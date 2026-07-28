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Расписание спортивных матчей 29 июля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: ЧМ по фехтованию, квалификация ЛЧ, Кубок России, теннис и Лига наций
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 июля 2026 года
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За чем следить 29 июля: возвращение легендарного «Тосно», матчи «Кайрата» и «Црвены Звезды», командник в женской сабле и Захарова в Мемфисе!

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Время в материале указано по Москве.

🏐🎦 10:00: Словения — Турция, Лига наций, мужчины, 1/4 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . 1/4 финала
29 июля 2026, среда. 10:00 МСК
Словения
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Турция свою историю?

Турция впервые в своей истории прошла в финальный этап и получила там, пожалуй, самого желанного соперника из топ-команд. У Словении есть потери — не сыграют Яни Ковачич и Тончек Штерн. Тем не менее команда Фабио Соли выглядит более глубокой по составу. Да и опыта у них побольше. Но турки очень прибавили за последний год. Возможно. поддержат почин женской сборной?

Статистика Лиги наций (мужчины)
Женская сборная Турции выиграла Лигу наций:
Турция во второй раз в истории забирает трофей Лиги наций! Сборная Бразилии снова не у дел
Турция во второй раз в истории забирает трофей Лиги наций! Сборная Бразилии снова не у дел

🥇🤺 11:10 Фехтование, чемпионат мира, командный турнир, сабля, женщины

Интрига: смогут ли россиянки подтвердить статус сильнейших саблисток?

Российские саблистки приехали на турнир в статусе действующих чемпионок Европы. Девушки выиграли золото буквально месяц назад и в Гонконге постараются закрепить успех. После провального личного турнира россиянкам необходимо собрать волю в кулак и доказать в первую очередь себе, что наша сабля – одна из сильнейших во всём мире.

У России на ЧМ-2026 уже есть золото!
Российский фехтовальщик победил с флагом и гимном. Такого золота у страны не было 10 лет!
Российский фехтовальщик победил с флагом и гимном. Такого золота у страны не было 10 лет!

🏐 14:30: Япония — Китай, Лига наций, мужчины, 1/4 финала

Лига наций (м) . 1/4 финала
29 июля 2026, среда. 14:30 МСК
Япония
Не начался
Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лёгкая прогулка для Японии?

Япония прошла предварительный этап без поражений — рекорд, который можно только повторить. Проявили характер, выиграли кучу тай-брейков. Бонус — подарок в виде Китая в четвертьфинале. Эта команда забрала всего один матч у второго состава сборной Кубы. А здесь они на правах хозяев. Кажется, сладкая булочка для лидера. Но, может быть, помогут домашние трибуны? В предварительном раунде один сет китайцы у Японии смогли отобрать. Как будет на этот раз?

Статистика Лиги наций (мужчины)
Только регламент спас китайцев от вылета из Лиги наций:
Канада вылетает из мужской Лиги наций. Сборная России готовится занять её место?
Канада вылетает из мужской Лиги наций. Сборная России готовится занять её место?

⚽️ 18:00: «Кировец-Возрождение» — «Тосно», Кубок России, первый раунд, Путь регионов

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
29 июля 2026, среда. 18:00 МСК
Кировец-Восхождение
Санкт-Петербург
Не начался
Тосно
Тосно
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каким получится возвращение «Тосно» в Кубок России?

«Кировец-Возрождение» — одна из сильнейших спортивных школ Санкт-Петербурга. «Тосно» прекратил существование после победы в Кубке России в 2018 году. Спустя пять лет клуб вернулся из «Небесной лиги», однако пока не добрался до профессиональных лиг. В «Тосно» отметили, что отложили вопрос об аккредитации до 2027 года. Пока клуб принимает участие в чемпионате Санкт-Петербурга.

Статистика Кубка России
Изучаем, как поменялся регламент Кубка России:
Кубок России возвращается! Всё о турнире — от нового регламента до состава групп
Кубок России возвращается! Всё о турнире — от нового регламента до состава групп

⚽️ 18:00: «Кайрат» — «Омония», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответный матч

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2026, среда. 18:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Омония
Никосия, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли камбэк от «Кайрата»?

Если «Кайрат» хочет продолжить борьбу в квалификации Лиги чемпионов, то ему обязательно нужно обыгрывать «Омонию». Лучшая команда Кипра добилась успеха в первом матче, но забила всего лишь один мяч. Такое поражение оставляет чемпиону Казахстана шансы на итоговую победу. Год назад «Кайрат» добрался до общего этапа Лиги чемпионов, а сейчас рискует попрощаться с турниром после второго раунда отбора.

Статистика квалификации Лиги чемпионов
«Кайрату» пришлось перенести матч следующего раунда еврокубков из-за концерта:
Официально
«Кайрат» объявил о переносе матча Лиги чемпионов из-за концерта Канье Уэста в Алма-Ате

🎾 18:00*: Камила Осорио (Колумбия, 5) — Анастасия Захарова (Россия), Мемфис, второй круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Мемфис. 2-й круг
29 июля 2026, среда. 18:00 МСК
Камила Осорио
56
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Захарова
101
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Интрига: повторит ли Захарова успех в матче с Осорио?

24-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова (№101 рейтинга) во втором круге турнира серии WTA-250 в Мемфисе сразится с ровесницей из Колумбии Камилой Осорио (№56). Ранее девушки встречались лишь однажды — в Мадриде три месяца назад. Тогда уверенную победу одержала Анастасия (6:0, 6:3).

Турнирная сетка Мемфиса
Как Захарова сыграла на старте Мемфиса:
Захарова первой из россиянок открыла американскую серию. Анастасия — во 2-м круге Мемфиса
Захарова первой из россиянок открыла американскую серию. Анастасия — во 2-м круге Мемфиса

⚽️ 20:00: «СКА-Ростов» — «Зенит» Пенза, Кубок России, первый раунд, Путь регионов

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
29 июля 2026, среда. 20:00 МСК
СКА-Ростов
Не начался
Зенит Пз
Пенза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли медийный клуб с командой из Второй лиги?

Ещё один клуб Медиалиги начинает путь в новом розыгрыше Кубка России. Ростовский СКА такого формата дебютирует в турнире. Первый соперник — «Зенит» из Пензы. Эта команда представляет Вторую лигу, где занимает всего лишь 13-е место в третьей группе дивизиона «Б». В 16 матчах «Зенит» одержал всего четыре победы, а его отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.

Статистика Кубка России
Как думаете, дойдёт ли Fan ID до Кубка России?
Fan ID введут на игры Кубка не раньше 2027 года, если примут такое решение — источник

⚽️ 21:00: «Црвена Звезда» — «Ларн», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответный матч

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2026, среда. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьёт «Црвена Звезда» в ответной встрече?

Очень сложно отыскать какую-либо интригу в этой паре. Результат первого матча в Северной Ирландии чётко показал, насколько разный уровень у соперников. «Црвена Звезда» раскатала «Ларн» (4:0) на выезде и почти наверняка решила задачу по выходу в следующий этапа квалификации Лиги чемпионов. Очень тяжело (почти нереально) представить расклад, при котором лучший клуб Сербии упустит такое огромное преимущество. Так что ждём команду Деяна Станковича в третьем раунде отбора.

Статистика квалификации Лиги чемпионов
Кто забивал в первом матче за сербский клуб:
«Црвена Звезда» разгромила «Ларн» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
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