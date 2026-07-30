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Кто заменит Лионеля Месси и Криштиану Роналду в мировом футболе: как клубы зарабатывают на воспитанниках, ЧМ-2026, ФИФА

Новых Месси и Роналду в мировом футболе не будет? Клубам это просто невыгодно
Анатолий Романов
Новых Месси и Роналду в мировом футболе не будет?
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Футбольные академии ориентируются на воспитание роботов-атлетов, уничтожая тактическую свободу и саму личность игроков.

Отгремевший в Америке ЧМ-2026 стал рекордным сразу по нескольким показателям: исторической посещаемости, гигантским чекам от вещателей и спонсоров, абсолютному количеству забитых мячей (308), а также по числу возрастных ветеранов на поле (сразу шесть футболистов в возрасте 40+). Однако на фоне выдающихся коммерческих успехов матчи проходили с пугающим дефицитом футбольной магии и импровизации. Выяснилось, что дарить фанатам чистый дофамин способны лишь стареющий Лионель Месси и ещё несколько исполнителей. Вполне символично, что приз лучшему игроку турнира завоевал Родри – системный опорный полузащитник Испании.

ЧМ-2026 Подробнее

Главной фишкой предыдущих чемпионатов мира всегда было наличие игроков не из топовых команд – преимущественно африканских и арабских – способных на шедевр. Взять хотя бы фантастический проход аравийца Саида Аль-Овайрана на ЧМ-1994, который выдал забег на 69 метров, обыграл на скорости четырёх бельгийцев и технично пробил мимо вратаря. Но теперь игроки большинства команд похожи на роботов, а технари чаще ориентированы на финты на месте ради лайков в соцсетях. Причина кроется в системе подготовки – современный футбольный конвейер больше не производит новых Месси и Роналду. Вместо художников академии взращивают безупречно обученных атлетов-функций, что искажает саму суть игры.

Футбол превратился в автомобильного гиганта, игроки — в роботов

«Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости», – нетленная цитата из советской киноклассики стала актуальной не только для футбола, но и для остальных сфер жизни. Современный Голливуд боится снимать оригинальное кино, штампуя попкорновые сиквелы по методичкам маркетологов. Музыкальная индустрия пишет треки под алгоритмы TikTok, а крупный бизнес задушил интуицию бесконечными KPI и отчётами. Футбол оказался в этой же ловушке глобальной стандартизации.

Тренировка молодёжки «Реала» накануне финала Юношеской ЛЧ-2025/2026

Тренировка молодёжки «Реала» накануне финала Юношеской ЛЧ-2025/2026

Фото: Jan Kruger/Getty Images

В современном скаутинге и планировании игры ключевыми метриками стали «оборонительный вклад» и «возврат мяча в финальной трети», что привело к исчезновению «десяток» – команды всё чаще и чаще не могут позволить себе держать на поле игроков, освобождённых от черновой работы. В европейских топ-лигах функции плеймейкеров практически окончательно сместились из центральной зоны на фланги, а середина поля стал максимально перенасыщенной. Из-за сверхинтенсивного командного прессинга у игроков в этой зоне поля больше нет времени и на обработку мяча, на оценку ситуации и на решение в пользу атаки.

Это привело к пересмотру футбольными академиями систем подготовки: детей с 8-10 лет обучают жёсткой тактической структуре, синхронному движению и игре строго в одно-два касания. Дриблинг и риск в финальной трети поля не приветствуются, если это приводит к потерям и ломает оборонительное построение команды. Индустрии больше не требуются нестандартные игроки, которые могли совершить несколько ошибок ради одного результативного прохода. Системе необходимы предсказуемые исполнители с высоким процентом точных передач. По сути, современных игроков лишили главного драйвера их роста – возможности совершать ошибки.

Футбол превратился в автомобильного гиганта вроде Toyota. Автозаводу не нужен гениальный, но непредсказуемый рабочий, который сегодня соберёт идеальный двигатель, а завтра уйдёт в творческий кризис. Конвейеру нужен человек-функция, способный годами идеально выполнять одну и ту же операцию внутри отлаженной системы.

Трибьют легендам:
Футбол, который мы знали, закончился
Футбол, который мы знали, закончился

«Многие удивились, когда я завершил карьеру в 31 год, – признался бывший плеймейкер «Астон Виллы» Хота Пелетейро. – Я бы мог выступать ещё пару лет на высоком уровне, но перестал получать удовольствие от игры. В современном футболе ценятся системность и атлетизм, а плеймейкеры, классические «десятки» ушли в прошлое. Сегодня такой талант, как Хуан Роман Рикельме, не вышел бы в стартовом составе, потому что статистика и данные основаны на том, сколько ты бегаешь, а не на твоём техническом таланте, который является даром божьим. У игроков нет свободы, это просто тактическая игра, и все действуют как машины».

Воспитанники клубов — как инструмент балансировки бюджета

Трансформацию молодёжного футбола из спортивного института в исключительно коммерческий подтверждает исследование швейцарского центра CIES Football Observatory. За последнее десятилетие топ-100 клубов мира заработали на продаже выпускников своих академий в общей сложности € 12,43 млрд. Под «воспитанниками» аналитики центра понимают футболистов, которые провели в системе клуба минимум три сезона в возрасте от 15 до 21 года. Тройку глобальных лидеров по доходам от экспорта собственной молодёжи составили «Бенфика» (€ 589 млн), «Аякс» (€ 454 млн) и «Челси» (€ 442 млн). В первую десятку также вошли «Лион» и «Монако», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Реал», «Палмейрас» и «Байер».

«Бенфика» — рекордсмен по продажам игроков за последние 10 лет

«Бенфика» — рекордсмен по продажам игроков за последние 10 лет

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Наиболее показательна динамика этих доходов за последние пять лет, когда в полную силу начали действовать правила финансового контроля. На этом отрезке первое место занимает «Челси» (€ 366 млн), за ним расположились «Сити» (€ 318 млн) и «Реал» (€ 248 млн). Молодёжные секторы топ-клубов окончательно превратились из инструмента комплектования первой команды в автономные финансовые узлы, штампующие ликвидные активы для латания клубного бюджета.

Правила прибыльности и устойчивости (PSR) в АПЛ и финансовый фэйр-плей (FFP) от УЕФА извратили экономическую модель, в которой футболисты теперь разделены на две категории. Первая – это приобретённые игроки. Когда клуб подписывает стороннего футболиста, в его балансе запускается механизм амортизации трансфера. Если условный топ-клуб приобретает легионера за € 100 млн и подписывает с ним контракт на пять лет, эта сумма размазывается равными долями на весь срок соглашения – по € 20 млн убытка каждый финансовый год.

Кстати, о «Челси»:
«Челси» неспроста пошёл на рекордный трансфер. Разбираем знаковую сделку для Англии
«Челси» неспроста пошёл на рекордный трансфер. Разбираем знаковую сделку для Англии

Если через пару лет клуб решает продать этого игрока, чтобы спасти бюджет, он не получает мгновенного чистого плюса: бухгалтерии приходится вычитать из суммы продажи ту часть стоимости трансфера, которая ещё не успела амортизироваться. Совершенно иначе устроена экономика второй категории – собственных воспитанников. Поскольку на подготовку выпускника академии клуб не тратил трансферных средств, в бухгалтерских документах он числится с нулевой балансовой стоимостью. Это превращает молодого игрока в уникальный финансовый инструмент: в момент его продажи вся сумма трансфера заносится в ведомость незамедлительно и фиксируется как 100-процентная чистая прибыль.

В результате правила контроля, которые изначально создавались для защиты европейского футбола от банкротств, превратили клубы в заложников собственной бухгалтерии. Перед дедлайном финансового года у клубов с дефицитом бюджета просто нет времени на сложные многоступенчатые сделки. Продажа сырого 19-летнего таланта за € 50-60 млн – это самый быстрый гарантированный способ мгновенно сбалансировать отчётность и избежать штрафов или снятия очков. Самый яркий пример – трансфер Конора Галлахера из «Челси» в «Атлетико» летом 2024 года за € 42 млн.

Конор Галлахер

Конор Галлахер

Фото: Getty Images/Tottenham FC

«Челси» продал Галлахера, который на тот момент был капитаном команды.

Стёртые в 19 лет колени, отсутствие по-настоящему харизматичных игроков

В условиях такой бизнес-модели тренеры основных команд часто боятся доверять место на поле вчерашним дублёрам, которых могут продать в любой момент. Неудивительно, что в АПЛ доля игрового времени, предоставляемого местным футболистам в возрасте до 21 года, составляет всего 2,4% от общего хронометража матчей. В Серии А данный показатель еще ниже – 1,9%. Остальные лиги из топ-5 демонстрируют более высокие показатели, но и там статистика отражает не столько заботу о традициях, сколько специфику локального бизнеса. В Ла Лиге показатель держится на отметке около 5%, в Бундеслиге доля времени молодых игроков доходит до 6-7%, а в Лиге 1 – до 11-12%.

Эта экономическая селекция разделила на два лагеря уже выпускников академий. Первых – просто качественных футболистов – тренеры опасаются подпускать к основе, так как менеджмент изначально готовит их на продажу. В то же время исключительных суперсамородков, которых клубы-должники вроде «Барселоны» физически не могут себе позволить купить, очень рано бросают «в топку» игры на высочайшем уровне. Желание индустрии моментально и безраздельно эксплуатировать их талант привело к глобальному медицинскому кризису. Из-за чрезмерной интенсивности организмы молодых игроков начинают разрушаться задолго до их спортивного пика.

К примеру, если Месси и Роналду постепенно подводили к основе и давали набрать сок к 20 годам, то сегодня вполне нормально использовать на постоянной основе 17-летних талантов. В «Барселоне» это проявляется особенно ярко: полузащитник Гави к 19 годам получил полный разрыв передней крестообразной связки колена, а после возвращения порвал мениск. Ещё хуже история с Ансу Фати – неправильное лечение и чрезмерные нагрузки привели к артрозу коленного сустава. В итоге футболист сильно сдал по уровню.

Приспосабливаются к таким условиям единицы, но это скорее вопрос выживания, а не эволюции футбола.

Ансу Фати называли в «Барселоне» наследником Месси и даже отдали легендарную «десятку»

Ансу Фати называли в «Барселоне» наследником Месси и даже отдали легендарную «десятку»

Фото: Xavier Bonilla/Getty Images

Запущенные процессы заставляют переосмысливать все моменты индустрии. По данным The Athletic, в нaстоящее время клубы АПЛ и других топовых лиг массово сокращают штаты скаутов, заменяя их аналитиками больших данных. Сегодня выгоднее содержать одного специалиста, ориентирующегося на статистические выкладки, нежели оплачивать поездки 10 скаутам. Поиск живого самородка с уникальной пластикой уступил место сухой фильтрации игроков по заданным математическим параметрам.

Алгоритмы ищут на рынке только тех, кто уже идеально встроен в современные тактические шаблоны – игроков с высокой точностью передач, дисциплинированным прессинг-профилем и низким процентом брака. Моцарты игры не востребованы, поскольку не вписываются в шаблоны.

Хуже всего, что клубы перестали воспитывать личностей. Современная корпоративная культура топ-команд больше не терпит сложных, ершистых характеров или ярких эгоцентриков. Из игроков академий целенаправленно вытравливают внутреннее упрямство и харизму, заменяя их медийной стерильностью и бесконфликтностью.

Юных футболистов с детства учат давать одинаковые, безопасные интервью, не злить спонсоров и беспрекословно подчиняться системе. Футбол лишился столкновения сильных человеческих характеров, превратившись в соревнование дисциплинированных корпораций.

Лионель Месси Подробнее
Криштиану Роналду Подробнее

Появление игрока статуса Месси и Роналду также маловероятно в обозримом будущем по ещё одной причине. Лионель и Криштиану застали золотую эпоху зарождения и взрывного роста глобальных соцсетей на рубеже 2000-х и 2010-х. Индустрия медиа росла вместе с их карьерами, искусственно создавая и подпитывая беспрецедентный для истории культ их противостояния. Сегодня медиапоток настолько фрагментирован, а соцсети избыточно перенасыщены контентом, что ни один современный тинейджер физически не сможет получить такую монополию на внимание аудитории.

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