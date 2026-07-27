«Попади Умяров по лицу — арбитру было бы некуда деваться». Разбор судейства в 1-м туре РПЛ

Чемпионат России снова с нами! 1-й тур Альфа-Банк РПЛ получился максимально насыщенным, а теперь давайте разбираться в вопросе судейства. Есть ощущение, что в этот раз было довольно спокойно? Вам не показалось.

Специально для «Чемпионата» судейство в 1-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми встречам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.



Если арбитр работает на матче повышенной сложности, базовая оценка поднимается до 8,5.

Начало положено, и очень хорошее. Оценки у всех положительные, ни одной отрицательной. VAR отработал хорошо, на уровне. Где нужно было вмешиваться — вмешивались, где не было явных ошибок — не вмешивались.

Но наблюдаю странную тишину. Никто не говорит, что тур прошёл замечательно, что судьи молодцы. Это печально, о таком надо говорить, освещать. Департамент провёл хорошую работу перед сезоном. Значит, что-то Милорад Мажич привёз из Америки, нужное взял, ненужное — выкинул, арбитрам в головы это вложили. По статистике, при хорошем начале можно ожидать ошибочных решений, начиная с 4-5-го тура. Но надеюсь, что департамент продолжит в том же духе. Назначения были грамотные, ребята справились с открытием сезона на 100%.

ЦСКА — «Балтика» — 2:1

На матче открытия всегда тяжело, но Абросимов справился. На 27-й минуте верно отменил гол в ворота «Балтики» через VAR — был офсайд. На 54-й минуте — то же самое, отмена гола в ворота ЦСКА из-за вне игры.

На 59-й правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Балтики» после просмотра повтора из-за игры рукой. Многие не поняли этого момента. Мяч очевидным образом попал в руку Гонду, именно ей он себе подыграл, а дальше уже последовала наказуемая рука у игрока «Балтики», за которую положен 11-метровый. Арбитры поступили абсолютно правильно, однако люди говорят, что правила сейчас для всех равны. Они путают, что можно в атаке и что можно в защите. Неважно, что мяч отскочил от бедра — Гонду получил преимущество и пробил по воротам. Когда гол забивается сразу, всем понятно, что это рука. Но здесь ведь также потенциальный гол. Негодовать тут не надо, мне эти эмоции непонятны. VAR в лице Буланова сработал очень хорошо, провели всё по протоколу: показали сначала руку у «Балтики», а потом — у Гонду. Абросимов разобрался. Мне было бы непонятно, если бы он назначил 11-метровый.

На 67-й минуте не показал жёлтую Поповичу за неуважение к игре. Игрок ЦСКА в центре поля упустил соперника и без попытки сыграть в мяч задержал его руками и развернул. Абросимов был в хорошей позиции — странно, что он посчитал это обычным фолом.

Оценка Абросимова — 8,3.

Иван Абросимов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Динамо» — «Крылья Советов» — 0:0

Матвей Заика — дебютант, самый молодой арбитр в истории РПЛ. Большая заслуга департамента, что они правильно подобрали ему матч. Дали игру в Москве, чтобы посмотреть на него. Это раньше начальство на трибуне воспринималось как приговор. Сейчас всё иначе: когда руководство на стадионе, арбитрам поспокойнее. И это тоже плюс нынешнему руководству.

Заика отработал хорошо, спокойно. Где-то немного понервничал, но это нормально. «Крылья» пытались поднадавить, однако потом поняли, что парень разбирается. Футболисты всё приняли, не стали брать за горло молодого парня. Хороший дебют, так и надо.

Оценка Заики — 8,4.

«Акрон» — «Зенит» — 0:5

Несложная игра для Прокопова, поувереннее он стал. Иногда даже начинает застаиваться — где-то под мяч попадает, не успевает отскочить. Уверенность, которая перерастает в самоуверенность. Это работа для департамента, надо парня немного спустить на землю. Но в целом Прокопов начинает матереть, появляется небольшая наглость. Когда проявляешь её лицом к лицу, футболисты это принимают, и у Прокопова это получается. Раз контролирует — я только за. Лучше быть таким, чем молча ходить и всё глотать.

Оценка Прокопова — 8,4.

Андрей Прокопов Фото: ФК «Зенит»

«Факел» — «Динамо» Махачкала — 1:2

Хорошая работа Капленкова. Сложная игра, потому что Воронеж, полный стадион, болельщики гонят вперёд. Тренерский штаб пытался где-то подлезть. Однако это рабочие моменты.

На 71-й минуте Капленков не показал жёлтую Пуси за грубую игру. Но в этом моменте ответственен первый ассистент Дмитрий Мосякин. Он должен был увидеть, что игроку попали по лицу, надо было наказывать. В итоге фол зафиксировал, однако про жёлтую не подумал. Это чисто управленческий момент, на этом этапе игры надо наглядно показывать футболистам, что так нельзя.

Оценка Капленкова — 8,4.

«Спартак» — «Родина» — 3:0

Двоякое впечатление от Шафеева. Дал побороться, с перебором даже. Но футболисты это приняли. Руками размахивали, однако на этом всё и закончилось. Возможно, это связано с тем, что «Спартак» понимал — голы будут.

Самый сложный момент — на 27-й минуте, где Шафеев ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Спартака». В динамике с общей камеры это действительно фол. Дальше смотрим, куда идёт мяч. А он ушёл вправо. Понятно, что Маркиньос сыграл в мяч, а потом уже Максименко начал падать. Правильно сработал VAR в лице Кукуяна, и Шафеев отменил 11-метровый. Ничего страшного, оценка тут не снижается.

На 14-й минуте Шафеев не показал жёлтую Фищенко за неуважение к игре. Игрок «Родины» очевидно и длительно задерживал соперника. Умяров от недовольства начал размахивать руками и чудом промахнулся мимо лица Фищенко. И это важный момент в плане управления игрой и планки единоборств, которую Шафеев выбрал. Если бы Умяров попал, то это была бы красная карточка. И деваться арбитру было бы некуда.

На 64-й минуте верно не назначил 11-метровый в ворота «Родины». Барко упал в штрафной и схватился за ногу. Но они с защитником шли к мячу, никакого нарушения там не было. Акцентированного удара нет, оба сбоку от мяча. Если посмотреть повтор, ещё непонятно, кто инициатор контакта. И верно здесь не вмешался VAR.

Что касается попадания мяча в руку Умярова в штрафной, он боролся с нападающим, тот очевидно нарушал правила, тянул Наиля на себя. Руку игрок «Спартака» выставил для баланса, мяч попал в неё от земли. Это не 11-метровый, однако лучшим решением было бы назначить штрафной в пользу «Спартака». Так было бы проще, и можно было бы сразу забыть об этом моменте. Все поняли, что это ненаказуемая рука. Но важно было подчеркнуть, почему она оказалась в таком положении. А оказалась она там из-за влияния нападающего.

Оценка Шафеева — 8,3.

Рафаэль Шафеев Фото: ФК «Родина»

«Локомотив» — «Ахмат» — 1:1

Сложная игра, базовая оценка — 8,5. По рейтингу департамента Левников — лучший арбитр. Уровень свой он доказал, показал хорошее судейство. Давили и игроки, и тренеры. Но всё аккуратно, и не стал Левников удалять Черчесова за метания зонтами. Всё по-футбольному, все остались довольны.

Оценка Левникова — 8,5.

«Рубин» — «Краснодар» — 1:3

Тоже сложный матч. В моменте на 17-й минуте Чистяков не мог увидеть, что Рожков попал Боселли по лицу — обзор перекрывал игрок «Краснодара». Позиция у арбитра была верная, он уходил в атаку, смотрел на мяч, который находился левее от единоборства. Резервному обзор перекрывал игрок «Рубина», он тоже увидеть не мог. VAR в лице Казарцева правильно вмешался. Повторы показали такие себе, но понять по ним что-то можно. Плюс, когда Чистяков подошёл к Боселли, думаю, он сразу понял, на что смотреть. Была амплитуда, это красная карточка. Хорошая работа Казарцева, вопросы только к повторам.

После отмены гола в ворота «Рубина» на 49-й минуте показали только один повтор — с офсайдной камеры. Хотелось бы посмотреть ракурс из-за ворот «Рубина», чтобы понять, насколько перекрывал или не перекрывал Воробьёв обзор вратарю. Однако основное здесь — его вмешательство в эпизод, когда он врезался в защитника. Коммуникация между Чистяковым и вторым ассистентом была. Приняли верное решение и отменили гол.

Тяжёлая, но хорошая работа Чистякова. Довольно сложный матч, базовая оценка — 8,5. Но, так как ходил к монитору, она не может быть выше 8,4.

Оценка Чистякова — 8,4.

Артём Чистяков Фото: ФК «Краснодар»

«Оренбург» — «Ростов» — 2:1

Новикову тоже достался сложный матч. Много жёлтых карточек, но все — по делу. Где-то нивелировал в разговорах.

На 36-й минуте — пограничный момент, если сравнивать с Боселли. Разница в том, что в Казани не было борьбы за мяч и пошёл амплитудный удар по лицу. А здесь игрок Савельев выпрыгнул вверх, отставил руку, не успел выпрямиться, и произошёл контакт с защитником. Принцип преимущества Новиков не показывал, второй ассистент фола не фиксировал. Но в итоге увидели кровь и свистнули, вызвали врачей и показали Савельеву жёлтую. Здесь бы послушать коммуникацию, учитывая, что мяч оставался у «Оренбурга». Департаменту стоит объяснить Новикову: да, позиция хорошая, но такие решения надо принимать быстрее. Пускай даже покажешь жёлтую, а там красная — VAR поможет. Важно не пропускать моменты. Эпизод пограничный, судьи показали жёлтую, для меня это правильное решение. Добавил здесь Новикову 0,1 балла. Корявенько, однако всё же разобрался — поддержим молодого арбитра.

На 49-й минуте Новиков показал вторую жёлтую Савельеву за грубую игру. Игрок «Оренбурга» попал ногой в голову сопернику — здесь даже не имеет значения, что он почти успел сыграть в мяч. Правильное и самостоятельное решение арбитра.

На 71-й минуте верно не назначил 11-метровый в ворота «Ростова» и продолжил игру. Мяч попал защитнику в руку, но она находилась внизу и была прижата, поэтому считается ненаказуемой.

Оценка Новикова — 8,6.