«Не отдадите деньги — я уйду, неблагодарные подонки». Мутный скандал со звездой в Турции

В турецком футболе на днях появилась новость, вызвавшая эффект разорвавшейся бомбы. Звезда «Галатасарая» и самый дорогой, по версии Transfermarkt, игрок чемпионата Турции Виктор Осимхен выступил с шокирующим заявлением. Во время прямого эфира в одной из социальных сетей нигерийский нападающий жёстко прошёлся по руководству и своему клубу.

«Уже три месяца я не получаю зарплату. Если бы не я, никто в мире не знал бы об этом вашем «Галатасарае». Если не отдадите мне деньги, то я уйду, неблагодарные вы подонки. Эй ты, кто тратит мои деньги, слышишь, твою мать!» – выпалил Осимхен.

Впрочем, огонь конфликта пока не разгорелся. Всё подали так, что это вообще был не Осимхен. Либо кто-то действительно сгенерировал видео, либо ситуацию просто замяли. Однако тема финансовых трудностей «Галатасарая» всплывает уже не в первый раз. И история нигерийца получила продолжение.

Как сообщили турецкие СМИ, оказалось, что Осимхен втянут в налоговый скандал. Ему прислали уведомление от местного банка о неуплаченном подоходном налоге и предупреждение о временной заморозке банковского счёта до погашения задолженности. Нигериец рассказал о проблеме боссам «Галатасарая». Утверждается, что руководители стамбульского клуба незамедлительно перевели нужную сумму и тем самым предотвратили длительную блокировку средств. После этого и появилось то самое видео со скандальными словами (лже)Виктора.

Виктор Осимхен Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Тему долгов «Галатасарая» поднял в июле и спортивный комментатор Халук Юрекли, выступивший на платформе 343 Digital. Он сообщил, что стамбульский клуб на самом деле не выплачивает зарплаты в течение трёх месяцев. Общая сумма, которая висит на чемпионе Турции, составила € 30-35 млн. В конце июня истёк срок для получения сертификата о погашении задолженности – «Галатасарай» уже во второй раз довёл её до предела. Чтобы выйти из ситуации, стамбульский клуб взят кредит и из этих средств платил футболистам. Инсайдеры Ягыз Сабунджоглу и Мехмет Арслан также подтвердили, что счета некоторых игроков были заблокированы. Под блокировку всё-таки попал и «тот, чьё имя не должно было оказаться в списке».

Ещё в феврале 2026-го, когда писали о предыдущей трёхмесячной задолженности «Галатасарая» по зарплатам, в клубе заявили, что ничего выходящего за рамки нормы не происходит. Вице-президент стамбульцев Абдулла Кавукчу обвинял недоброжелателей в стремлении посеять смуту и раздор в «Галатасарае».

Абдулла Кавукчу вице-президент «Галатасатая» «У «Галатасарая» нет финансовых проблем. В Европе выплаты игрокам часто платят по итогам трёхмесячного периода. У нас система иная: деньги за январь поступают в феврале, за февраль — в марте. Иными словами, по дисциплине выплат мы опережаем Европу. Более того, учитывая принципиальную позицию президента нашего клуба Дурсуна Озбека, мы никогда не допускаем накопления задолженности по бонусам и перечисляем заработанные игроками деньги незамедлительно. Цель вбросов — посеять смуту и раздор в «Галатасарае».



Тогда в качестве доказательств Кавукчу показал справку об отсутствии задолженностей, присланную из УЕФА 15 января. Тем самым руководитель «Галатасарая» успокоил болельщиков. Информацию о взятых стамбульским клубом кредитах он опровергал, но, видимо, и полгода назад, и сейчас это единственный выход из сложившегося положения.

По данным Transfermarkt, за предыдущие четыре сезона (восемь трансферных окон с лета 2022-го по зиму 2026-го) «Галатасарай» потратил на покупки игроков ровно € 300 млн. Намного больше, чем заработал на продаже своих футболистов. В этот период были оформлены пять из шести самых дорогих трансферов в истории стамбульского клуба – Осимхена (€ 75 млн), Уилфрида Синго (€ 30,7 млн), Угурджана Чакыра (€ 27,5 млн), Габриэла Сары (€ 18 млн) и Николо Дзаньоло (€ 15 млн). Было ещё подписание Мауро Икарди за € 10 млн. Брал чемпион Турции и вчерашних звёзд как свободных агентов – например, Лероя Зане, Илкая Гюндогана, Хакима Зиеша, Уилфрида Заха, Дриса Мертенса и Хуана Мату. Соответственно, эти сделки требовали и гигантских вложений в зарплаты новичков. Но нынешним летом у «Галатасарая» пока нет подтверждённых трансферов. Для оформления сделок требовалось получить сертификат об отсутствии задолженностей.

Казалось, отношения «Галатасарая» с Осимхеном – мёд и сахар. Летом 2024-го турецкий клуб арендовал страдавшего в «Наполи» нигерийского бомбардира, а год спустя пошёл на рекордные траты, чтобы выкупить его. С тех пор Виктор набрал 59+16 в 74 матчах за стамбульцев, то есть совершал в среднем фактически одно результативное действие за игру. Феноменальная статистика! Болельщики «Галатасарая» боготворили форварда за голы и уважение к команде. В марте 2026-го фанаты устроили перформанс в честь Осимхена, который заставил игрока даже прослезиться. Ещё полгода назад нападающий произносил совсем другие слова:

«Я нашёл клуб и город, которые люблю, возможно, это была удача. Как только приезжаешь в Стамбул, понимаешь, почему все, кто здесь играл, влюбились в команду и людей. Я никогда ничего подобного не испытывал».

Теперь же СМИ и инсайдеры регулярно публикуют новости о возможном уходе Осимхена из «Галатасарая» – нигерийца предлагают то одному топ-клубу, то другому. За последние месяцы с прицелом на летнее окно в этом списке были «Барселона», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Атлетико», «Ювентус», «Рома» и «Бавария». Тем не менее Виктор, получающий очень большую зарплату в Стамбуле (€ 15 млн в год «чистыми» плюс бонус за лояльность в размере € 1 млн), всё ещё принадлежит чемпиону Турции – он был бы слишком дорогим удовольствием для любого клуба.