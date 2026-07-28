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Первая лига — 2026/2027, обзор 3-го тура, видео голов, таблица, результаты: Нижний Новгород, Сочи, Уфа, Спартак Кострома, Торпедо

«Нижний» — первый и с голом-шедевром, судейский скандал у «Торпедо». Главное в Первой лиге
Александр Симбирский
Первая лига — 2026/2027, обзор 3-го тура
Комментарии
«Арсенал» получил пять мячей от «Сочи», «Уфа» ворвалась в группу лидеров, «СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» опустились на дно.

3-й тур Лиги Pari получился контрастным – как душ в санатории. Теперь есть единоличный лидер: «Нижний Новгород» Вадима Гаранина пока идёт без потерь. Все подробности – в обзоре «Чемпионата».

«Волга» набрала первые три очка

Россия — Лига Pari . 3-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Никитин – 42'     2:0 Саплинов – 90+3'    

Команде Михаила Белова жутко не везло в первых матчах. Но на этот раз «Волга» без особых проблем раскатала «Нефтехимик» Роберта Евдокимова. Хозяева задушили соперников прессингом и создали больше моментов – 14:4 по ударам (6:0 – в створ). В первом тайме «Нефтехимик» держался благодаря Андрею Голубеву и каркасу ворот. Однако на 41-й минуте Андрей Никитин всё-таки продавил чужую оборону.

Причём «Нефтехимик» сразу же заработал пенальти. Однако Ислам Машуков решил поддержать Жонатана Та – зарядил выше ворот. Во втором тайме гости окончательно расклеились – «Волга» держала соперника на безопасной дистанции и организовала результативную контратаку в добавленное время. Александр Саплинов установил окончательный счёт – 2:0.

Гол-шедевр Комиссарова принёс «Нижнему Новгороду» третью победу подряд

Россия — Лига Pari . 3-й тур
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
1 : 2
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 33'     1:1 Урванцев – 40'     1:2 Комиссаров – 45+3'    

«Челябинск» вернулся домой в плохом настроении – неделю назад команда Романа Пилипчука в меньшинстве уступила «Велесу» (0:1). Реабилитироваться дома не удалось. «Нижний Новгород» просто сильнее. Клуб скупает всех перспективных молодых игроков, которые уже дают результат.

На 32-й минуте Свен Карич заработал пенальти – Вячеслав Грулёв не промахнулся с «точки». Воспитанник «Динамо» забивает уже в третьем матче подряд. Впрочем, «Челябинск» быстро вернулся в игру – подловили обрез гостей и разогнали быструю атаку с участием Сергея Макарова и Рамазана Гаджимурадова.

Арендованный у «Нижнего Новгорода» Матвей Урванцев забил, по сути, своей команде. Ответ последовал перед самым перерывом – бывший футболист «Челябинска» Тимофей Комиссаров пальнул с 30 метров в стиле Фабиньо. Марк Переверзев вроде бы среагировал на удар, но не смог отразить мяч в сторону. Убойная катапульта, достойная отдельного просмотра.

Во втором тайме команды устроили обмен моментами, однако надёжно сыграли вратари. Более того – в концовке «Челябинск» поджал гостей. Могли забивать Хетаг Кочиев и Гаджимурадов. «Нижний» выстоял и удержал минимальное преимущество.

«Текстильщик» остановил Кострому

Россия — Лига Pari . 3-й тур
25 июля 2026, суббота. 19:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 0
Спартак Кс
Кострома
Удаления: Джебов – 57' / Тарасов – 65'

Первая лига продержалась ровно два тура. Третья неделя всё-таки принесла первые 0:0. Результат, конечно же, в пользу «Текстильщика», который набирает форму прямо по ходу стартового отрезка. «Спартак» ничего не придумал, кроме забросов на Амура Калмыкова. На этот раз лучший бомбардир чемпионата промолчал. В первом тайме хорошие шансы были у Владислава Камилова и Давида Караева – оба раза выручил Семён Фадеев.

После перерыва команды обменялись удалениями. Сначала Абдулло Джебов из «Текстильщика» прямой ногой влетел в Камилова и увидел перед собой красную карточку. Спустя восемь минут вторую жёлтую схватил защитник «Спартака» Николай Тарасов – срубил Арсения Филёва. Оставшийся отрезок матча превратился в просмотр сварки. «Текстильщик» набирает второе очко.

«Енисей» уничтожил «Велес»

Россия — Лига Pari . 3-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
4 : 1
Велес
Москва
1:0 Окладников – 11'     2:0 Окладников – 27'     3:0 Надольский – 51'     3:1 Тарасенко – 54'     4:1    

«Велес» шёл в группе лидеров после двух минимальных побед над «Нефтехимиком» и «Челябинском». В Красноярске московский клуб быстро спустили на землю. Наконец-то снова заговорил Андрей Окладников, который уничтожал Первую лигу весной. Форвард «Енисея» оформил дубль за первые полчаса – реализовал два пенальти.

Футболисты «Велеса» просто не успевали за соперниками. В старт «Енисея» вернулся центрдеф Ян Цесь – после ухода Эммерсона его можно назвать новым лидером обороны. С ним «Енисей» заметно поднял линию защиты и включил фирменный прессинг.

Жуть из Второй лиги:
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На 32-й минуте Окладников получил травму и попросил замену. Тут надо ждать новостей из клуба – выглядело очень серьёзно. Стукалов сразу отреагировал на провал команды – оформил тройную (!) замену на 37-й минуте.

Во втором тайме хозяева продолжили добивать «Велес» – на 51-й минуте Александр Надольский замкнул навес Никиты Шершова. Гости ответили голом Захара Тарасенко – вышедший на замену Кирилл Корольков эффектно промчался по левому флангу и отдал передачу на партнёра.

В добавленное время «Енисей» восстановил разгромную разницу в счёте. Александр Ломакин, вернувшийся в Красноярск, выбежал на замену и добил мяч в сетку после удара Марата Тлехугова. Мощный и уверенный разгром.

«Ленинградец» сдержал натиск «Урала»

Россия — Лига Pari . 3-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

Ещё один праздник футбола с нулевым выхлопом. Первый тайм напоминал один огромный HYDRATION BREAK – интересными были только стыки (судья Олег Журавлёв раздал три жёлтые карточки). К слову, в старт «Урала» вернулся Дмитрий Прищепа – бывший защитник «Ротора» не играл 11 месяцев. Отбегал 40 минут и уступил место на поле Александру Короткову.

Во втором тайме «Урал» создал два момента. Вратарь «Ленинградца» Егор Смирнов потащил удары Мартина Секулича и Ильи Ишкова. Команда Сергея Юрана теряет очки, а «Ленинградец» набирает первое. Для этого команде даже не понадобились голы – у новичков Первой лиги до сих пор 0 в графе забитых.

Что касается «Урала» – видимо, проблемы в атаке будет решать французский новичок Бертран Фуррье. За воспитанника «Марселя» и «Ниццы» заплатили € 250 тыс.

Боевая ничья в матче «Торпедо» и «Шинника»

Россия — Лига Pari . 3-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Миронов – 17'     1:1 Каштанов – 52'    

Денис Бояринцев – в полном порядке! Многие ожидали, что команда развалится после ухода Артёма Булойчика и всей обороны. Но Денис Константинович бережно работает с оставшимися ресурсами. Тем более есть внутреннее усиление – вернувшийся после тяжёлой травмы дриблёр Даниил Мартовой.

Стартовый отрезок остался за «Шинником». На 17-й минуте отличился Денис Миронов – открылся под навес Артёма Голубева и опередил Даниила Корнюшина, который совсем недавно зажигал в ярославской команде.

В «Торпедо» защитник-бомбардир пока молчит:
В «Краснодаре» обманули, Юран — зачехлил. В Первой лиге растёт свой Габриэл!
В «Краснодаре» обманули, Юран — зачехлил. В Первой лиге растёт свой Габриэл!

После пропущенного гола «Торпедо» перехватило инициативу. Тимофей Митров тащил все удары вплоть до 52-й минуты. Вышедший на замену Александр Цыпченко организовал гол Алексея Каштанова. В концовке ближе к победе были именно хозяева – создали несколько опасных моментов и претендовали на пенальти. Однако судьи проглядели фол Артура Чёрного. Это выбесило Александра Сторожука.

Александр Сторожук
Александр Сторожук
главный тренер «Торпедо»

«Не хотелось бы вообще говорить о таких ситуациях. Они не должны влиять на ход встречи. Люди приходят в выходной день получить удовольствие, а не наблюдать за этим. Сложно описать… Скажу только по главному спорному моменту: чистейший пенальти — сам сейчас посмотрел. Я не знаю, как это трактуется. Резервный судья взял на себя роль контролировать всё поле: фол — на другой половине, он диктует в наушник, главный арбитр стоит в трёх метрах и даёт играть дальше. При этом в начале матча был 100-процентный офсайд — тоже сам убедился. Единственный момент во втором тайме у «Шинника» — и он мог стать решающим. И кто бы потом отвечал за это? Считаю, что нашим вышестоящим властям не нужно экономить — надо вводить VAR в Первой лиге».

«Шинник» пока идёт без поражений. Неплохой старт от команды Бояринцева. «Торпедо» держится в группе лидеров, но осадок после матча остался довольно неприятный по вышеперечисленным причинам.

В Хабаровске — депрессия

Россия — Лига Pari . 3-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Ортис – 17'    

Три поражения на старте и 1:5 – по разнице голов. Видимо, Юран что-то чувствовал, когда отказался от работы в «СКА-Хабаровск». Клуб потеет на трансферном рынке, однако никто не хочет ехать на Дальний Восток. В итоге играют теми, кто есть (к тому же недоступен один из лидеров – Камран Алиев). Сил и класса не хватает даже на «Уфу», которая пока собирает очки с конкурентов.

Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте – Шамиль Исаев заработал пенальти. Дилан Ортис не промахнулся с «точки» – уже второй гол колумбийца в сезоне. СКА организовал несколько опасных атак и забрал инициативу. Как обычно, «Уфу» выручил Александр Беленов. В этом матче Хабаровск мог зацепиться за очки, но фактор 39-летнего ветерана очень силён. «Уфа» удержала минимальную победу и поднялась на вторую строчку в таблице. Высоко!

«Сочи» размазал «Арсенал» по газону

Россия — Лига Pari . 3-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
5 : 0
Арсенал Т
Тула
1:0 Игнатов – 21'     2:0 Мелёшин – 27'     3:0 Игнатов – 30'     4:0 Игнатов – 56'     5:0 Фёдоров – 82'    
Удаления: нет / Крашевский – 86'

Игорь Осинькин наконец-то разозлился. Первая победа «Сочи» подъехала только в 3-м туре. Зато какая! Под раздачу попал «Арсенал» Дмитрия Гунько. У Тулы всё грустно. Еле додавили «Текстильщик» в 1-м туре. Потом проиграли невзрачному «Нефтехимику». Сейчас распались на молекулы в матче с «Сочи».

Главным героем встречи стал Михаил Игнатов. Бывший полузащитник «Спартака» оформил хет-трик. Ещё по голу на свой счёт записали Павел Мелёшин (первый мяч после травмы колена) и Захар Фёдоров.

Хотя всё могло повернуться по-другому. На 20-й минуте Давид Давидян обыграл Александра Дёгтева, но завозился с мячом – Александр Солдатенков накрыл опасный удар. «Сочи» был хорош в реализации. Из восьми ударов в створ пять стали голевыми. Ко всем бедам «Арсенала» добавилось удаление Ярослава Крашевского во втором тайме. Гунько подвис – вполне возможно, что у тренера «Арсенала» теперь есть всего пара встреч на исправление турнирного положения.

«Ротор» спокойно закрыл «КАМАЗ»

Россия — Лига Pari . 3-й тур
27 июля 2026, понедельник. 20:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 2
Ротор
Волгоград
0:1 Эльдарушев – 11'     0:2 Симонян – 54'    

Багаж Ильдара Ахметзянова закончился? «КАМАЗ» старается, но состав слишком ослаб после продажи всех лидеров. Тем более «Ротор» Дмитрия Парфёнова держит планку качества. Шансов в матче с таким соперником изначально было не очень много.

Гости вышли вперёд на 11-й минуте. Абу-Саид Эльдарушев заработал пенальти и сам же его реализовал. Хавбек «Ротора» Тимур Аюпов запорол три выгодных шанса. Зато Артём Симонян показал партнёру, как надо забивать – воспользовался передачей Эльдарушева из глубины. «КАМАЗ» организовал один момент на 75-й минуте – Виталий Семёнов пальнул чуть левее створа. Плохой старт от «КАМАЗа». А «Ротор» постепенно набирает нужные кондиции.

Таблица Первой лиги. «Нижний Новгород» — единоличный лидер чемпионата
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