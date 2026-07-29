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Реал Мадрид в сезоне-2026/2027: трансферы, кто уйдёт из команды, кого не хочет видеть Моуринью, подробности, инсайды

«Реал» распух от игроков под Моуринью. Уйти придётся даже звёздам?
Артём Никулин
«Реал» распух от игроков под Моуринью
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Не все в команде доживут до старта сезона. Оцениваем шансы.

Жозе Моуринью обживается в обновлённом мадридском «Реале»: команда уже проводит контрольные матчи, а Флорентино Перес за лето привёз четырёх высококлассных новичков (Марка Кукурелью, Дензела Думфриса, Ибраиму Конате и Бернарду Силву). И это не предел: скоро могут выкупить Яна Диоманда. Набирается как минимум два полноценных состава.

Но заявка не резиновая, кому-то придётся уступить место новичкам. Речь даже не о скамейке запасных – части футболистов предстоит сменить место работы.

ФК Реал Мадрид Подробнее

Несколько оговорок: Дани Карвахаль, Дани Себальос и Давид Алаба уже покинули клуб свободными агентами. Фран Гарсия ушёл в «Бетис». Есть ещё Ферлан Менди, однако он травмирован и точно никуда не уйдёт за деньги – ходят разговоры о расторжении контракта. А кто ещё под ударом?

Франко Мастантуоно

Вероятность ухода: 95%

Франко Мастантуоно Подробнее
Франко Мастантуоно

Франко Мастантуоно

Фото: Dennis Agyeman/Getty Images

Аргентинец – один из главных талантов «Ривер Плейт» последнего времени. Уже в 16-17 лет он покорял нарезчиков хайлайтов дриблингом и настырностью. Перес радовался, что урвал такой бриллиант в юном возрасте. Но после первых игр в Мадриде стало очевидно: Франко совсем не готов к основе. Хаби Алонсо до последнего верил в полузащитника, к 9-му туру выпустил Мастантуоно в старте в Ла Лиге аж шесть раз. Франко ответил всего одним голом, а с ноября присел на лавку, радуя немногочисленными камео.

Ещё тяжелее стало при Альваро Арбелоа: новый тренер пытался спасти команду от провала, а времени на прокачку Франко не оставалось. Тренер предпочитал на правом фланге Федерико Вальверде или воспитанников «Реала».

С приходом Моуринью ситуация не стала лучше: Жозе выпустил аргентинца в старте на товарищеский матч (писали, что Франко даже стал лучшим игроком встречи), но не видит его важным элементом на грядущий сезон. Хотя Жозе признаёт талант полузащитника и не против поработать с ним в будущем, когда тот окрепнет. «Реал» уже прорабатывает варианты с арендой, о продаже нет речи – есть интерес от «Ривер Плейт», а также от команд Ла Лиги.

Гонсало Гарсия

Вероятность ухода: 90%

Гонсало Гарсия

Гонсало Гарсия

Фото: Dennis Agyeman/Getty Images

Ещё один любимец Алонсо: здорово проявил себя на КЧМ и успел положить хет-трик «Бетису». Несмотря на внушительные физические и технические данные, Гонсало явно не тянет на конкурента Килиана Мбаппе, а сидеть без игровой практики в таком возрасте не дело.

За последние месяцы к Гарсии проявляли интересы многие команды, в том числе дортмундская «Боруссия». Проблемой пока является сам «Реал»: хотят выручить большие деньги за воспитанника. Речь заходила о € 60 млн. Сейчас появился вариант с «Фулхэмом», который как раз возглавил Арбелоа – но клубы всё ещё не могут договориться по деньгам. Англичане предложили € 30 млн, а «Мадрид» покрутил пальцем у виска.

Ярчайше вспыхнул:
Выдающееся шоу от молодого сменщика Мбаппе! «Реал» начал 2026-й с красивого разгрома
Выдающееся шоу от молодого сменщика Мбаппе! «Реал» начал 2026-й с красивого разгрома

Рауль Асенсио

Вероятность ухода: 70%

Рауль Асенсио Подробнее

После классного дебюта за первую команду Асенсио перестал прогрессировать, да ещё и успел поссориться весной с Арбелоа, требуя игровое время. Моуринью же сразу сказал, что Рауль ему не нужен – сам футболист намерен остаться, однако клуб твёрдо настроен продать защитника, Жорже Мендешу уже поручили искать покупателя. С продажей Асенсио у «Реала» появится простор для покупки нового игрока обороны. Но пока на Рауля никто не претендует.

Эндрик

Вероятность ухода: 50%

Эндрик Подробнее

Здесь такая же ситуация, что и с Мастантуоно. Мало кто сомневается, что по потенциалу это мощный игрок – но «Реал» сейчас не в том положении, чтобы играть в благотворительность и дарить минуты молодёжи. Нужен результат. Не факт, что Эндрик его предоставит. Ситуация осложняется амбициями бразильца: он уже медиазвезда и участник ЧМ-2026 со сборной Бразилии, да и в аренде в «Лионе» показал себя достойно (8+8 в 21 матче). Но у «Реала» есть неприкасаемый Мбаппе, а вытеснить его из основы спортивным путём вряд ли получится. Килиан не понижает планку по результативности, несмотря на общую форму команды, а специально убирать его к 60-й минуте ради Эндрика Моуринью вряд ли рискнёт.

Бразилец может сыграть и на правом фланге, однако и там серьёзная конкуренция, а с покупкой Диоманда за вундеркинда будет совсем страшно. То есть Жозе изначально не видит в Эндрике готовый вариант на эту позицию в атаке, раз хочет нового игрока. А ведь есть Арда Гюлер, Вальверде, Силва – они тоже могут закрыть фланг.

Эдуарду Камавинга

Вероятность ухода: 50%

Эдуарду Камавинга Подробнее
Эдуарду Камавинга

Эдуарду Камавинга

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Камавинга спокойно себе жил в Мадриде, пока не случился тот самый матч с «Баварией» в ЛЧ: француз вышел на замену, удалился и лишил команду шанса на камбэк. Болельщики мгновенно заполонили соцсети просьбами вышвырнуть француза, а пресса подхватила эту идею – якобы в «Реале» действительно думают о продаже.

Сейчас ясно, что у Эдуарду мало шансов остаться. Он будто перестал прогрессировать: даёт много объёма в центре поля, но лишён креатива. Тот же Орельен Тчуамени гораздо сильнее в разрушении, а Вальверде полезен на всех участках поля.

Эдуарду не хочет покидать клуб, да и серьёзных претендентов на него пока не видно. Были слухи про «Манчестер Сити» в начале июля, однако сейчас обновлений нет.

Винисиус Жуниор

Вероятность ухода: 30%

Винисиус Жуниор Подробнее

Внезапно, но Винисиус может покинуть «Мадрид». Бразилец и Перес не могут договориться о новом контракте, текущее соглашение истекает в 2027-м. Несколько дней назад подсуетился «Арсенал», лондонцы всерьёз раздумывают о приглашении вингера. Однако Моуринью очень хочет сохранить футболиста, Пересу он тоже очень дорог – президент будет до последнего биться за сохранение Винисиуса. Но шанс на уход всё же существует.

Подробнее — здесь:
Винисиус и «Арсенал» — самая неожиданная сага лета. Но в этом трансфере есть логика
Винисиус и «Арсенал» — самая неожиданная сага лета. Но в этом трансфере есть логика

Браим Диас

Вероятность ухода: 10%

Браим Диас Подробнее

Диас всегда был мегаполезен в «Реале», а теперь дорос до ключевого элемента сборной Марокко – не самой последней национальной команды на планете. Но в «Реале» Браим точно не станет игроком старта: не хватает медийности и стабильных результативных действий. А на следующей неделе парню стукнет 27 лет.

Жозе рассчитывает на Браима, видит в нём эталонного джокера. Вопрос в том, доволен ли сам Диас таким статусом. Если судить по инсайдам, пока что да: к игроку проявляли интерес из «Ювентуса» и Саудовской Аравии. Однако до конца трансферного окна всё рискует поменяться: «Мадрид» может закупиться дополнительными игроками в атаку, а на Диаса вполне способен выйти топ-клуб из другой страны с интересным предложением и гарантиями игры в основе.

Вот где тоже ожидаются большие кадровые изменения:
Как Зидан будет менять сборную Франции. Зачистка состава, камбэк Бензема и другие инсайды
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