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РПЛ, сезон-2026/2027, лучший новичок 1-го тура, Спартак, Зенит, Краснодар, Оренбург, Парада, Кристиан, Аугусто, Касаджиков

Выбираем лучший дебют в 1-м туре РПЛ. Сразу четыре новичка отметились голом!
Кирилл Закатченко
Рейтинг: лучший новичок 1-го тура РПЛ
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«Зениту» и «Краснодару» помогли легионеры, а «Оренбургу» — юный россиянин.

1-й тур Альфа-Банк РПЛ подарил нам несколько интересных сюжетов. Мы уже составили символическую сборную и опубликовали список претендентов на звание лучшего футболиста. А теперь предлагаем вам принять участие в голосовании по определению лучшего дебюта. В списке — только новички, который сменили клуб в нынешнее трансферное окно.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший дебют 1-го тура РПЛ
Фото: ФК «Оренбург»
1 место

Андрей Касаджиков («Оренбург»)

Максути отлично вышел на замену в столице, но в 1-м туре был более крутой перформанс. Касаджиков продлил контракт с «Зенитом» до 2029 года, а через пару дней уехал в «Оренбург». Аренда — до конца нынешнего сезона. Андрей начал в новом клубе по-царски. Вышел на замену на 65-й минуте в тяжелейшей ситуации. «Оренбург» «горел» дома «Ростову» и остался вдесятером из-за удаления Максима Савельева. Сначала Касаджиков принял участие в первой голевой комбинации, пусть там и не было результативного паса. А уже в добавленное время Андрей красиво вонзил мяч в ворота соперника. Дебютный матч в РПЛ — и сразу победный гол! Андрею, кстати, всего 18 лет.

Фото: ФК «Зенит»
2 место

Фелипе Аугусто («Зенит»)

Самая дорогая покупка этого лета в РПЛ. «Зенит» отыскал бразильского нападающего в «Трабзонспоре» и заплатил за переход € 15 млн. Дебют Аугусто в РПЛ пришёлся на матч в Самаре. Сергей Семак выпустил легионера в перерыве, когда чемпион России уже отгрузил «трёшку» бедному «Акрону». Фелипе установил окончательный результат на 84-й минуте — в этом ему помог рикошет от штанги. Бразилец нанёс два удара, дважды попал в створ, отдал пять точных передач из семи и заработал один фол. Посмотрим, как скоро Аугусто попадёт в стартовый состав «Зенита». У Семака в этом плане выбор достаточно богатый.

Эральд Максути
Фото: ФК «Ахмат»
3 место

Эральд Максути («Ахмат»)

Конечно, нужно держать в уме, что легионер «Ахмата» вышел на поле только на 78-й минуте. Но даже этого времени ему хватило на гол. Да, не обошлось без рикошета от Георгия Джикии. Да, албанцу повезло. Станислав Черчесов снова не обыграл «Локомотив» в РПЛ, но он опять отобрал очки у московского клуба. На этот раз сработала замена опытного тренера. До переезда в Россию Максути играл исключительно за албанские клубы. «Ахмат» купил 22-летнего футболиста у команды с названием «Фламуртари». Вряд ли это о чём-то вам говорит. Максути там забил 12 мячей в 35 матчах, а его трансфер обошёлся грозненскому клубу в € 700 тыс.

Фото: ФК «Спартак»
4 место

Виктор Парада («Спартак»)

Испанец так и не вышел на поле в матче OLIMPBET Суперкубка России, но зато попал в основной состав на игру 1-го тура РПЛ. Виктор отбегал 63 минуты, совершил два перехвата, отдал 24 точных паса из 29 и выиграл четыре единоборства из девяти. После встречи Хуан Карлос Карседо отметил, что Парада помогал сдерживать опасные контратаки «Родины». А ещё тренер «Спартака» подчеркнул, что защитник тренировался со «Спартаком» всего 10 дней. Столичный клуб купил Виктора у испанского «Алавеса» за € 5 млн.

Фото: ФК «Краснодар»
5 место

Кристиан («Краснодар»)

Самый дорогой новичок «Краснодара» (за него заплатили € 9,6 млн) не попал в стартовый состав на матч с «Рубином». Более того, Кристиана выпустили на поле только на 80-й минуте. Но этот шаг полностью оправдал себя. Именно южноамериканец окончательно добил соперника в добавленное время. Первый матч в РПЛ получился настолько успешным — и Кристиан забил, и команда набрала три очка в Казани. За небольшое время во встрече с «Рубином» южноамериканец семь раз коснулся мяча, заработал один фол и выиграл одно единоборство из трёх. Ждём первого появления легионера в стартовом составе.

Фото: ФК «Балтика»/ФК «Акрон»
6 место

Лучшим был дебют другого игрока

Можно голосовать за этот вариант, если считаете, что лучше других новичков себя показал кто-то не из основной пятёрки. За «Зенит» в РПЛ дебютировал Кевин Андраде, за «Краснодар» — Илья Вахания и Магомед Оздоев. Плюс Даниил Уткин и Дмитрий Воробьёв впервые сыграли после возвращения. У «Локомотива» во втором тайме на поле вышли Георгий Джикия и Александр Коваленко. За «Балтику» впервые сыграли Фахд Муфи и Эдуардо Андерсон. В составе «Рубина» на поле вышел Илья Самошников, в составе «Ахмата» — Арсен Адамов, Жулио Ромау и Кирилл Щетинин, в составе «Ростова» — Игор Ногейра, Ярослав Михайлов, Максим Мухин и Олакунле Олусегун. За «Крылья» сыграли Денис Макаров и Мартин Крамарич, за «Оренбург» — Максим Сивис, Егор Назаренко и Херссон Гонсалес, за «Акрон» — Юрий Железнов и Слободан Тедич, за махачкалинское «Динамо» — Марат Апшацев и Даниил Лесовой, за «Родину» — Икер Посо, за «Факел» — Максим Турищев.

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