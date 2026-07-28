Мусаев определился с заменой Сперцяну? Это будет ни на что не похожий сезон «Краснодара»

Главная южная интрига нового сезона Альфа-Банк РПЛ, с которой мы жили до 1-го тура – как Мурад Мусаев адаптируется к ситуации, когда у него нет Эдуарда Сперцяна – лучшего полузащитника команды (а может, и чемпионата в целом) последних лет. Если вы вдруг всё пропустили, то немного контекста: во время ЧМ-2026 в клуб пришло предложение на € 25 млн из Саудовской Аравии. Сам футболист оказался не против сменить обстановку, а руководство поддержало это решение. Итог – потеря главного креативщика с прорывной статистикой: с 2021 года он выступал за основную команду, а на его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах. Убийственные цифры для России.

Ещё по товарищеским встречам было плюс-минус понятно, кого Мусаев будет использовать в этой роли в начале сезона. По крайней мере до появления полноценной альтернативы. В трансферных спекуляциях, кстати, её особо не просматривалось. Поэтому не исключаем, что позиция клуба – заменить Эдуарда внутренними ресурсами. Тем более они есть.

Кривцов вышел «десяткой» на матч с «Рубином». Но оценка за игру спорная

Однако саму игру 1-го тура РПЛ важно разделить на две части. До 18-й минуты «Рубин» задушил соперника прессингом, почти ничего не давал сделать и даже повёл в счёте после гола Мирлинда Даку. Но после удаления Ильи Рожкова хозяева вынужденно поменяли план и «поплыли» уже под обратным давлением. То есть мы не знаем, как сложился бы матч, если бы команды продолжили играть в полном составе. Однако точно видели, как они играли 11 на 10.

У «Краснодара» сформировалась удивительная атакующая четвёрка. Далёкая от той, что мы видели в прошлых сезонах. На правом фланге стереотипы о себе стирал Хуан Боселли. У него гол со штрафного, передача и заработанное удаление Ильи Рожкова. На левом с постоянными включениями в центр помогал Жоау Батчи. Между ними – Никита Кривцов, заменивший по позиции Сперцяна. А в центре нападения – Дмитрий Воробьёв.

Во второй части первого тайма они наладили взаимодействие, а после перерыва добились за счёт него победы. Мы видели «Краснодар», который уже не похож на команду, завязанную на двух игроках. Отсутствие Кордобы привело к тому, что команда стала меньше играть длинными передачами и старалась доводить до финальной трети мяч через розыгрыш. В большинстве удавалось. А Кривцов стал важным двигателем этой модели.

У него четыре передачи под удар, столько же раз стрелял по воротам, и потенциальный хет-трик, правда, засчитали всего один гол, который стал победным. Кстати, по рейтингу Sofascore Никита получил оценку 6,7. Ниже – только у Воробьёва. Но это, возможно, стоит связать с волнением и большим количеством рискованных действий. У футболиста 15 потерь и только 61% точных передач. Могло быть и лучше.

То есть с одной стороны мы увидели агрессивного и старательного футболиста на месте Сперцяна, с другой – без классных действий Боселли и Батчи ему было бы куда сложнее. Получается, о полноформатном лидере, который способен только своими действиями решить судьбу встречи, говорить пока рано.

Боселли и Кривцов Фото: ФК «Краснодар»

Мусаев хотел бы, чтобы Кривцов провёл так весь сезон. На рынке замену Сперцяну искать не будут?

Ещё один важный момент – замена исполнителей угловых и штрафных. Как мы помним, именно Сперцян был главным исполнителем. Теперь роли распределены между несколькими игроками. Штрафные, если они не в районе углового флага – на Боселли. С учётом того, что уругваец забил прямым ударом – неудивительно. Угловые – на Лукасе Оласе, Боселли и Кривцове. Однако в любом случае всё будет зависеть от конкретных игроков, которые есть в данный момент на поле. Ведь не факт, что Боселли даже в нынешней форме сохранится в роли основного игрока, когда тонус наберёт бразилец Кристиан – пока самый дорогой новичок команды, купленный у «Крузейро» за € 9,6 млн. Он, кстати, тоже забил.

А вот на позиции главного креативщика сезон, вероятно, продолжит Кривцов. С одной стороны, трансформация и правда удивительная. В последних сезонах Никита был главным страхующим игроком «Краснодара» + удачным джокером. То есть играл там, где требуется – был восьмёркой, вингером, но его редко видели в роли 10-го номера. Теперь из-за вынужденной ситуации его там используют. И получается неплохо. Хотя точно есть с чем работать.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Кривцов играл на позиции «десятки». Есть ещё Кристиан и Уткин. Кривцов провёл яркий матч. Мы хотели бы, чтобы он провёл целостно весь сезон — это наша основная цель».

А ближайшая альтернатива – Даниил Уткин, который тоже вышел с «Рубином» и неплохо провёл 15 минут. Однако едва ли он будет получать много игрового времени как минимум на старте сезона – воспитанник вернулся после нескольких блёклых лет. Кристиана, как мы видим, Мусаев тоже в случае чего готов рассмотреть в роли главного конструктора. Получается, на бумаге у тренера есть три игрока. И вряд ли кто-то удивится, если в этой конфигурации «Краснодар» останется до зимы. Особенно если не появится чёткий кандидат, который точно сделает команду сильнее.

Пока всё указывает на то, что это будет ни на что не похожий сезон «Краснодара». Без многолетнего лидера. И с поиском новых смыслов.