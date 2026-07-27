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Расписание спортивных матчей 28 июля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: Кубок России, квалификация Лиги чемпионов, теннис и ЧМ по фехтованию
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 июля 2026 года
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Лучший спорт 28 июля: большая порция медиафутбола, Самсонова против чемпионки ТБШ в Вашингтоне и командник в мужской рапире!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:00*: Людмила Самсонова (Россия) — Мэдисон Киз (США), Вашингтон, первый круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Вашингтон (ж). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 01:00 МСК
Людмила Самсонова
70
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
22
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Интрига: прервёт ли Самсонова серию поражений от Киз?

Российская теннисистка Людмила Самсонова (№70 рейтинга) на старте турнира серии WTA-500 в Вашингтоне сразится с чемпионкой Australian Open — 2025 Мэдисон Киз (№23). Американка ведёт в их противостоянии со счётом 5-1. В последних пяти матчах Мэдисон одержала победу. А Людмила одолела Киз лишь однажды — в их первой встрече в Берлине пять лет назад.

О новых правилах в женском туре:
От теннисисток требуют подтвердить пол для допуска к турнирам. Всё из-за прихоти Трампа
От теннисисток требуют подтвердить пол для допуска к турнирам. Всё из-за прихоти Трампа

🥇🤺 11:40: Фехтование, чемпионат мира, командный турнир, рапира, мужчины

Интрига: смогут ли российские рапиристы взять второе золото для страны?

Мужская сборная России по рапире — одна из фаворитов командного турнира. Кирилл Бородачёв уже брал личное серебро на прошлогоднем чемпионате мира, его брат Антон выиграл бронзу на июньском чемпионате Европы. Вместе с Егором Баранниковым и Владиславом Мыльниковым мужчины постараются сделать всё, чтобы забыть неудачи личного первенства. Тем более что им теперь есть на кого равняться. 27 июля 19-летний россиянин Павел Граудынь выиграл для России первое золото и услышал гимн страны в свою честь.

Первая медаль у России уже есть:
Российский фехтовальщик победил с флагом и гимном. Такого золота у страны не было 10 лет!
Российский фехтовальщик победил с флагом и гимном. Такого золота у страны не было 10 лет!

⚽️ 15:00: «БоМиК» — «Фанком БроукБойз», Кубок России, первый раунд, Путь регионов

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 15:00 МСК
БоМиК
Цивильск
Не начался
Фанком
Киров
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто пройдёт во второй раунд Пути регионов?

«БоМиК» — любительский клуб, который представляет город Цивильск в Чувашии. Он назван в честь Бориса Михайлова — тренера, воспитавшего несколько поколений местных футболистов. «Фанком БроукБойз» — слияние любительской команды «Фанком» из Кирова и медийного клуба «БроукБойз». В прошлом сезоне представитель Медиалиги дошёл до четвёртого раунда Пути регионов, где проиграл «Соколу» (0:2). Насколько успешной окажется предстоящая кампания?

Статистика Кубка России
В Гусь-Хрустальном изготавливают и замену трофею, который был разбит после Суперфинала Кубка России:
Трофей Кубка России начали изготавливать в Гусь-Хрустальном

⚽️ 17:00: «Анжи» — «Нефтяник» Избербаш, Кубок России, первый раунд, Путь регионов

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 17:00 МСК
Анжи
Махачкала
Не начался
Нефтяник И
Избербаш
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве двух дагестанских клубов?

«Анжи» прекратил существование в 2022 году, а теперь вернулся в Кубок России в статусе любительского клуба. Дагестанский клуб планировал выступать в турнире ещё год назад, однако тогда РФС отклонил заявку, чем вызвал негодование махачкалинской команды. «Нефтяник» — ещё один дагестанский клуб. Правда, в отличие от соперника, он выступает в третьем по силе дивизионе российского футбола, где сейчас занимает 10-е место.

Статистика Кубка России
Интересное заявление:
Гаджиев: Месси мог бы играть за «Анжи» времён Керимова, если бы проект продолжался

🎾 17:00*: Дарья Касаткина (Австралия, Q) — Анна Калинская (Россия, 5), Вашингтон, первый круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Вашингтон (ж). 1-й круг
28 июля 2026, вторник. 17:00 МСК
Дарья Касаткина
61
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Интрига: сможет ли Калинская пройти неудобную для себя соперницу?

Уже стартовый круг турнира в Вашингтоне свёл в очной встрече Касаткину, которая раньше представляла Россию, и Калинскую. История личных противостояний на данный момент на стороне Дарьи. Она оставила за собой три матча из четырёх, где сталкивалась с Анной. Однако к предстоящей игре в статусе фаворита подходит именно Калинская, которая сейчас явно выглядит стабильнее своей оппонентки.

Турнирная сетка Вашингтона
Текущий рейтинг WTA:
Мирра Андреева сохранила пятое место рейтинга WTA, Алина Корнеева потеряла 14 позиций

⚽️ 20:00: 2DROTS — «Орёл», Кубок России, первый раунд, Путь регионов

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 20:00 МСК
2DROTS
Москва
Не начался
Орёл
Орёл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пройдёт ли клуб Медиалиги в следующий раунд Кубка?

Год назад 2DROTS преодолели всего один раунд в Пути регионов. Клуб из Медиалиги справился с владимирским «Торпедо» (2:1), после чего уступил «Космосу» (0:1). «Орёл» сейчас выступает в дивизионе «Б» Второй лиги. В последнее время команда не радует своих болельщиков успешными результатами — три поражения подряд. Сейчас «Орёл» находится на 10-м месте в таблице, а отрыв от зоны вылета составляет девять очков. Букмекеры считают, что шансы 2DROTS на проход в следующий раунд значительно выше.

Статистика Кубка России
Изучаем весь список:
16 любительских команд, включая «Анжи» и «Тосно», сыграют в Кубке России сезона-2026/2027

⚽️ 21:00: «Динамо» Загреб — «Тун», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответный матч

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
28 июля 2026, вторник. 21:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Не начался
Тун
Тун, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Динамо» из Загреба с чемпионом Швейцарии?

Результат первой встречи в Швейцарии оставляет обеим командам шансы на проход в третий раунд отбора. Неделю назад «Тун» открыл счёт, однако пропустил незадолго до финального свистка и отдал победу. Воспользуется ли клуб из Загреба преимуществом домашнего стадиона в ответной встрече? Кстати, «Динамо» ещё не стартовало в новом сезоне чемпионата Хорватии, а вот «Тун» провёл один матч в швейцарской лиге и одолел «Люцерн» (3:1).

Статистика квалификации Лиги чемпионов
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«Время принять новый вызов». Родригес — о трансфере из «Барселоны» в загребское «Динамо»

⚽️ 22:00: «Шэмрок Роверс» — «Арарат-Армения», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответный матч

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
28 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Не начался
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лучший клуб Армении окажется в третьем раунде квалификации?

Армянский клуб отыграл уже три матча в квалификации Лиги чемпионов. Сначала он одолел по сумме двух встреч «Ригу» (2:0, 2:3), после чего сделал существенный шаг в направлении третьего раунда отбора. Неделю назад «Арарат-Армения» победил на своём поле «Шэмрок Роверс» (2:0). Перед ирландским клубом теперь стоит непростая задача — отыграть дефицит в два гола. Справится ли «Шэмрок Роверс»? Или же «Арарат-Армения» пройдёт в третий раунд квалификации?

Статистика квалификации Лиги чемпионов
Освежим в памяти результаты других встреч:
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