Выбираем лучший дебют в 1-м туре РПЛ. Сразу четыре новичка отметились голом!

1-й тур Альфа-Банк РПЛ подарил нам несколько интересных сюжетов. Мы уже составили символическую сборную и опубликовали список претендентов на звание лучшего футболиста. А теперь предлагаем вам принять участие в голосовании по определению лучшего дебюта. В списке — только новички, который сменили клуб в нынешнее трансферное окно.

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