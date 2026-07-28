Топ-события среды: ЧМ по фехтованию, квалификация ЛЧ, Кубок России, теннис и Лига наций

За чем следить 29 июля: возвращение легендарного «Тосно», матчи «Кайрата» и «Црвены Звезды», командник в женской сабле и Захарова в Мемфисе!

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Время в материале указано по Москве.

🏐🎦 10:00: Словения — Турция, Лига наций, мужчины, 1/4 финала

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Интрига: продолжит ли Турция свою историю?

Турция впервые в своей истории прошла в финальный этап и получила там, пожалуй, самого желанного соперника из топ-команд. У Словении есть потери — не сыграют Яни Ковачич и Тончек Штерн. Тем не менее команда Фабио Соли выглядит более глубокой по составу. Да и опыта у них побольше. Но турки очень прибавили за последний год. Возможно. поддержат почин женской сборной?

🥇🤺 11:10 Фехтование, чемпионат мира, командный турнир, сабля, женщины

Интрига: смогут ли россиянки подтвердить статус сильнейших саблисток?

Российские саблистки приехали на турнир в статусе действующих чемпионок Европы. Девушки выиграли золото буквально месяц назад и в Гонконге постараются закрепить успех. После провального личного турнира россиянкам необходимо собрать волю в кулак и доказать в первую очередь себе, что наша сабля – одна из сильнейших во всём мире.

🏐 14:30: Япония — Китай, Лига наций, мужчины, 1/4 финала

Интрига: лёгкая прогулка для Японии?

Япония прошла предварительный этап без поражений — рекорд, который можно только повторить. Проявили характер, выиграли кучу тай-брейков. Бонус — подарок в виде Китая в четвертьфинале. Эта команда забрала всего один матч у второго состава сборной Кубы. А здесь они на правах хозяев. Кажется, сладкая булочка для лидера. Но, может быть, помогут домашние трибуны? В предварительном раунде один сет китайцы у Японии смогли отобрать. Как будет на этот раз?

⚽️ 18:00: «Кировец-Возрождение» — «Тосно», Кубок России, первый раунд, Путь регионов

Интрига: каким получится возвращение «Тосно» в Кубок России?

«Кировец-Возрождение» — одна из сильнейших спортивных школ Санкт-Петербурга. «Тосно» прекратил существование после победы в Кубке России в 2018 году. Спустя пять лет клуб вернулся из «Небесной лиги», однако пока не добрался до профессиональных лиг. В «Тосно» отметили, что отложили вопрос об аккредитации до 2027 года. Пока клуб принимает участие в чемпионате Санкт-Петербурга.

⚽️ 18:00: «Кайрат» — «Омония», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: будет ли камбэк от «Кайрата»?

Если «Кайрат» хочет продолжить борьбу в квалификации Лиги чемпионов, то ему обязательно нужно обыгрывать «Омонию». Лучшая команда Кипра добилась успеха в первом матче, но забила всего лишь один мяч. Такое поражение оставляет чемпиону Казахстана шансы на итоговую победу. Год назад «Кайрат» добрался до общего этапа Лиги чемпионов, а сейчас рискует попрощаться с турниром после второго раунда отбора.

«Кайрату» пришлось перенести матч следующего раунда еврокубков из-за концерта: Официально «Кайрат» объявил о переносе матча Лиги чемпионов из-за концерта Канье Уэста в Алма-Ате

🎾 18:00*: Камила Осорио (Колумбия, 5) — Анастасия Захарова (Россия), Мемфис, второй круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Захарова успех в матче с Осорио?

24-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова (№101 рейтинга) во втором круге турнира серии WTA-250 в Мемфисе сразится с ровесницей из Колумбии Камилой Осорио (№56). Ранее девушки встречались лишь однажды — в Мадриде три месяца назад. Тогда уверенную победу одержала Анастасия (6:0, 6:3).

⚽️ 20:00: «СКА-Ростов» — «Зенит» Пенза, Кубок России, первый раунд, Путь регионов

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли медийный клуб с командой из Второй лиги?

Ещё один клуб Медиалиги начинает путь в новом розыгрыше Кубка России. Ростовский СКА такого формата дебютирует в турнире. Первый соперник — «Зенит» из Пензы. Эта команда представляет Вторую лигу, где занимает всего лишь 13-е место в третьей группе дивизиона «Б». В 16 матчах «Зенит» одержал всего четыре победы, а его отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.

Как думаете, дойдёт ли Fan ID до Кубка России? Fan ID введут на игры Кубка не раньше 2027 года, если примут такое решение — источник

⚽️ 21:00: «Црвена Звезда» — «Ларн», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: сколько мячей забьёт «Црвена Звезда» в ответной встрече?

Очень сложно отыскать какую-либо интригу в этой паре. Результат первого матча в Северной Ирландии чётко показал, насколько разный уровень у соперников. «Црвена Звезда» раскатала «Ларн» (4:0) на выезде и почти наверняка решила задачу по выходу в следующий этапа квалификации Лиги чемпионов. Очень тяжело (почти нереально) представить расклад, при котором лучший клуб Сербии упустит такое огромное преимущество. Так что ждём команду Деяна Станковича в третьем раунде отбора.