Новое правило в АПЛ закрывает дыру в регламенте. Его не было даже на ЧМ

На ЧМ-2026 мы увидели много нового в плане футбольного судейства. Тут и рекламные паузы в середине таймов, и перерыв в 27 минут, и нестандартное вмешательство VAR под предлогом ошибочной идентификации игрока. Об этом можно забыть. Такого не будет в европейском футболе (по крайней мере в наступающем сезоне). Зато в Англии появляется новое правило, затрудняющее тайм-ауты, которые ранее брали тренеры.

Мы уже рассказывали об этой проблеме. Вот тут пример из Чемпионшипа. В октябре 2025 года тренер «Чарльтона» попросил вратаря изобразить травму, чтобы врачи пару минут оказывали ему помощь. В это время тренер собрал футболистов у скамейки и дал им указание на последние 15 минут встречи, чтобы удержать победный счёт 2:1.

Тактический тайм-аут «Чарльтона» Фото: Кадр из трансляции

Тактический тайм-аут «Чарльтона» Фото: Кадр из трансляции

Тактический тайм-аут использовали в прошлом сезоне и в АПЛ. Больше всего возмущался на этот счёт тренер «Лидса» Даниэль Фарке. Ему пришлось наблюдать, как этой хитростью пользуется сначала «Манчестер Сити» (13-й тур), а затем и «Челси» (полуфинал Кубка Англии). Когда Джанлуиджи Доннарумма прилёг на газон и позвал врачей, пауза составила 1 минуту 53 секунды. Когда прилёг Роберт Санчес – 2 минуты 45 секунд. Эту же дыру в правилах ранее использовал и Микель Артета в «Арсенале».

Даниэль Фарке главный тренер «Лидса» «Если мы не учим наших футболистов правилам честной игры и спортивного поведения и если мы пытаемся нарушать правила и даже симулируем травму, чтобы провести дополнительное командное собрание, это мне лично не нравится».

Фарке буквально просил футбольные власти что-то предпринять. Эксперт The Athletic по судейству Грэм Скотт (экс-арбитр АПЛ) дал понять, что у рефери нет возможности с этим бороться, и если это проблема, то обращаться нужно не к судьям, а к составителям правил. И вот это случилось. IFAB одобрил испытание в Англии нового правила, которое значительно затруднит тактические тайм-ауты.

Доннарумма на газоне Фото: Getty Images

Гвардиола даёт указания команде Фото: Кадр из трансляции

Изначально было несколько идей. В том числе запрет для футболистов подходить к скамейке. Однако судейский департамент во главе с Говардом Уэббом остановился на варианте с уходом полевого игрока на одну минуту. То есть после того, как врачи оказали помощь вратарю, один из его партнёров покидает игру на 60 секунд. Само собой, эта минута отсчитывается с того момента, как матч возобновился.

Такой вариант посчитали логичным продолжением существующих норм. Если полевой игрок просит помощи врачей, то потом он обязан на время покинуть поле. Исключение – если оппонент получил карточку за фол против этого футболиста. Считается, что в таком случае игрок не симулирует, что, скорее всего, не всегда верно, но отсекает наиболее явные попытки затянуть время.

Роберт Санчес на газоне Фото: Getty Images

В тех случаях, когда врачи оказывают помощь голкиперам, возникает отдельный вопрос: а кто из полевых игроков отправится отдыхать на минуту? Решили, что тренер может сам выбрать. Правда, есть ограничение. У специалиста будет 10 секунд, чтобы назвать игрока четвёртому судье. Если не успеет, то игру на минуту покинет капитан команды. BBC Sport сообщает, что в чемпионате Австралии параллельно будут тестировать это же нововведение, однако там всегда будут снимать с игры капитана команды в таких случаях.

Вариант с запретом для футболистов подходить к скамейке отклонили. Дело в том, что он хоть и может избавиться от тактических тайм-аутов, но позволит сбивать темп игры, что также является проблемой. Как правило, для проигрывающей стороны или для команды, которая выдаёт сильный отрезок и близка к голу. Новое правило вводится одновременно и в АПЛ, и в других профессиональных дивизионах Англии, а ещё в женской лиге.

При этом остаётся четыре случая, когда вратарю будут оказывать помощь врачи, но никто из его партнёров не будет вынужден покинуть поле:

когда вратарь столкнулся с другим футболистом;

когда на вратаре был фол и кипер нуждается в медицинской помощи;

когда у вратаря идёт кровь;

когда проблемы вратаря со здоровьем приводят к замене.

Изменение в правилах выглядит логичным. Оно напрашивалось по мере того, как количество тактических тайм-аутов увеличивалось. Однако новое правило в какой-то степени настораживает. Вратари (как, впрочем, и полевые) могут даже с реальной травмой бояться звать врачей, чтобы не оставить команду в меньшинстве. Именно поэтому инициативу пока лишь пробуют. Если тестовый сезон признают успешным, то эту норму закрепят в правилах с сезона-2027/2028.