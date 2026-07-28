«Челси» берёт легенду «Ливерпуля», ЦСКА работает по нападающему. Трансферы и слухи дня

ЦСКА ведёт переговоры по трансферу бразильского нападающего, «Зенит» продаст вратаря, «Ливерпуль» нацелен на футболиста «ПСЖ». Трансферы и слухи дня — в нашей традиционной подборке.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Экс-футболист сборной Франции перешёл в клуб второй лиги Мальты

Матьё Вальбуэна Фото: ФК «Санта-Лючия»

Матьё Вальбуэна. Тот самый футболист, который отыграл более полусотни матчей за сборную Франции. Матьё пять раз выходил на поле на чемпионатах мира. В его биографии есть такие клубы, как «Марсель», «Лион», «Фенербахче», «Олимпиакос». Заезжал он и в Россию — 40 встреч, шесть голов за московское «Динамо». Матьё уже 41 год, но он пока отказывается завершать карьеру. Вместо этого Вальбуэна выбрал очень странный вариант — подписал контракт с клубом второго мальтийского дивизиона. Да-да, вы всё правильно прочитали. «Санта-Лючия» играет во второй лиге, однако ставит перед собой цель как можно скорее вернуться в высшую. Насколько сильно поможет ветеран Вальбуэна?

Главные трансферные слухи дня

ЦСКА ведёт переговоры по трансферу нападающего из чемпионата Турции

Жуан Сантос Фото: Seskim Photo/Getty Images

ЦСКА продолжает поиск нападающего. Решение выглядит логичным, если учитывать, что ни Лусиано Гонду, ни Тамерлан Мусаев не впечатляют. Новый кандидат — бразилец Жуан Сантос из турецкого «Гёзтепе». Metaratings сообщал об интересе московского клуба к игроку. По данным «Чемпионата», ЦСКА сейчас ведёт продвинутые переговоры по трансферу нападающего. Стороны обсуждают детали сделки. Жуану 24 года, в прошлом сезоне отыграл 32 матча на клубном уровне, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. В 2024 году он перешёл в «Гёзтепе» на правах аренды, а потом заключил полноценный контракт с турецким клубом.

Латышонок вернётся в «Балтику»

Денис Адамов прочно занял место в основном составе «Зенита». А что Евгений Латышонок? По данным журналиста Ивана Карпова, его выкупит «Нижний Новгород», выступающий в Лиге Pari. Но Латышонок останется в РПЛ, поскольку его арендует «Балтика». В ближайшее время клуб из Калининграда покинет Максим Бориско, которого выкупит ЦСКА. Кстати, Латышонок уже играл за «Балтику» с 2019 по 2024 год. Вместе с этим клубом он доходил до финала Кубка России.

Стоунз согласился на переход в «Интер»

Джон Стоунз Фото: Getty Images

Тяжело представить защитника Джона Стоунза не в футболке «Манчестер Сити». Всё-таки англичан провёл там 10 лет и отыграл в общей сложности 295 матчей. Однако этим летом Стоунз получил статус свободного агента, а теперь дал устное согласие на переход в «Интер». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. По его данным, стороны подпишут контракт на два года с зарплатой в € 4 млн за сезон. Осталось определить дату медосмотра, а затем – подписать договор. В прошедшем сезоне 32-летний Стоунз отыграл всего 18 матчей в составе «Сити» и провёл на поле 1144 минуты.

«Челси» собирает английских ветеранов

Ещё один футболист, которого можно представить в футболке только одного клуба АПЛ. Джордан Хендерсон отыграл 12 лет в «Ливерпуле», но в 2023-м покинул команду. Далее в биографии опытного англичанина появились саудовский «Аль-Иттифак», «Аякс» и «Брентфорд». Но Хендерсон ассоциируется только с «Ливерпулем». Фабрицио Романо выдал внезапный инсайд: «Челси» проявляет интерес к игроку сборной Англии. Сейчас это главный претендент на 36-летнего полузащитника. Контракт Хендерсона с «Брентфордом» истекает только следующим летом, но сам он готов к трансферу в топ-клуб Англии.

Кроме того, «Челси» интересен ветеран, у которого в прошлом был опыт игры за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Контракт Дэнни Уэлбека с «Брайтоном» истекает летом 2027 года. По данным журналиста Дэвида Орнштейна, все стороны настроены оптимистично, так что трансфер вполне может состояться. Главному тренеру «Челси» Хаби Алонсо нравятся лидерские качества англичанина.

«Ливерпулю» очень нужен Баркола

Брэдли Баркола Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Брэдли Баркола настолько интересен «Ливерпулю», что английский клуб намерен закрыть сделку до конца нынешнего трансферного окна. Такой инсайд выдал Флориан Плеттенберг. По его данным, представители «Ливерпуля» знают о личных условиях игрока, и у них не возникнет проблем с согласованием этого вопроса. Однако английскому клубу необходимо убедить «ПСЖ» продать француза. Сам Баркола готов к отъезду из Парижа. «Ливерпуль» приложит максимальные усилия, чтобы согласовать сделку. В прошлом сезоне 22-летний француз забил 13 мячей в 49 встречах за парижский клуб.

Одной строкой

Официально: защитник Мехди Заре покинул «Ахмат» и перебрался в «Иран». Он подписал контракт с клубом «Персеполис».

Официально: Бертран Фуррье перешёл в «Урал». Клуб из Екатеринбурга заплатит болгарской команде «Септември» € 250 тыс.

Фабрицио Романо: «Лидс» согласовал рекордную для себя покупку. Клуб заплатит £ 40 млн + бонусы за вратаря «Манчестер Сити» Джеймса Траффорда.

Фабрицио Романо: бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес (он же Чичарито) подпишет контракт с американским клубом «Атлетико Даллас» из ЮСЛ Чемпионшип.

Фабрицио Романо: «Барселона» рассматривает нападающего «Борнмута» Эли Крупи как альтернативный вариант в случае неудачи в переговорах с «Атлетико» по Хулиану Альваресу.

Фабрицио Романо: Сантьяго Кастро сменит «Болонью» на «Рому». Сумма сделки составит € 35 млн.

Фабрицио Романо: «Монако» согласовал трансфер нападающего «Нанта» Маттиса Аблина. Сумма сделки составит € 25 млн + бонусы.

Фабрицио Романо: греческий АЕК достиг устной договорённости о переходе Ловро Майера из «Вольфсбурга». Хорват пройдёт медосмотр на этой неделе. АЕК заплатит примерно € 6 млн.

Джанлуиджи Лонгари: Жорже Мендеш, агент нападающего «Челси» Педру Нету, предложил игрока «Аль-Хилялю». Ранее саудовский клуб купил Крисенсио Саммервилла.

Маттео Моретто: сделка по переходу вратаря Марка-Андре тер Штегена из «Барселона» в «Аякс» – на грани срыва. У сторон возникли разногласия по поводу распределения зарплаты голкипера.

Саша Тавольери: «Бешикташ» продвинулся дальше всех в переговорах с окружением Рафаэла Леау из «Милана». Интерес со стороны «Галатасарая» – менее конкретный. «Милан» не хочет отпускать португальца в аренду.

RMC Sport: 18-летний вингер «ПСЖ» Ибрагим Мбайе заинтересовал «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Руководство французского клуба готово продать игрока за € 50 млн.