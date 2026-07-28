«Арсенал» получил пять мячей от «Сочи», «Уфа» ворвалась в группу лидеров, «СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» опустились на дно.

«Нижний» — первый и с голом-шедевром, судейский скандал у «Торпедо». Главное в Первой лиге

3-й тур Лиги Pari получился контрастным – как душ в санатории. Теперь есть единоличный лидер: «Нижний Новгород» Вадима Гаранина пока идёт без потерь. Все подробности – в обзоре «Чемпионата».

«Волга» набрала первые три очка

Команде Михаила Белова жутко не везло в первых матчах. Но на этот раз «Волга» без особых проблем раскатала «Нефтехимик» Роберта Евдокимова. Хозяева задушили соперников прессингом и создали больше моментов – 14:4 по ударам (6:0 – в створ). В первом тайме «Нефтехимик» держался благодаря Андрею Голубеву и каркасу ворот. Однако на 41-й минуте Андрей Никитин всё-таки продавил чужую оборону.

Причём «Нефтехимик» сразу же заработал пенальти. Однако Ислам Машуков решил поддержать Жонатана Та – зарядил выше ворот. Во втором тайме гости окончательно расклеились – «Волга» держала соперника на безопасной дистанции и организовала результативную контратаку в добавленное время. Александр Саплинов установил окончательный счёт – 2:0.

Гол-шедевр Комиссарова принёс «Нижнему Новгороду» третью победу подряд

«Челябинск» вернулся домой в плохом настроении – неделю назад команда Романа Пилипчука в меньшинстве уступила «Велесу» (0:1). Реабилитироваться дома не удалось. «Нижний Новгород» просто сильнее. Клуб скупает всех перспективных молодых игроков, которые уже дают результат.

На 32-й минуте Свен Карич заработал пенальти – Вячеслав Грулёв не промахнулся с «точки». Воспитанник «Динамо» забивает уже в третьем матче подряд. Впрочем, «Челябинск» быстро вернулся в игру – подловили обрез гостей и разогнали быструю атаку с участием Сергея Макарова и Рамазана Гаджимурадова.

Арендованный у «Нижнего Новгорода» Матвей Урванцев забил, по сути, своей команде. Ответ последовал перед самым перерывом – бывший футболист «Челябинска» Тимофей Комиссаров пальнул с 30 метров в стиле Фабиньо. Марк Переверзев вроде бы среагировал на удар, но не смог отразить мяч в сторону. Убойная катапульта, достойная отдельного просмотра.

Во втором тайме команды устроили обмен моментами, однако надёжно сыграли вратари. Более того – в концовке «Челябинск» поджал гостей. Могли забивать Хетаг Кочиев и Гаджимурадов. «Нижний» выстоял и удержал минимальное преимущество.

«Текстильщик» остановил Кострому

Первая лига продержалась ровно два тура. Третья неделя всё-таки принесла первые 0:0. Результат, конечно же, в пользу «Текстильщика», который набирает форму прямо по ходу стартового отрезка. «Спартак» ничего не придумал, кроме забросов на Амура Калмыкова. На этот раз лучший бомбардир чемпионата промолчал. В первом тайме хорошие шансы были у Владислава Камилова и Давида Караева – оба раза выручил Семён Фадеев.

После перерыва команды обменялись удалениями. Сначала Абдулло Джебов из «Текстильщика» прямой ногой влетел в Камилова и увидел перед собой красную карточку. Спустя восемь минут вторую жёлтую схватил защитник «Спартака» Николай Тарасов – срубил Арсения Филёва. Оставшийся отрезок матча превратился в просмотр сварки. «Текстильщик» набирает второе очко.

«Енисей» уничтожил «Велес»

«Велес» шёл в группе лидеров после двух минимальных побед над «Нефтехимиком» и «Челябинском». В Красноярске московский клуб быстро спустили на землю. Наконец-то снова заговорил Андрей Окладников, который уничтожал Первую лигу весной. Форвард «Енисея» оформил дубль за первые полчаса – реализовал два пенальти.

Футболисты «Велеса» просто не успевали за соперниками. В старт «Енисея» вернулся центрдеф Ян Цесь – после ухода Эммерсона его можно назвать новым лидером обороны. С ним «Енисей» заметно поднял линию защиты и включил фирменный прессинг.

На 32-й минуте Окладников получил травму и попросил замену. Тут надо ждать новостей из клуба – выглядело очень серьёзно. Стукалов сразу отреагировал на провал команды – оформил тройную (!) замену на 37-й минуте.

Во втором тайме хозяева продолжили добивать «Велес» – на 51-й минуте Александр Надольский замкнул навес Никиты Шершова. Гости ответили голом Захара Тарасенко – вышедший на замену Кирилл Корольков эффектно промчался по левому флангу и отдал передачу на партнёра.

В добавленное время «Енисей» восстановил разгромную разницу в счёте. Александр Ломакин, вернувшийся в Красноярск, выбежал на замену и добил мяч в сетку после удара Марата Тлехугова. Мощный и уверенный разгром.

«Ленинградец» сдержал натиск «Урала»

Ещё один праздник футбола с нулевым выхлопом. Первый тайм напоминал один огромный HYDRATION BREAK – интересными были только стыки (судья Олег Журавлёв раздал три жёлтые карточки). К слову, в старт «Урала» вернулся Дмитрий Прищепа – бывший защитник «Ротора» не играл 11 месяцев. Отбегал 40 минут и уступил место на поле Александру Короткову.

Во втором тайме «Урал» создал два момента. Вратарь «Ленинградца» Егор Смирнов потащил удары Мартина Секулича и Ильи Ишкова. Команда Сергея Юрана теряет очки, а «Ленинградец» набирает первое. Для этого команде даже не понадобились голы – у новичков Первой лиги до сих пор 0 в графе забитых.

Что касается «Урала» – видимо, проблемы в атаке будет решать французский новичок Бертран Фуррье. За воспитанника «Марселя» и «Ниццы» заплатили € 250 тыс.

Боевая ничья в матче «Торпедо» и «Шинника»

Денис Бояринцев – в полном порядке! Многие ожидали, что команда развалится после ухода Артёма Булойчика и всей обороны. Но Денис Константинович бережно работает с оставшимися ресурсами. Тем более есть внутреннее усиление – вернувшийся после тяжёлой травмы дриблёр Даниил Мартовой.

Стартовый отрезок остался за «Шинником». На 17-й минуте отличился Денис Миронов – открылся под навес Артёма Голубева и опередил Даниила Корнюшина, который совсем недавно зажигал в ярославской команде.

После пропущенного гола «Торпедо» перехватило инициативу. Тимофей Митров тащил все удары вплоть до 52-й минуты. Вышедший на замену Александр Цыпченко организовал гол Алексея Каштанова. В концовке ближе к победе были именно хозяева – создали несколько опасных моментов и претендовали на пенальти. Однако судьи проглядели фол Артура Чёрного. Это выбесило Александра Сторожука.

Александр Сторожук главный тренер «Торпедо» «Не хотелось бы вообще говорить о таких ситуациях. Они не должны влиять на ход встречи. Люди приходят в выходной день получить удовольствие, а не наблюдать за этим. Сложно описать… Скажу только по главному спорному моменту: чистейший пенальти — сам сейчас посмотрел. Я не знаю, как это трактуется. Резервный судья взял на себя роль контролировать всё поле: фол — на другой половине, он диктует в наушник, главный арбитр стоит в трёх метрах и даёт играть дальше. При этом в начале матча был 100-процентный офсайд — тоже сам убедился. Единственный момент во втором тайме у «Шинника» — и он мог стать решающим. И кто бы потом отвечал за это? Считаю, что нашим вышестоящим властям не нужно экономить — надо вводить VAR в Первой лиге».

«Шинник» пока идёт без поражений. Неплохой старт от команды Бояринцева. «Торпедо» держится в группе лидеров, но осадок после матча остался довольно неприятный по вышеперечисленным причинам.

В Хабаровске — депрессия

Три поражения на старте и 1:5 – по разнице голов. Видимо, Юран что-то чувствовал, когда отказался от работы в «СКА-Хабаровск». Клуб потеет на трансферном рынке, однако никто не хочет ехать на Дальний Восток. В итоге играют теми, кто есть (к тому же недоступен один из лидеров – Камран Алиев). Сил и класса не хватает даже на «Уфу», которая пока собирает очки с конкурентов.

Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте – Шамиль Исаев заработал пенальти. Дилан Ортис не промахнулся с «точки» – уже второй гол колумбийца в сезоне. СКА организовал несколько опасных атак и забрал инициативу. Как обычно, «Уфу» выручил Александр Беленов. В этом матче Хабаровск мог зацепиться за очки, но фактор 39-летнего ветерана очень силён. «Уфа» удержала минимальную победу и поднялась на вторую строчку в таблице. Высоко!

«Сочи» размазал «Арсенал» по газону

Игорь Осинькин наконец-то разозлился. Первая победа «Сочи» подъехала только в 3-м туре. Зато какая! Под раздачу попал «Арсенал» Дмитрия Гунько. У Тулы всё грустно. Еле додавили «Текстильщик» в 1-м туре. Потом проиграли невзрачному «Нефтехимику». Сейчас распались на молекулы в матче с «Сочи».

Главным героем встречи стал Михаил Игнатов. Бывший полузащитник «Спартака» оформил хет-трик. Ещё по голу на свой счёт записали Павел Мелёшин (первый мяч после травмы колена) и Захар Фёдоров.

Хотя всё могло повернуться по-другому. На 20-й минуте Давид Давидян обыграл Александра Дёгтева, но завозился с мячом – Александр Солдатенков накрыл опасный удар. «Сочи» был хорош в реализации. Из восьми ударов в створ пять стали голевыми. Ко всем бедам «Арсенала» добавилось удаление Ярослава Крашевского во втором тайме. Гунько подвис – вполне возможно, что у тренера «Арсенала» теперь есть всего пара встреч на исправление турнирного положения.

«Ротор» спокойно закрыл «КАМАЗ»

Багаж Ильдара Ахметзянова закончился? «КАМАЗ» старается, но состав слишком ослаб после продажи всех лидеров. Тем более «Ротор» Дмитрия Парфёнова держит планку качества. Шансов в матче с таким соперником изначально было не очень много.

Гости вышли вперёд на 11-й минуте. Абу-Саид Эльдарушев заработал пенальти и сам же его реализовал. Хавбек «Ротора» Тимур Аюпов запорол три выгодных шанса. Зато Артём Симонян показал партнёру, как надо забивать – воспользовался передачей Эльдарушева из глубины. «КАМАЗ» организовал один момент на 75-й минуте – Виталий Семёнов пальнул чуть левее створа. Плохой старт от «КАМАЗа». А «Ротор» постепенно набирает нужные кондиции.