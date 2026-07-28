Топ-события среды: ЧМ по фехтованию, квалификация ЛЧ, Кубок России, теннис и Лига наций

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Посмотреть все события 29 июля в Матч-центре
- 🏐🎦 10:00: Словения — Турция, Лига наций, мужчины, 1/4 финала
- 🥇🤺 11:10 Фехтование, чемпионат мира, командный турнир, сабля, женщины
- 🏐 14:30: Япония — Китай, Лига наций, мужчины, 1/4 финала
- ⚽️ 18:00: «Кировец-Возрождение» — «Тосно», Кубок России, первый раунд, Путь регионов
- ⚽️ 18:00: «Кайрат» — «Омония», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответный матч
- 🎾 18:00*: Камила Осорио (Колумбия, 5) — Анастасия Захарова (Россия), Мемфис, второй круг
- ⚽️ 20:00: «СКА-Ростов» — «Зенит» Пенза, Кубок России, первый раунд, Путь регионов
- ⚽️ 21:00: «Црвена Звезда» — «Ларн», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответный матч
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Время в материале указано по Москве.
🏐🎦 10:00: Словения — Турция, Лига наций, мужчины, 1/4 финала
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Интрига: продолжит ли Турция свою историю?
Турция впервые в своей истории прошла в финальный этап и получила там, пожалуй, самого желанного соперника из топ-команд. У Словении есть потери — не сыграют Яни Ковачич и Тончек Штерн. Тем не менее команда Фабио Соли выглядит более глубокой по составу. Да и опыта у них побольше. Но турки очень прибавили за последний год. Возможно. поддержат почин женской сборной?
🥇🤺 11:10 Фехтование, чемпионат мира, командный турнир, сабля, женщины
Интрига: смогут ли россиянки подтвердить статус сильнейших саблисток?
Российские саблистки приехали на турнир в статусе действующих чемпионок Европы. Девушки выиграли золото буквально месяц назад и в Гонконге постараются закрепить успех. После провального личного турнира россиянкам необходимо собрать волю в кулак и доказать в первую очередь себе, что наша сабля – одна из сильнейших во всём мире.
🏐 14:30: Япония — Китай, Лига наций, мужчины, 1/4 финала
Интрига: лёгкая прогулка для Японии?
Япония прошла предварительный этап без поражений — рекорд, который можно только повторить. Проявили характер, выиграли кучу тай-брейков. Бонус — подарок в виде Китая в четвертьфинале. Эта команда забрала всего один матч у второго состава сборной Кубы. А здесь они на правах хозяев. Кажется, сладкая булочка для лидера. Но, может быть, помогут домашние трибуны? В предварительном раунде один сет китайцы у Японии смогли отобрать. Как будет на этот раз?
⚽️ 18:00: «Кировец-Возрождение» — «Тосно», Кубок России, первый раунд, Путь регионов
Интрига: каким получится возвращение «Тосно» в Кубок России?
«Кировец-Возрождение» — одна из сильнейших спортивных школ Санкт-Петербурга. «Тосно» прекратил существование после победы в Кубке России в 2018 году. Спустя пять лет клуб вернулся из «Небесной лиги», однако пока не добрался до профессиональных лиг. В «Тосно» отметили, что отложили вопрос об аккредитации до 2027 года. Пока клуб принимает участие в чемпионате Санкт-Петербурга.
⚽️ 18:00: «Кайрат» — «Омония», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответный матч
Интрига: будет ли камбэк от «Кайрата»?
Если «Кайрат» хочет продолжить борьбу в квалификации Лиги чемпионов, то ему обязательно нужно обыгрывать «Омонию». Лучшая команда Кипра добилась успеха в первом матче, но забила всего лишь один мяч. Такое поражение оставляет чемпиону Казахстана шансы на итоговую победу. Год назад «Кайрат» добрался до общего этапа Лиги чемпионов, а сейчас рискует попрощаться с турниром после второго раунда отбора.
🎾 18:00*: Камила Осорио (Колумбия, 5) — Анастасия Захарова (Россия), Мемфис, второй круг
*Время начала матча может измениться и будет уточнено
Интрига: повторит ли Захарова успех в матче с Осорио?
24-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова (№101 рейтинга) во втором круге турнира серии WTA-250 в Мемфисе сразится с ровесницей из Колумбии Камилой Осорио (№56). Ранее девушки встречались лишь однажды — в Мадриде три месяца назад. Тогда уверенную победу одержала Анастасия (6:0, 6:3).
⚽️ 20:00: «СКА-Ростов» — «Зенит» Пенза, Кубок России, первый раунд, Путь регионов
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: справится ли медийный клуб с командой из Второй лиги?
Ещё один клуб Медиалиги начинает путь в новом розыгрыше Кубка России. Ростовский СКА такого формата дебютирует в турнире. Первый соперник — «Зенит» из Пензы. Эта команда представляет Вторую лигу, где занимает всего лишь 13-е место в третьей группе дивизиона «Б». В 16 матчах «Зенит» одержал всего четыре победы, а его отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.
⚽️ 21:00: «Црвена Звезда» — «Ларн», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответный матч
Интрига: сколько мячей забьёт «Црвена Звезда» в ответной встрече?
Очень сложно отыскать какую-либо интригу в этой паре. Результат первого матча в Северной Ирландии чётко показал, насколько разный уровень у соперников. «Црвена Звезда» раскатала «Ларн» (4:0) на выезде и почти наверняка решила задачу по выходу в следующий этапа квалификации Лиги чемпионов. Очень тяжело (почти нереально) представить расклад, при котором лучший клуб Сербии упустит такое огромное преимущество. Так что ждём команду Деяна Станковича в третьем раунде отбора.