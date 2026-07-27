Ассистент Круговой, засиявший Боселли или герой «Оренбурга»? Кто лучший в 1-м туре РПЛ

Как вам 1-й тур нового сезона Альфа-Банк РПЛ? Начало было огненным — дебютного гола пришлось ждать меньше минуты. По традиции нужно определить лучшего футболиста прошедшего тура. Мы отобрали несколько кандидатов, которые займут места в зависимости от вашего выбора.
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Андрей Касаджиков («Оренбург»)
Ну это чистый Голливуд. Вот твоя команда пропускает от «Ростова» в начале второго тайма и тут же остаётся в меньшинстве. Вот тебя, только-только арендованного у «Зенита» 18-летнего парня, выпускают на 65-й минуте. И ты всё переворачиваешь в самой концовке! Для начала исполняешь угловой и делаешь ассист. Во-вторых и в-главных, технично ускользаешь в чужой штрафной сразу от троих и забиваешь разом от штанги и перекладины! Великолепный дебют в РПЛ. Вероятно, один из лучших в истории чемпионата. «Шок…» – реакция в телеграм-канале ростовчан. Не поспоришь!
Данил Круговой (ЦСКА)
Фланговый футболист ЦСКА решил, что нужно ставить на поток красивые голевые передачи. Команда Дмитрия Игдисамова ужасно начала матч с «Балтикой» — пропустила уже на первой минуте. А потом организовала камбэк. Круговой сгенерировал два красивых паса, но результативным оказался только один. Сначала Данил вырезал мяч внешней стороной стопы на Данилу Козлова. Вот только судьи отменили гол после вмешательства VAR, потому что экс-футболист «Краснодар» залез в положение вне игры. Круговой, похоже, совсем не расстроился и через несколько минут разрезал оборону «Балтики» на куски проникающей передачей на Кирилла Глебова. Есть пас на победный гол! В прошедшем матче Круговой отдал 82% точных передач (две — под удар), выиграл пять единоборств из 11, заблокировал два удара соперника, сделал два перехвата и выполнил одну успешную обводку.
Эсекьель Барко («Спартак»)
Аргентинец показал топ-игру на фоне разговоров о возможном желании уехать из России. В последние дни активно подогревается информация о переговорах «Спартака» и «Ривер Плейт». Во встрече с «Родиной» Барко отдал 43 точных передачи в финальную треть поля и семь — под удар. Это всего лишь второй случай в РПЛ за предыдущие 10 лет, когда игрок завершает встречу со статистической линейкой 40+ точных передач в финальную треть поля и 7+ пасов под удар. А знаете, кому принадлежит такой результат в первом случае? Тоже Барко! В матче 1-го тура нынешнего сезона Эсекьель выиграл пять единоборств из семи, выполнил две успешные обводки и отдал голевой пас.
Хуан Боселли («Краснодар»)
«Краснодар» есть кому тащить и без Эдуарда Сперцяна с Джоном Кордобой, который приходит в себя после ЧМ-2026. Боселли совершил своеобразный хет-трик. Во-первых, пусть в этом и не слишком большая его заслуга, заработал удаление для Ильи Рожкова в начале матча с «Рубином», когда казанцы вели в счёте. Во-вторых, как это частенько делал в «Нижнем Новгороде», забил со штрафного. В-третьих, отдал эстетский голевой пас Никите Кривцову пяткой в касание. Символично, что во многом из-за неудач Хуана клуб упустил в прошлом сезоне и чемпионство, и Кубок. Долги возвращаются.
Роман Зобнин («Спартак»)
Полузащитник (а правильно ли сейчас его так вообще называть?) выдаёт потрясающую форму при Хуане Карлосе Карседо, независимо от позиции. Такую, какой у него до 2026 года не было очень давно. Качественно закрывает и левый фланг, и, при необходимости, правый. Ну и в привычной роли очень хорош, что показал матч с «Родиной». Ассист на Данила Пруцева уже при 2:0 даже второстепенен. Согласно статистике Fotmob, Зобнин выиграл все семь единоборств. Прошли все три его обводки. 10 раз Роман вернул «Спартаку» владение. Сделал три отбора и совершил восемь касаний в чужой штрафной. Этому мужчине точно 32 года, а не 24?
Никита Кривцов («Краснодар»)
Кривцов вышел на позиции Эдуарда Сперцяна, и «Краснодар» это вообще не ослабило. Полузащитник забил три мяча. Из-за офсайдов засчитали всего один, зато какой! С лёта в касание в дальнюю девятку. Никита, согласно статистике Fotmob, создал для партнёров четыре голевых шанса. Ещё и выиграл шесть верховых единоборств из семи (86%), словно примерив роль Джона Кордобы. Активно подключался в штрафную, сделав там семь касаний мяча, нанёс четыре удара и в целом вёл игру, до предела измотав оборону «Рубина».
Сергей Песьяков («Крылья Советов»)
Самарская команда достойно показала себя в Москве и отобрала очки у «Динамо» — 0:0. Москвичи пять раз попали в створ ворот Песьякова, однако голкипер волжан отыграл «на ноль». Сергей нередко правильно занимал позицию, но ему пришлось сильно постараться, чтобы справиться с непростым ударом Артура Гомеса в первой половине. После перерыва работы у Песьякова было значительно меньше, и его команда начала сезон с неплохим результатом. Есть первый «сухарь» 37-летнего голкипера в нынешнем чемпионате!
Александр Соболев («Зенит»)
«Плохой мальчик» прекрасно начал сезон. Сначала Соболев прибил «Спартак» в Суперкубке России, а в Самаре растерзал «Акрон». 18 минут — столько понадобилось Александру со стартового свистка, чтобы возглавить на тот момент список лучших бомбардиров сезона. А во второй половине форвард «Зенита» приплюсовал к этому результативный пас. Забавный факт: Соболев впервые в карьере забил два мяча левой ногой в одном матче. 11 точных передач из 17, семь выигранных единоборств из 12, заработанный фол — дополнительная статистика Александра в прошедшей встрече.
Другой игрок
Может быть, ваш кандидат не попал в наш топ? Например, кипер «Балтики» Максим Бориско, который наспасал в матче с ЦСКА. Правда, он всё же дважды пропустил, а его команда проиграла. Похожая ситуация у Мирлинда Даку: забил «Краснодару» и был традиционно активен впереди, но закончилось всё камбэком вице-чемпионов. Никита Чернов был внимателен в обороне и помог «Крыльям Советов» не пропустить от «Динамо» в Москве. Виктор Мелёхин и вовсе забил за «Ростов», хоть и не помешал «Оренбургу» перевернуть игру и вырвать победу. И, конечно, героев хватало у «Зенита», который разгромил «Акрон» на выезде. Тут и авторы голов Джон Джон и Густаво Мантуан, и сверхполезный Педро, и оформивший ассист Вендел. Если считаете лучшим в туре кого-то из этого списка или другого футболиста, которого мы не упомянули, то этот вариант для вас.
Александр Сандрачук («Динамо» Махачкала)
Воронеж — город, с которым у Сандрачука была крайне неприятная ассоциация. В октябре 2024-го Александр порвал там «кресты» и вылетел из строя на полтора года. Теперь футболист махачкалинского «Динамо» вспомнит Воронеж в ином контексте. Именно там он оформил свой первый гол на уровне РПЛ. Да ещё и победный! В прошедшем матче Сандрачук отдал 12 точных передач из 18, выиграл четыре единоборства из 10, совершил один отбор и один перехват.