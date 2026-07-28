«ПСЖ» мстит «Реалу», у ЦСКА новый вратарь, а «Спартаку» отказали. Трансферы и слухи дня

Ещё целый месяц едва ли не главной темой дня будут оставаться трансферы и инсайды о возможных переходах игроков в летнее окно. Всё самое интересное за последние 24 часа мы собрали в сегодняшнем обзоре. Топ-клуб РПЛ закрыл сделку, которую «Чемпионат» анонсировал ещё больше недели назад!
Главные состоявшиеся трансферы дня
Бориско — официально игрок ЦСКА
Во вторник ЦСКА подтвердил переход одного из лучших вратарей РПЛ – Максима Бориско из «Балтики». Как сообщал наш источник, знакомый с ситуацией, московский клуб активировал опцию выкупа голкипера калининградцев за 180 млн рублей. 26-летний новичок армейцев заключил договор на три года с опцией продления ещё на сезон и взял себе 39-й номер. Подписание Бориско на фоне травмы Игоря Акинфеева – многообещающий трансфер красно-синих. В 1-м туре РПЛ Максим сыграл за «Балтику» как раз в матче с ЦСКА (1:2) в Москве и, несмотря на поражение команды, заслужил место в символической сборной тура.
Звезда «Будё-Глимт» ушёл в «Селтик»
Каспер Хёг
Фото: Martin Ole Wold/Getty Images
Один из героев впечатляющей лигочемпионской кампании «Будё-Глимт» Каспер Хёг продолжит карьеру в Шотландии – норвежский клуб продал его «Селтику». Клуб из Глазго сообщил о трансфере 25-летнего нападающего и подписании контракта на четыре года с опцией продления ещё на сезон. Осталось дождаться только получения международного сертификата, чтобы сделка вступила в силу. По данным Transfermarkt, «Селтик» заплатит за датчанина сумму, равную € 12,85 млн. В сезоне-2026 Хёг забил девять мячей и сделал восемь голевых передач в 16 встречах чемпионатах и Кубка Норвегии, а в прошедшей ЛЧ набрал 5+3 в 12 играх общего этапа и плей-офф.
Главные трансферные слухи дня
«Зенит» уведёт у «Краснодара» Плату?
У «Зенита» появился новый вариант для трансфера Луиса Энрике. По информации журналистки Раисы Симплисио, «Фламенго» хочет заполучить вингера сборной Бразилии и готов на обмен с доплатой. Согласно источнику, клуб из Рио-де-Жанейро может включить в сделку своего вингера Гонсало Плату, который способен также сыграть на позиции центрфорварда. Ранее стало известно, что на эквадорца претендует и «Краснодар», который предложил за него € 15 млн, тогда как «Фла» оценивает 25-летнего футболиста в € 21-23 млн. Плата выступал на ЧМ-2026 (забил один гол в четырёх играх), а в сезоне-2026 набрал 2+3 в 15 матчах чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес.
«Краснодар» нашёл нового вингера в «Нанте»
Яссин Бенхаттаб
Фото: Icon Sport/Sipa USA/ТАСС
Тем временем «Краснодар» близок к приобретению другого вингера – Яссина Бенхаттаба из «Нанта». Об этом рассказал в соцсетях журналист Себастьен Видаль. Как утверждает источник, 23-летний француз с алжирскими корнями почти наверняка уйдёт из «Нанта» в летнее трансферное окно, а среди желающих подписать его лидирует вице-чемпион России. Детали возможной сделки не приводятся, Transfermarkt оценивает Бенхаттаба в € 2 млн. Минувший сезон вингер начинал в «Нанте», а вторую его половину отыграл на правах аренды в Лиге 2 за «Реймс»: провёл 23 матча во всех турнирах и набрал 1+2.
«Спартаку» отказали в трансфере форварда за € 25 млн!
Флако Лопес
Фото: Miguel Schincariol/Getty Images
«Спартак» направил официальное предложение «Палмейрасу» о трансфере Флако Лопеса. Сайт UOL утверждает, что московский клуб даёт за аргентинца € 25 млн (гарантированные выплаты в размере € 20 млн плюс € 5 млн бонусами), однако бразильский клуб ответил отказом. При этом «Спартак» готов дать 25-летнему форварду зарплату, которая существенно превышает его нынешний заработок. По информации ESPN, «Палмейрас» оценивает Лопеса в € 35-40 млн и не готов вести переговоры о снижении этой суммы. Флако – участник ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины (сделал один голевой пас в двух играх), а в сезоне-2026 он набрал 8+7 в 23 матчах чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес.
«ПСЖ» отомстит «Реалу» за Диоманда и заберёт себе Родри?
Любопытный конфликт двух топ-клубов развивается на мировом трансферном рынке. Как пишет AS, «ПСЖ» намерен отомстить «Реалу» за то, что мадридцы увели главную летнюю цель победителя Лиги чемпионов, – вингера Яна Диоманда. Согласно источнику, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи распорядился вступить в переговоры с лучшим футболистом ЧМ-2026 Родри, который сейчас близок к переходу в «Реал». Босс «ПСЖ» жаждет реванша и собирается любой ценой заполучить центрального полузащитника сборной Испании. На чемпионате мира Родри провёл восемь матчей без результативных действий, а в «Манчестер Сити» заработал в прошедшем сезоне 1+0 в 26 играх АПЛ и Лиги чемпионов.
«Реал» не хочет отдавать Винисиуса Жуниора «Арсеналу»
Винисиус Жуниор останется в «Реале», несмотря на то что стал главной трансферной целью «Арсенала» этим летом, сообщает Sky Sports. Согласно источнику, мадридский клуб не намерен продавать вингера и уверен, что тот всё-таки продлит истекающий через год контракт. Инсайдер Флориан Плеттенберг добавил деталей от себя: «Реал» направил Винисиусу Жуниору встречное предложение на фоне интереса «Арсенала». На этой неделе планируются новые переговоры сторон. В завершившемся сезоне бразилец набрал 21+12 в 50 встречах Примеры и Лиги чемпионов, а на ЧМ-2026 забил четыре мяча и сделал один голевой пас в пяти играх.
Одной строкой
- Официально: «Ростов» объявил о переходе защитника Эяда Эль-Аскалани на правах аренды с правом выкупа в египетский «Пирамидс».
- Официально: «Спартак» из Костромы подписал на правах свободного агента 29-летнего иранского центрального защитника «Зоб Ахана» Надера Мохаммади.
- Официально: защитник «Сочи» Макар Чирков отдан в аренду хабаровскому СКА.
- Официально: нападающий Дерик Ласерда, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Балтику», перешёл из бразильской «Куябы» в японский «Кавасаки».
- Официально: форвард Луа Опенда перешёл в «Ланс» на правах аренды из «Ювентуса», туринский клуб заработает € 3,5 млн.
- Официально: «Ипсвич» подписал голкипера бельгийского «Юниона» Кьелла Схерпена (за £ 8,5 млн плюс £ 2,5 бонусами), чей рост составляет 206 см – нидерландец будет самым высоким вратарём в истории АПЛ.
- Официально: директор «Бешикташа» Ондёр Озён сообщил о приостановке переговоров с Мохамедом Салахом.
- Николо Скира: «Рома» и «Болонья» закрыли сделку по переходу Артёма Довбика – римляне отдают нападающего в аренду на новый сезон.
- Саша Тавольери: обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле отклонил выгодное предложение «Аль-Хиляля» и продлит контракт с «ПСЖ».
- Бен Джейкобс: «Арсенал» добился прогресса в переговорах с «Ньюкаслом» о покупке Бруно Гимарайнса – сделка по бразильцу обойдётся чемпиону Англии более чем в £ 75 млн.
- The Times: Савиньо сообщил «Манчестер Сити», что хочет сменить клуб – «Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере и может заплатить около £ 60 млн плюс бонусы.
- TEAMtalk: «Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием центральных защитников сборной Англии – Джона Стоунза (свободный агент после ухода из «Манчестер Сити») и Эзри Консы из «Астон Виллы».
- Фабрицио Романо: Стоунз на самом деле уже определился с будущим клубом – в четверг он прилетит в Милан и после медосмотра подпишет контракт с «Интером».
- Фабрицио Романо: голкипер «Челси» Филип Йоргенсен продолжит карьеру в «Страсбурге»: у клубов один владелец – американский консорциум BlueCo.
- Фабрицио Романо: «Монако» покупает форварда «Нанта» Маттиса Аблина – монегаски заплатят € 25 млн без учёта бонусов.
- The Athletic: полузащитник Франко Мастантуоно хочет вернуться на правах аренды в «Ривер Плейт», несмотря на интерес из Европы, – руководство аргентинского клуба проведёт переговоры с «Реалом».
- Sky Sports: «Лацио» уведомил «Бёрнли» о намерении выкупить у этого клуба нападающего Армандо Брою, но ещё не сделал официального предложения.
- Marca: «Бешикташ» предложил Душану Влаховичу зарплату в размере около € 10 млн в год и подписной бонус в € 5 млн – нападающий, ставший свободным агентом после ухода из «Ювентуса», не ответил и ждёт предложения от «Барселоны».
- L’Equipe: Вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола согласился перейти в «Ливерпуль» и надеется, что клубы договорятся о трансфере.
- L’Equipe: «Борнмут» отклонил уже два предложения «Барселоны» о покупке форварда Эли Крупи – оба не дотягивали до € 100 млн.
- Footmercato: «Наполи» нацелен на защитника «Челси» Бенуа Бадьяшиля – лондонский клуб хочет заработать на трансфере не менее € 30 млн.
- Le Phocéen: «Байер» интересуется защитником сборной Аргентины Факундо Мединой – «Марсель» потребует за 27-летнего игрока как минимум € 20 млн.