«ПСЖ» мстит «Реалу», у ЦСКА новый вратарь, а «Спартаку» отказали. Трансферы и слухи дня

Ещё целый месяц едва ли не главной темой дня будут оставаться трансферы и инсайды о возможных переходах игроков в летнее окно. Всё самое интересное за последние 24 часа мы собрали в сегодняшнем обзоре. Топ-клуб РПЛ закрыл сделку, которую «Чемпионат» анонсировал ещё больше недели назад!

Главные состоявшиеся трансферы дня

Бориско — официально игрок ЦСКА

Во вторник ЦСКА подтвердил переход одного из лучших вратарей РПЛ – Максима Бориско из «Балтики». Как сообщал наш источник, знакомый с ситуацией, московский клуб активировал опцию выкупа голкипера калининградцев за 180 млн рублей. 26-летний новичок армейцев заключил договор на три года с опцией продления ещё на сезон и взял себе 39-й номер. Подписание Бориско на фоне травмы Игоря Акинфеева – многообещающий трансфер красно-синих. В 1-м туре РПЛ Максим сыграл за «Балтику» как раз в матче с ЦСКА (1:2) в Москве и, несмотря на поражение команды, заслужил место в символической сборной тура.

Звезда «Будё-Глимт» ушёл в «Селтик»

Каспер Хёг Фото: Martin Ole Wold/Getty Images

Один из героев впечатляющей лигочемпионской кампании «Будё-Глимт» Каспер Хёг продолжит карьеру в Шотландии – норвежский клуб продал его «Селтику». Клуб из Глазго сообщил о трансфере 25-летнего нападающего и подписании контракта на четыре года с опцией продления ещё на сезон. Осталось дождаться только получения международного сертификата, чтобы сделка вступила в силу. По данным Transfermarkt, «Селтик» заплатит за датчанина сумму, равную € 12,85 млн. В сезоне-2026 Хёг забил девять мячей и сделал восемь голевых передач в 16 встречах чемпионатах и Кубка Норвегии, а в прошедшей ЛЧ набрал 5+3 в 12 играх общего этапа и плей-офф.

Главные трансферные слухи дня

«Зенит» уведёт у «Краснодара» Плату?

У «Зенита» появился новый вариант для трансфера Луиса Энрике. По информации журналистки Раисы Симплисио, «Фламенго» хочет заполучить вингера сборной Бразилии и готов на обмен с доплатой. Согласно источнику, клуб из Рио-де-Жанейро может включить в сделку своего вингера Гонсало Плату, который способен также сыграть на позиции центрфорварда. Ранее стало известно, что на эквадорца претендует и «Краснодар», который предложил за него € 15 млн, тогда как «Фла» оценивает 25-летнего футболиста в € 21-23 млн. Плата выступал на ЧМ-2026 (забил один гол в четырёх играх), а в сезоне-2026 набрал 2+3 в 15 матчах чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес.

«Краснодар» нашёл нового вингера в «Нанте»

Яссин Бенхаттаб Фото: Icon Sport/Sipa USA/ТАСС

Тем временем «Краснодар» близок к приобретению другого вингера – Яссина Бенхаттаба из «Нанта». Об этом рассказал в соцсетях журналист Себастьен Видаль. Как утверждает источник, 23-летний француз с алжирскими корнями почти наверняка уйдёт из «Нанта» в летнее трансферное окно, а среди желающих подписать его лидирует вице-чемпион России. Детали возможной сделки не приводятся, Transfermarkt оценивает Бенхаттаба в € 2 млн. Минувший сезон вингер начинал в «Нанте», а вторую его половину отыграл на правах аренды в Лиге 2 за «Реймс»: провёл 23 матча во всех турнирах и набрал 1+2.

«Спартаку» отказали в трансфере форварда за € 25 млн!

Флако Лопес Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

«Спартак» направил официальное предложение «Палмейрасу» о трансфере Флако Лопеса. Сайт UOL утверждает, что московский клуб даёт за аргентинца € 25 млн (гарантированные выплаты в размере € 20 млн плюс € 5 млн бонусами), однако бразильский клуб ответил отказом. При этом «Спартак» готов дать 25-летнему форварду зарплату, которая существенно превышает его нынешний заработок. По информации ESPN, «Палмейрас» оценивает Лопеса в € 35-40 млн и не готов вести переговоры о снижении этой суммы. Флако – участник ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины (сделал один голевой пас в двух играх), а в сезоне-2026 он набрал 8+7 в 23 матчах чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес.

«ПСЖ» отомстит «Реалу» за Диоманда и заберёт себе Родри?

Любопытный конфликт двух топ-клубов развивается на мировом трансферном рынке. Как пишет AS, «ПСЖ» намерен отомстить «Реалу» за то, что мадридцы увели главную летнюю цель победителя Лиги чемпионов, – вингера Яна Диоманда. Согласно источнику, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи распорядился вступить в переговоры с лучшим футболистом ЧМ-2026 Родри, который сейчас близок к переходу в «Реал». Босс «ПСЖ» жаждет реванша и собирается любой ценой заполучить центрального полузащитника сборной Испании. На чемпионате мира Родри провёл восемь матчей без результативных действий, а в «Манчестер Сити» заработал в прошедшем сезоне 1+0 в 26 играх АПЛ и Лиги чемпионов.

«Реал» не хочет отдавать Винисиуса Жуниора «Арсеналу»

Винисиус Жуниор останется в «Реале», несмотря на то что стал главной трансферной целью «Арсенала» этим летом, сообщает Sky Sports. Согласно источнику, мадридский клуб не намерен продавать вингера и уверен, что тот всё-таки продлит истекающий через год контракт. Инсайдер Флориан Плеттенберг добавил деталей от себя: «Реал» направил Винисиусу Жуниору встречное предложение на фоне интереса «Арсенала». На этой неделе планируются новые переговоры сторон. В завершившемся сезоне бразилец набрал 21+12 в 50 встречах Примеры и Лиги чемпионов, а на ЧМ-2026 забил четыре мяча и сделал один голевой пас в пяти играх.

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