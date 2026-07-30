Новых Месси и Роналду в мировом футболе не будет? Клубам это просто невыгодно

Отгремевший в Америке ЧМ-2026 стал рекордным сразу по нескольким показателям: исторической посещаемости, гигантским чекам от вещателей и спонсоров, абсолютному количеству забитых мячей (308), а также по числу возрастных ветеранов на поле (сразу шесть футболистов в возрасте 40+). Однако на фоне выдающихся коммерческих успехов матчи проходили с пугающим дефицитом футбольной магии и импровизации. Выяснилось, что дарить фанатам чистый дофамин способны лишь стареющий Лионель Месси и ещё несколько исполнителей. Вполне символично, что приз лучшему игроку турнира завоевал Родри – системный опорный полузащитник Испании.

Главной фишкой предыдущих чемпионатов мира всегда было наличие игроков не из топовых команд – преимущественно африканских и арабских – способных на шедевр. Взять хотя бы фантастический проход аравийца Саида Аль-Овайрана на ЧМ-1994, который выдал забег на 69 метров, обыграл на скорости четырёх бельгийцев и технично пробил мимо вратаря. Но теперь игроки большинства команд похожи на роботов, а технари чаще ориентированы на финты на месте ради лайков в соцсетях. Причина кроется в системе подготовки – современный футбольный конвейер больше не производит новых Месси и Роналду. Вместо художников академии взращивают безупречно обученных атлетов-функций, что искажает саму суть игры.

Футбол превратился в автомобильного гиганта, игроки — в роботов

«Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости», – нетленная цитата из советской киноклассики стала актуальной не только для футбола, но и для остальных сфер жизни. Современный Голливуд боится снимать оригинальное кино, штампуя попкорновые сиквелы по методичкам маркетологов. Музыкальная индустрия пишет треки под алгоритмы TikTok, а крупный бизнес задушил интуицию бесконечными KPI и отчётами. Футбол оказался в этой же ловушке глобальной стандартизации.

Тренировка молодёжки «Реала» накануне финала Юношеской ЛЧ-2025/2026 Фото: Jan Kruger/Getty Images

В современном скаутинге и планировании игры ключевыми метриками стали «оборонительный вклад» и «возврат мяча в финальной трети», что привело к исчезновению «десяток» – команды всё чаще и чаще не могут позволить себе держать на поле игроков, освобождённых от черновой работы. В европейских топ-лигах функции плеймейкеров практически окончательно сместились из центральной зоны на фланги, а середина поля стал максимально перенасыщенной. Из-за сверхинтенсивного командного прессинга у игроков в этой зоне поля больше нет времени и на обработку мяча, на оценку ситуации и на решение в пользу атаки.

Это привело к пересмотру футбольными академиями систем подготовки: детей с 8-10 лет обучают жёсткой тактической структуре, синхронному движению и игре строго в одно-два касания. Дриблинг и риск в финальной трети поля не приветствуются, если это приводит к потерям и ломает оборонительное построение команды. Индустрии больше не требуются нестандартные игроки, которые могли совершить несколько ошибок ради одного результативного прохода. Системе необходимы предсказуемые исполнители с высоким процентом точных передач. По сути, современных игроков лишили главного драйвера их роста – возможности совершать ошибки.

Футбол превратился в автомобильного гиганта вроде Toyota. Автозаводу не нужен гениальный, но непредсказуемый рабочий, который сегодня соберёт идеальный двигатель, а завтра уйдёт в творческий кризис. Конвейеру нужен человек-функция, способный годами идеально выполнять одну и ту же операцию внутри отлаженной системы.

«Многие удивились, когда я завершил карьеру в 31 год, – признался бывший плеймейкер «Астон Виллы» Хота Пелетейро. – Я бы мог выступать ещё пару лет на высоком уровне, но перестал получать удовольствие от игры. В современном футболе ценятся системность и атлетизм, а плеймейкеры, классические «десятки» ушли в прошлое. Сегодня такой талант, как Хуан Роман Рикельме, не вышел бы в стартовом составе, потому что статистика и данные основаны на том, сколько ты бегаешь, а не на твоём техническом таланте, который является даром божьим. У игроков нет свободы, это просто тактическая игра, и все действуют как машины».

Воспитанники клубов — как инструмент балансировки бюджета

Трансформацию молодёжного футбола из спортивного института в исключительно коммерческий подтверждает исследование швейцарского центра CIES Football Observatory. За последнее десятилетие топ-100 клубов мира заработали на продаже выпускников своих академий в общей сложности € 12,43 млрд. Под «воспитанниками» аналитики центра понимают футболистов, которые провели в системе клуба минимум три сезона в возрасте от 15 до 21 года. Тройку глобальных лидеров по доходам от экспорта собственной молодёжи составили «Бенфика» (€ 589 млн), «Аякс» (€ 454 млн) и «Челси» (€ 442 млн). В первую десятку также вошли «Лион» и «Монако», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Реал», «Палмейрас» и «Байер».

«Бенфика» — рекордсмен по продажам игроков за последние 10 лет Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Наиболее показательна динамика этих доходов за последние пять лет, когда в полную силу начали действовать правила финансового контроля. На этом отрезке первое место занимает «Челси» (€ 366 млн), за ним расположились «Сити» (€ 318 млн) и «Реал» (€ 248 млн). Молодёжные секторы топ-клубов окончательно превратились из инструмента комплектования первой команды в автономные финансовые узлы, штампующие ликвидные активы для латания клубного бюджета.

Правила прибыльности и устойчивости (PSR) в АПЛ и финансовый фэйр-плей (FFP) от УЕФА извратили экономическую модель, в которой футболисты теперь разделены на две категории. Первая – это приобретённые игроки. Когда клуб подписывает стороннего футболиста, в его балансе запускается механизм амортизации трансфера. Если условный топ-клуб приобретает легионера за € 100 млн и подписывает с ним контракт на пять лет, эта сумма размазывается равными долями на весь срок соглашения – по € 20 млн убытка каждый финансовый год.

Если через пару лет клуб решает продать этого игрока, чтобы спасти бюджет, он не получает мгновенного чистого плюса: бухгалтерии приходится вычитать из суммы продажи ту часть стоимости трансфера, которая ещё не успела амортизироваться. Совершенно иначе устроена экономика второй категории – собственных воспитанников. Поскольку на подготовку выпускника академии клуб не тратил трансферных средств, в бухгалтерских документах он числится с нулевой балансовой стоимостью. Это превращает молодого игрока в уникальный финансовый инструмент: в момент его продажи вся сумма трансфера заносится в ведомость незамедлительно и фиксируется как 100-процентная чистая прибыль.

В результате правила контроля, которые изначально создавались для защиты европейского футбола от банкротств, превратили клубы в заложников собственной бухгалтерии. Перед дедлайном финансового года у клубов с дефицитом бюджета просто нет времени на сложные многоступенчатые сделки. Продажа сырого 19-летнего таланта за € 50-60 млн – это самый быстрый гарантированный способ мгновенно сбалансировать отчётность и избежать штрафов или снятия очков. Самый яркий пример – трансфер Конора Галлахера из «Челси» в «Атлетико» летом 2024 года за € 42 млн.

Конор Галлахер Фото: Getty Images/Tottenham FC

«Челси» продал Галлахера, который на тот момент был капитаном команды.

Стёртые в 19 лет колени, отсутствие по-настоящему харизматичных игроков

В условиях такой бизнес-модели тренеры основных команд часто боятся доверять место на поле вчерашним дублёрам, которых могут продать в любой момент. Неудивительно, что в АПЛ доля игрового времени, предоставляемого местным футболистам в возрасте до 21 года, составляет всего 2,4% от общего хронометража матчей. В Серии А данный показатель еще ниже – 1,9%. Остальные лиги из топ-5 демонстрируют более высокие показатели, но и там статистика отражает не столько заботу о традициях, сколько специфику локального бизнеса. В Ла Лиге показатель держится на отметке около 5%, в Бундеслиге доля времени молодых игроков доходит до 6-7%, а в Лиге 1 – до 11-12%.

Эта экономическая селекция разделила на два лагеря уже выпускников академий. Первых – просто качественных футболистов – тренеры опасаются подпускать к основе, так как менеджмент изначально готовит их на продажу. В то же время исключительных суперсамородков, которых клубы-должники вроде «Барселоны» физически не могут себе позволить купить, очень рано бросают «в топку» игры на высочайшем уровне. Желание индустрии моментально и безраздельно эксплуатировать их талант привело к глобальному медицинскому кризису. Из-за чрезмерной интенсивности организмы молодых игроков начинают разрушаться задолго до их спортивного пика.

К примеру, если Месси и Роналду постепенно подводили к основе и давали набрать сок к 20 годам, то сегодня вполне нормально использовать на постоянной основе 17-летних талантов. В «Барселоне» это проявляется особенно ярко: полузащитник Гави к 19 годам получил полный разрыв передней крестообразной связки колена, а после возвращения порвал мениск. Ещё хуже история с Ансу Фати – неправильное лечение и чрезмерные нагрузки привели к артрозу коленного сустава. В итоге футболист сильно сдал по уровню.

Приспосабливаются к таким условиям единицы, но это скорее вопрос выживания, а не эволюции футбола.

Ансу Фати называли в «Барселоне» наследником Месси и даже отдали легендарную «десятку» Фото: Xavier Bonilla/Getty Images

Запущенные процессы заставляют переосмысливать все моменты индустрии. По данным The Athletic, в нaстоящее время клубы АПЛ и других топовых лиг массово сокращают штаты скаутов, заменяя их аналитиками больших данных. Сегодня выгоднее содержать одного специалиста, ориентирующегося на статистические выкладки, нежели оплачивать поездки 10 скаутам. Поиск живого самородка с уникальной пластикой уступил место сухой фильтрации игроков по заданным математическим параметрам.

Алгоритмы ищут на рынке только тех, кто уже идеально встроен в современные тактические шаблоны – игроков с высокой точностью передач, дисциплинированным прессинг-профилем и низким процентом брака. Моцарты игры не востребованы, поскольку не вписываются в шаблоны.

Хуже всего, что клубы перестали воспитывать личностей. Современная корпоративная культура топ-команд больше не терпит сложных, ершистых характеров или ярких эгоцентриков. Из игроков академий целенаправленно вытравливают внутреннее упрямство и харизму, заменяя их медийной стерильностью и бесконфликтностью.

Юных футболистов с детства учат давать одинаковые, безопасные интервью, не злить спонсоров и беспрекословно подчиняться системе. Футбол лишился столкновения сильных человеческих характеров, превратившись в соревнование дисциплинированных корпораций.

Появление игрока статуса Месси и Роналду также маловероятно в обозримом будущем по ещё одной причине. Лионель и Криштиану застали золотую эпоху зарождения и взрывного роста глобальных соцсетей на рубеже 2000-х и 2010-х. Индустрия медиа росла вместе с их карьерами, искусственно создавая и подпитывая беспрецедентный для истории культ их противостояния. Сегодня медиапоток настолько фрагментирован, а соцсети избыточно перенасыщены контентом, что ни один современный тинейджер физически не сможет получить такую монополию на внимание аудитории.