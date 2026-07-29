«Много забил, вовлечённый». ЦСКА нашёл форварда, который задвинет Лусиано и Мусаева?

Лусиано Гонду и Тамерлан Мусаев — пять голов на двоих в прошлом сезоне Альфа-Банк РПЛ. Грустная статистика для болельщиков ЦСКА? Очень. Да, аргентинец пришёл в московскую команду только во второй половине сезона. Да, Гонду сделал хет-трик в кубковом матче с «Крыльями Советов» (5:2). Конечно, болельщики ЦСКА скажут ему большое спасибо за игру в Самаре, но этого мало. Да, Мусаев дважды забил в Фонбет Кубке России. Однако и этого мало.

Сделка по Гонду пока выглядит полным провалом для ЦСКА. Столичная команда разменяла Игоря Дивеева на форварда без голов в первой части РПЛ сезона-2025/2026. Защитник в итоге стал основным в «Зените» и добрался до золота чемпионата России. Гонду же пока забивает либо в товарняках, либо в Самаре. Удивляет ли кого-то, что в такой ситуации ЦСКА ищет нового нападающего? Всё выглядит логично.

Потенциальный новичок ЦСКА был игроком «Саутгемптона», но не провёл за клуб ни одного матча

Новый кандидат — Жуан Сантос. Metaratings сообщил об интересе ЦСКА к игроку. По данным «Чемпионата», стороны уже ведут предметные переговоры. Бразилец оказался в Европе в 2024 году, когда «Саутгемптон» купил его у «Сан-Паулу» за € 900 тыс. (данные от Transfermarkt). На тот момент статистика у Жуана была далека от феноменальной — семь голов в 81 встрече. Параллельно «Саутгемптон» оформил трансфер ещё одного бразильца из «Сан-Паулу» — Веллингтона. Правда, защитник присоединился к английскому клубу в начале 2025 года — после истечения контракта с предыдущей командой.

Жуан так ни разу и не сыграл за «Саутгемптон». Сразу после трансфера английская команда отправила нападающего в аренду в «Гёзтепе». Такая локация не удивляет, если учитывать, что у клубов один и тот же пул владельцев. Первый сезон Жуан провёл в Турции в аренде, второй — как полноценный футболист «Гёзтепе».

В первом сезоне главным нападающим команды был другой бразилец — Ромуло. Он забил 17 мячей в 33 матчах во всех турнирах (провёл на поле суммарно 2773 минуты). Цифры Жуана были скромнее — восемь голов в 28 встречах, 1789 минут на поле. Плюс Сантос пропустил концовку сезона из-за травмы подколенного сухожилия. Прошлым летом «Гёзтепе» продал Ромуло в «РБ Лейпциг» — сумма сделки составила € 20,5 млн. Жуана выкупили у «Саутгемптона» за € 900 тыс.

Ромуло провёл сезон-2025/2026 в составе «РБ Лейпциг» Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Рады, что Жуан принял решение перейти в «Гёзтепе» на постоянной основе, — сказал после объявления спортивный директор турецкого клуба Иван Манце. — Считаем этот трансфер разумной инвестицией для команды. Верим, что Жуан поможет «Гёзтепе» в сезоне-2025/2026».

Второй сезон получился для бразильца более успешным. 11 голов в 32 матчах чемпионата Турции, статус лучшего бомбардира «Гёзтепе» в турнире. Да и сама команда заняла шестое место в таблице. До зоны еврокубков было всего два очка. Кстати, старт кампании сложился для Сантоса непросто. Первый мяч он забил только в 6-м туре, а во встрече с «Фенербахче» (0:0) схватил две жёлтые карточки в начале второй половины. На этот раз бразилец пропустил всего два матча в чемпионате, один — из-за бана после красной карточки.

Жуан Сантос Фото: Seskim Photo/Getty Images

В чём сильные стороны Жуана? Мнение экспертов

Для того чтобы получить представление о качествах потенциального новичка ЦСКА, мы обратились за помощью к двум экспертам по турецкому футболу. Первый — футбольный агент Малик Арутюнов. Ниже — его разбор.

«Жуан — хороший нападающий. В позапрошлом сезоне он находился в тени Ромуло. А в конце того сезона у Жуана Сантоса была травма. Потом Ромуло продали в «РБ Лейпциг». Жуан в прошедшем сезоне играл ключевую роль и был основным нападающим «Гёзтепе». Два последних сезона эта команда играет неплохо. Владельцы клуба — норвежско-сербский консорциум. Они также являются владельцами «Саутгемптона». Благодаря хорошей работе главного тренера Стойлова клуб недорого покупает игроков, развивает их и потом продаёт за хорошие деньги.

Жуан Сантос — не чистый центральный нападающий. Он невысокого роста — 1,80 м. Играет и на флангах. Довольно крепкий футболист, хорошо бежит, с ударом. Думаю, он должен заиграть в команде. Но есть Мариус Муандилмаджи из «Самсунспора», который сильнее Жуана Сантоса. Это типичный центрфорвард, который забил больше мячей, чем Сантос, — 23 гола в чемпионате Турции и Лиге конференций. И цена у него не такая большая».

Второй эксперт — комментатор Okko Sport Эльвин Керимов. Он высоко оценил функционал бразильского форварда.

«Чтобы понимать профиль Жуана, нужно посмотреть, за какую команду он играл. «Гёзтепе» — клуб с очень крутой селекционной политикой. Пост президента занимает Расмус Анкерсен, который работал и в «Брентфорде», и в «Саутгемптоне», и «Мидтьюлланн» поднимал. Он применяет подход Moneyball, когда на основе базы данных статистики по профилю подбирают неизвестных игроков, раскручивают их, а потом продают. То есть нет рандомных трансферов. «Гёзтепе» — чуть ли не эталонный пример такой трансферной политики в Турции.

Жуан очень подходит этой команде, тренеру и под игровой стиль. Год назад «Гёзтепе» продал бразильца Ромуло в «РБ Лейпциг» за € 20,5 млн. Ещё один пример того, что в этом турецком клубе можно себя раскрутить и потом помочь заработать деньги на продаже. Жуан провёл хороший сезон. Много забил. Вовлечённый в игру нападающий. Хорошо действует в подыгрыше, прессингует. В «Гёзтепе» ты не можешь отдыхать ни в одной фазе, нужно всегда отрабатывать.

У команды очень простой футбол. Прессинг, длинные передачи, подборы, борьба, стандарты. Специфический футбол. Не всем нравится, но он эффективный. В прошлом сезоне прессинга было меньше, чем за год до этого. Однако в такой игре нападающий должен работать на команду, что Жуан и делает. Отвлекает защитников, убегает за спину, скидывает мячи, сам завершает, идёт в борьбу. На мой взгляд, как к нападающему к нему вопросов не очень много. Не знаю, подойдёт ли он по стилю ЦСКА. Для «Гёзтепе» подходит идеально.

Турецкий клуб часто играет на контратаках. Нужно работать на свободном пространстве, поэтому Жуан часто смещается на фланги. Оттуда может и на рывке уйти, постараться обыграть на скорости. Хорошо работает спиной к чужим воротам, сохраняет мяч под давлением, скидывает. Это «девятка». Но современные нападающие такого типа должны не только в створе стоять. Жуан работает и в глубине для сохранения мяча. Достаточно важный в этом плане нападающий для «Гёзтепе». По функционалу очень интересный футболист».

Жуан Сантос празднует гол Фото: Anadolu via Getty Images

Кстати, новость о возможном переходе Жуана в ЦСКА очень радует «Сан-Паулу». Когда бразильский клуб продавал игрока в «Саутгемптон», то включил в договор опцию. Она предусматривает процент от последующей продажи футболиста за сумму свыше € 900 тыс. А ещё бразильский клуб гарантированно получит прибыль благодаря механизму солидарных выплат. Он предусматривает распределение процента от суммы за трансфер между клубами, которые участвовали в воспитании футболиста. «Сан-Паулу» сейчас испытывает серьёзный финансовый кризис, поэтому ему важны любые деньги.