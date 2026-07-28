«Сложится — будет в «Зените» с будущего сезона». Супердебютант «Оренбурга», поразивший РПЛ

Это уже назвали дебютом мечты. И это правда наиболее подходящее слово. Представьте, что вам 18 лет. И совершенно неважно, в каком клубе вы воспитывались. Тем более в случае Андрея Касаджикова их было несколько. От петербургского «Динамо» через СШОР «Зенит» он попал в академию «Зенита», где оказался полтора года назад. Быстро дошёл до второй команды действующих чемпионов, где в прошлом сезоне забил семь голов в 16 встречах. Этот фактор не мог игнорироваться ни внутри клуба, ни снаружи. Ему быстро предложили контракт до лета 2029 года (серьёзный показатель доверия), а пара клубов Альфа-Банк РПЛ обратились насчёт аренды.

Настойчивее и конкретнее остальных оказался «Оренбург». Сборы – и первый матч, где ты выходишь не на комфортные 10-15 минут, когда твоя команда побеждает, а на 25 минут до конца основного времени. И дела плохи, ведь команда проигрывает.

«Оренбург» давит соперника, однако играет в меньшинстве. Дебют, про который позже можно даже снять короткометражный фильм. Ты органично попадаешь в темп, включаешься в работу. В концовке «Ростов» – уже у своих ворот. Просто отбивается. На 85-й минуте Касаджиков классно подал угловой, Куль подправил мяч в ворота на ближней штанге. А уже в добавленное время парень взял инициативу на себя, запутал нескольких соперников и классно пробил.

Этот мяч уже точно войдёт в хайлайты сезона.

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Потом отпраздновал гол танцем из TikTok и на несколько дней точно стал одним из героев лиги.

Андрей Касаджиков нападающий «Оренбурга» «Я много тренирую этот приём — под правую ногу и в дальний угол. Но в этот раз получилось по-особенному. Красиво. Конечно, я очень счастлив. Всегда хочу как можно больше забивать. Сегодня это получилось. Дай бог, чтобы так продолжалось и дальше. Было волнительно. Но после голевого углового всё давление как будто ушло. После этого уже смог показать свои лучшие качества. Хочу посвятить этот гол своим родителям — маме и папе, бабушке, братьям, маленькой сестрёнке и всем своим родственникам».



Взлёт в любом случае резкий. Полтора месяца назад Касаджиков забивал аналогичные голы во Второй лиге – например, «Динамо-Владивосток», «Кубани». И вряд ли мог подумать, что так быстро дойдёт до РПЛ. Хоть и помог «Зениту» выиграть Медиалигу.

Да, он уже тогда слышал, что его считают местным талантом. У Андрея, кстати, есть брат – Алексей. Они вместе прошли весь путь до «Зенита» из петербургского «Динамо». Вместе выходили на поле, но сейчас оказались в разных регионах России. Ведь Алексей на правах полноценного трансфера ушёл в «Ахмат». Говорят, Станислав Черчесов особенно отметил возможности парня во время посещения базы «Зенита» в прошлом сезоне и попросил проработать возможность его приглашения. Итог – контракт на пять лет.

Но вернёмся к Андрею. Мало того что он вошёл в топ-5 самых молодых авторов гола в РПЛ за последние 10 лет. На момент гола ему исполнилось 18 лет 297 дней. Но ещё Касаджиков удивил старших. Вот, например, слова заместителя председателя правления «Зенита» Андрея Аршавина для «Чемпионата».

Андрей Аршавин заместитель председателя правления «Зенита» «Дебют я оценил бы очень высоко. Смысл об этом много говорить, его гол и пас перевернули игру. Конечно, я удивился, ведь так редко бывает, когда всё совпадает. Безусловно, у него есть качества, чтобы заявить о себе в РПЛ. Понятно, что есть над чем работать и что улучшать. Его сильная сторона — заточенность на ворота. Он очень лёгкий, быстрый и с хорошим ударом. Конечно, по потенциальному игровому времени всё зависит от него. Если он будет создавать опасность у чужих ворот, то, безусловно, будет играть много. Мне кажется, он хорош. Может, «Оренбург» ему в данный момент времени подходит как нельзя лучше, там Андрей может реализовать свои лучшие качества».



Порадовал Касаджиков и своего бывшего тренера Александра Селенкова, с которым они вместе работали в молодёжке и «Зените-2». Именно оттуда Андрея периодически привлекали к работе с основной командой, так что Сергей Семак тоже хорошо знает его возможности.

«Что касается дебюта, то, наверное, лучше сценария придумать было тяжело, – говорит Селенков. – Вышел на замену, когда команда проигрывала, была в меньшинстве после удаления. Сделал голевую передачу и потом забил потрясающий гол! Наверное, каждый молодой игрок может только мечтать, чтобы так дебютировать в РПЛ. Всё, что касается молодых футболистов, прежде всего вопрос доверия. Очень важно, что он в дебютном матче показал, на что способен. Тренер, думаю, понимает его возможности и видит, что он в одиночку фактически может переломить ход неудачно складывающейся игры. Такие игроки, как он, неординарны. Они яркие, всегда нужны в составе. Будем надеяться, что Андрей и дальше будет себя проявлять».

Андрей Касаджиков Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

Возможность проявить себя у Андрея наверняка ещё будет. Совсем нельзя исключать, что уже в следующей встрече с «Зенитом» он окажется в основном составе, тем более в «Оренбурге» «Чемпионату» такую возможность подтвердили. Ведь главный тренер Ильдар Ахметзянов уже показывал, что ценит подобные перформансы. Например, в прошлом сезоне, когда голы Алешандре Жезуса перевернули игру с «Пари НН», он дал бразильцу место в основе в следующем туре и объяснил это тем, что иначе его не поняла бы команда.

Может, по такому же пути пойдут с Касаджиковым? Наверняка ему будет особенно приятно сыграть с клубом, который помог пробиться в большой футбол. Тем более перед ним уже маячит возможность попасть в зенитовскую основу через год. «Если у Касаджикова всё сложится, он будет игроком «Зенита» со следующего сезона, — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер». — Честно, я думал, что его и в этом году был смысл оставлять, просто выпусти его несколько раз на место Мостового и посмотри — тянет или нет. Но выбрали такую схему: он продлил контракт с «Зенитом» — и ушёл. Всё, что он мог дать «Зениту‑2», он дал».