигероем «Краснодара» на финише прошлого сезона, и вряд ли кто-то видел уругвайца в основе «быков», особенно после подписания на правый фланг Кристиана. Но пока бразилец набирает форму, Хуан получил шанс и блестяще воспользовался им в Казани: в его активе гол со штрафного, голевая передача и заработанное удаление Ильи Рожкова. Фланговый форвард нанёс четыре удара (три – в створ), выиграл 7 из 11 единоборств и заставил соперников трижды сфолить на себе.

Центральный полузащитник: Никита Кривцов («Краснодар»)

Ещё одним творцом победы «Краснодара» над «Рубином» стал Кривцов, заменивший Эдуарда Сперцяна на позиции «десятки». Никита забил победный мяч классным ударом под перекладину, а ещё два его гола были отменены – однажды он сам чуть-чуть залез в офсайд, а в другом случае подвёл партнёр. Атакующий полузащитник завершил матч с четырьмя ударами и четырьмя пасами под удар (лучший показатель среди всех игроков), вышел победителем в 7 из 11 единоборств.

Центральный полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

Аргентинский полузащитник «Спартака» на фоне слухов о возможном возвращении на родину внёс огромный вклад в победу красно-белых над московской «Родиной». Барко отдал голевой пас в эпизоде с забитым мячом Маркиньоса, а, по данным Opta Sports, он стал всего лишь вторым за последние 10 лет игроком, сделавшим 40+ точных передач в финальную треть и семь под удар в матче РПЛ. В активе Эсекьеля также пять из семи выигранных единоборств, пара отборов и две обводки.

Левый полузащитник: Андрей Касаджиков («Оренбург»)

Андрей Касаджиков Фото: ФК «Оренбург»

Всегда радостно на душе, когда появляются новые молодые таланты, разрывающие в Премьер-Лиге. «Оренбург» в меньшинстве перевернул игру с «Ростовом» и одержал волевую победу (превратил 0:1 в 2:1) благодаря 18-летнему арендованному воспитаннику «Зенита» Касаджикову. Андрей появился на поле за полчаса до конца, выдал 100% точных передач, сделал голевой пас с углового на Руслана Куля, а в компенсированное время сотворил шедевр – убрал на дриблинге нескольких защитников и зарядил в дальнюю девятку!

Нападающий: Александр Соболев («Зенит»)

После того как Соболев снова стал «плохим мальчиком», он опять начал показывать хороший футбол – постоянно забивает за «Зенит» и даже внешне изменился (явно сбросил лишние килограммы, прибавил в движении). Вот и во встрече с «Акроном» в Самаре центрфорвард оформил дубль за 18 минут, а в концовке ещё и отдал голевую передачу на Джона Джона. У Александра два паса под удар за матч, он вышел победителем в 7 из 12 единоборств.

Нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)

Несмотря на поражение «Рубина» вдесятером, Даку создал большие проблемы обороне «Краснодара». Он мог забить ещё до своего гола, который получился по-настоящему топовым: албанец открылся под вынос от вратаря Евгения Ставера, нырнул в зону между двумя центральными защитниками, ловко отодвинул от мяча Витора Тормену и ушёл от Жубала. Потом только сейв Станислава Агкацева помешал нападающему казанцев оформить дубль, а закончил игру Мирлинд с тремя ударами, одним пасом под удар и тремя заработанными на себе фолами.

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов («Оренбург»)

В этом туре было шесть тренеров-победителей – Ильдар Ахметзянов из «Оренбурга», Сергей Семак из «Зенита», Хуан Карлос Карседо из «Спартака», Мурад Мусаев из «Краснодара», Дмитрий Игдисамов из ЦСКА и Вадим Евсеев из махачкалинского «Динамо». Каждый из них хорошо отработал свои 90+ минут, однако особенно стоит выделить коуча уральской команды. Удачными заменами и прочими коррективами Ахметзянов сумел перевернуть матч с «Ростовом», хотя его «Оренбург» играл в меньшинстве, и сотворить чудесный камбэк. Хозяева забрали концовку, а вместе с ней – и три очка. Браво, тренер!

Сборная 1-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

Включения в символическую сборную 1-го тура заслуживали и некоторые другие игроки. Этот список можно дополнить ещё как минимум 12 фамилиями. Успешные матчи выдали вратари Андрей Лунёв («Динамо» М) и Евгений Ставер («Рубин»), защитники Густаво Мантуан («Зенит»), Евгений Морозов («Локомотив») Натан Гассама («Балтика»), полузащитники Зелимхан Бакаев («Локомотив»), Эгаш Касинтура («Ахмат»), Роман Зобнин, Маркиньос (оба – «Спартак»), Джон Джон («Зенит»), Кирилл Глебов (ЦСКА), нападающий Чинонсо Оффор («Балтика»).

Кого мы забыли, на ваш взгляд? Пишите в комментариях!