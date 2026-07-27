Ассистент Круговой, засиявший Боселли или герой «Оренбурга»? Кто лучший в 1-м туре РПЛ

Как вам 1-й тур нового сезона Альфа-Банк РПЛ? Начало было огненным — дебютного гола пришлось ждать меньше минуты. По традиции нужно определить лучшего футболиста прошедшего тура. Мы отобрали несколько кандидатов, которые займут места в зависимости от вашего выбора.

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