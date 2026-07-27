«Единственный, кто ночевал, вовремя проснулся». У частного клуба Второй лиги сгорела база!

В ночь с 25 на 26 июля футболисты и тренерский штаб «Машук-КМВ» находились в Астрахани – приехали на матч 2-го тура Leon-Второй лиги «А» с «Волгарём». В это время в Пятигорске горела клубная база. Пожар начался в позднее время и продолжался примерно два-три часа – огонь потушили только под утро. Причины возгорания сейчас устанавливают компетентные службы. Президент клуба Александр Сахтариди сообщил, что произошло замыкание.

Никто не пострадал. Хотя в момент пожара на базе находился бывший нападающий тульского «Арсенала» Степан Обрывков – он прибыл в «Машук-КМВ» на просмотр и не поехал с командой на матч с «Волгарём». Ему удалось самостоятельно выбраться из здания. Полностью сгорел третий этаж, где находились клубная экипировка, тренировочный инвентарь, клубная техника, документы и личные вещи сотрудников и игроков клуба.

Последствия пожара на базе «Машук-КМВ» Фото: t.me/ptg_ne_spit

Сейчас команда оценивает общий ущерб. «О дальнейшем развитии ситуации и последующих решениях футбольный клуб «Машук-КМВ» сообщит дополнительно через свои официальные информационные ресурсы», – говорится в заявлении пятигорского клуба.

Победа на волевых

Утром футболисты и тренерский штаб «Машука» уже знали, что произошло в Пятигорске. Моральное состояние игроков было тяжёлым, но главный тренер Артур Садиров вместе с помощниками настроил команду («Машук» всегда бьётся на поле, не сломались и на этот раз). На пятой минуте Севада Торосян открыл счёт после передачи Андрея Домоцева. Вячеслав Кротов (бывший футболист «Спартака» и любимчик Мурата Якина) вернул «Волгарь» в игру перед перерывом. Однако во втором тайме «Машук» всё-таки дожал соперников – новичок Расул Гыстаров принёс своей команде три очка.

«Чемпионат» поговорил с главным тренером «Машука» и узнал, что о произошедшем думает Артур Садиров.

– Третий этаж на базе полностью сгорел, на втором этаже – четыре номера. Вещи и имущество пропали из-за потопа после тушения пожара. По сути, у команды сгорело всё. Что послужило причиной? Службы выясняют все обстоятельства. Слава богу, мы отскочили, никто не пострадал. Все живы и здоровы. Но имущество клуба и наш дом, который объединял нас и держал вместе, к сожалению, мы его лишились. Что будет дальше? Посмотрим. У меня будет встреча с президентом клуба. Я узнаю о дальнейших планах по размещению команды. Сейчас вынужденная мера — разместить ребят в ближайших локациях: квартирах, гостиницах и гостевых домах. Рано или поздно я бы хотел вернуться к той ситуации, когда команда должна быть вместе.

Каким образом это будет происходить? Время покажет. Нам пришлось в день матча в Астрахани, в очень непростом противостоянии с клубом «Волгарь», услышать утром такую новость. Пришлось ребят вернуть определёнными словами и действиями. Тренерский штаб по-настоящему испытал трудности. Но мы видим, что команда одержала победу в непростом противостоянии. То, что произошло, — на это мы уже никак не можем повлиять. Наши ребята — большие молодцы и объединились вокруг той проблемы, которая возникла у команды. Мы в очередной раз показали, что в «Машуке» царит определённая атмосфера. В команде собраны по-настоящему лидеры и бойцы, — сказал Садиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Своими впечатлениями о пожаре с «СЭ» уже поделился Обрывков. «Я проснулся от того, что было очень жарко. Почуял запах гари. Встав с кровати, увидел языки пламени под дверью. Это было в районе половины третьего ночи, – вспоминает форвард. – Решил сначала выйти через окно, сбросил кроссовки и бутсы. Начал перелезать через окно, посмотрел вниз и понял, что высоко и не было места, куда приземлиться. Испугался, что всё себе сломаю.

Поэтому решил, что выбегу на улицу через помещение, где всё горело. Накинул на голову полотенце и взял рюкзак с документами. Когда открыл дверь, то почувствовал, что оказался в духовке. Ничего не было видно — дым, всё оранжевое. Повезло, что до лестницы было пять метров. Спустившись на улицу, стал звать на помощь, звонить в пожарную часть. Слава богу, что вовремя проснулся».

Степан Обрывков Фото: Татьяна Миракова, ФК «Машук-КМВ»

По словам Обрывкова, пожарные приехали на место происшествия только через 30-40 минут после того, как он оказался на улице. «Всё это время я стоял на улице в трусах, – рассказывает игрок. – Ко мне подходили люди и приносили одежду. Думаю, что базу можно было потушить, но спасатели слишком долго ехали».

Вратарь опубликовал список потерянного в огне

Голкипер «Машука» Владимир Шайхутдинов в своём канале «КиноВолька» опубликовал пост с подробностями по пожару.

Владимир Шайхутдинов вратарь «Машука» «Вроде как второй этаж ещё более-менее, а третьему — совсем кранты, но для команды это, конечно, удар мощнейший… Благодарю Господа за то, что во всей этой ситуации нет физически пострадавших людей, а тот единственный, что ночевал там вчера, вовремя проснулся и отделался лёгким испугом».

Тем не менее ущерб колоссальный – команда, по сути, потеряла всю материальную базу. Например, у Шайхутдинова сгорели новые бутсы (четыре пары), новые перчатки (четыре пары), термобельё и устройство для восстановления мышц. Отдельно Владимир отметил потерю перчаток Nike Vapor Grip 3, за которыми он охотился два года.

Но самое главное – все живы и здоровы. «Машук» точно не оставят в беде – материальную базу можно восстановить. У частного клуба очень скромные финансовые возможности – будем верить, что у пятигорцев найдётся поддержка.

На данный момент РФС на своём официальном сайте выразил клубу поддержку, а прокуратура проведёт проверку по факту случившегося.