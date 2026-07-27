«Реал» забирает главную молодую звезду. Невероятная судьба и уникальные скиллы

Пока за игрока боролись «Ливерпуль» и «ПСЖ», парня перехватывает мадридский «Реал». Было очевидно, что 19-летний Ян Диоманд этим летом покинет «Лейпциг». Новости об интересе к вингеру сыпались одна за другой, но испанцы сработали оперативнее всех. Лишь в пятницу вечером стало известно, что на игрока претендует «Реал», а уже через два дня сделка была закрыта, по информации инсайдера Фабрицио Романо. Правда, другой инсайдер Флориан Плеттенберг утверждает, что пока полной договорённости нет. При этом один из самых авторитетных журналистов в плане трансферов Дэвид Орнштейн уточняет, что сделка, вероятно, будет завершена скоро.

После двух сезонов без трофеев «Реал» устроил мощную закупку: Марк Кукурелья, Ибраима Конате, Дензел Думфрис, Бернарду Силва и вот теперь – Диоманд (вроде ещё Родри на подходе). И это не к концу трансферного окна, а ещё до наступления августа. При этом ивуариец выделяется на фоне других новичков. Остальным от 27 лет. Это футболисты, доказавшие свой уровень. Ладно, про уровень Конате утверждать чуть сложнее, однако в любом случае пришли футболисты с крутым опытом в том числе в Лиге чемпионов. А у Диоманда, по сути, один сильный сезон в карьере. Да и тот без ЛЧ.

Ян Диоманд Фото: Stuart Franklin/Getty Images

До «Лейпцига» Ян провёл лишь 10 матчей за «Леганес». В силу возраста у парня пока нет даже полутора сезонов на взрослом уровне. Год в Бундеслиге по цифрам выдался сильным, но вроде ничего сверхъестественного. 20 голевых действий (12+8) – солидно, однако в прошедшем сезоне в чемпионате Германии больше выбили не только Гарри Кейн, Майкл Олисе и Луис Диас, но и Дениз Ундав с Кристофом Баумгартнером. Столько же у Андрея Крамарича. То есть даже в своём «Лейпциге» Диоманд не стал лучшим по «гол+пас».

Так почему же элитные клубы так зарубились за вингера сборной Кот-д’Ивуара?

Он невероятно работает с мячом на скорости. Для него не проблема обвести трёх соперников сразу. Такое впечатляет даже со скидкой на открытый футбол в Бундеслиге. Например, во встрече с «Айнтрахтом» вингер получил мяч, когда оппонент сел низко в оборону, но ему это не помешало протащить мяч 40 метров и забить.

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По количеству успешных обводок в среднем на 90 минут Диоманд стал лучшим игроком прошедшего сезона Бундеслиги. Ивуариец постоянно оказывается быстрее соперника – и на дистанции, и на крайне ограниченном пространстве. Обыгрывает с места, раскачивая ложными движениями. Тот случай, когда невооружённым взглядом видны взрывные качества футболиста, будто все вокруг играют на одной скорости, а он – на другой.

По статистике Opta, за прошлый сезон чемпионата Германии Диоманд стал лучшим ещё и по дистанции продвижения мяча за счёт ведения (4066 метров). Это частично связано с дриблингом, однако далеко не всегда. В каких-то случаях можно просто на скорости тащить мяч без обводки, а иногда – даже без опеки оппонента. Показательно, что ещё в тройку лучших по этому показателю вошли центральные защитники Нико Эльведи из «Боруссии» Мёнхенгладбах (3909) и Эдмон Тапсоба из «Байера» (3595), которые часто оказывались с мячом, но редко шли в обводку.

Проход Диоманда Фото: Maja Hitij/Getty Images

Проблема многих бегунков-дриблёров в том, что они не особо дружат с пасом. Бывает, что и Диоманд заигрывается, но он достаточно хорошо чувствует партнёров и готов пасовать. По ожидаемым ассистам делит пятое место (10,1 xA) в прошедшем сезоне среди всех футболистов Бундеслиги. Здесь уже вопросы к партнёрам, почему они реализовали меньше ожидаемого.

Ян впечатлял в «Лейцпиге» уже в июле прошлого года на сборах в Швейцарии. Затем последовала оценка «1» от издания Bild (лучший балл из возможных) за матч с «Айнтрахтом», в котором ивуариец оформил хет-трик. По окончании сезона его признали лучшим новичком сезона Бундеслиги. Тем удивительнее, что карьера Диоманда полна клубов, которые в него не поверили. Он был на просмотре в «Челси», «Кристал Пэлас», «Борнмуте», «Рейнджерс», «Олимпиакосе» и даже дублях команд МЛС.

Диоманд рассказывал, что в Лондоне после просмотра в «Пэлас» к нему подошли Олисе и Эберечи Эзе, которые сказали: «Парень, ты действительно хорош». Однако предложений на тот момент так и не последовало, виза закончилась, и Ян вернулся в Африку со слезами. У него вообще было тяжёлое детство, которое до сих пор в нём отзывается.

Ян Диоманд вингер сборной Кот-д’Ивуара «Мы с другими детьми ходили в деревню воровать картошку, потому что были очень голодны. Мы устраивали «ограбление банка». Двое детей отвлекали владельца магазина, а 18 других выбегали с двумя картофелинами. Они даже не были свежими. Но для нас на вкус оставались потрясающими. Ха-ха! Это до сих пор моя любимая еда. Варёная картошка с маслом. Она напоминает мне те времена. Когда я получил свои первые настоящие футбольные бутсы, я спал в них. В детстве всегда играл в белых пластиковых сандалиях. Даже когда сейчас возвращаюсь домой, я всё ещё играю в них. Это традиция».

Пока другие сомневались в карьере Диоманда, в него больше всех верила сестра Роксана. Она умерла спустя несколько недель, после того как Ян дебютировал на профессиональном уровне. Причём первый же матч оказался с мадридским «Реалом» в Ла Лиге. На вечеринке Роксане что-то подмешали в коктейль, и она больше не проснулась. Сестра всегда утверждала, что её брат станет величайшим футболистом.

«Я докажу, что ты была права, или умру, пытаясь это подтвердить», – так Диоманд закончил своё открытое письмо для The Players Tribune.