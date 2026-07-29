Лучший спорт 30 июля: командный турнир по сабле у мужчин, Кубок России по футболу, теннис, а также матчи «Бенфики» и «Бешикташа»!

Топ-события четверга: ЧМ по фехтованию, Лига Европы и Италия — США в волейболе

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Время в материале указано по Москве.

🎾 5:30*: Бернард Томич (Австралия) — Карен Хачанов (Россия), Лос-Кабос, второй круг

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*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Хачанов с лаки-лузером в Лос-Кабосе?

На турнире серии ATP-250 в Лос-Кабосе Карен Хачанов (№26 рейтинга) на правах сеяного вступает в борьбу только во втором круге. В соперниках у россиянина — скандальный австралиец Бернард Томич (№171). В основную сетку он попал как лаки-лузер — участник, уступивший в финале квалификации. Для Томича это будет первый турнир ATP в текущем сезоне.

🥇🤺 9:55 Фехтование, чемпионат мира, командный турнир, сабля, мужчины

Интрига: принесёт ли единственный медалист ЧМ вторую медаль в копилку сборной России?

В последний день чемпионата мира по фехтованию мужская сборная России по сабле постарается выиграть для страны ещё одну медаль. За весь турнир сделать это удалось только 19-летнему Павлу Граудыню. Именно он вместе с более опытными саблистами сборной сделает всё, чтобы завершить ЧМ на приятной ноте – под гордое звучание гимна России.

🏐🎦 10:00: Италия — США, Лига наций, мужчины, 1/4 финала

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Интрига: самый интересный четвертьфинал!

Четвёртая и пятая команды предварительного этапа — и это одни из главных претендентов на итоговую победу. Кому-то придётся завершить борьбу уже после четвертьфинала. Итальянцы большего добиваются в последние годы, но будут играть без Алессандро Микьелетто, да и вообще не выглядят неуязвимыми. Американцы же немного смазали впечатление на домашнем этапе в Чикаго, однако команда у Карча Кирая очень хорошая. Кто пройдёт дальше?

🏐 14:30: Польша — Украина, Лига наций, мужчины, 1/4 финала

Интрига: что смогут противопоставить украинцы?

Сборная Польши — один из фаворитов, да ещё с хорошей сеткой финала. Глубочайшая линия доигровщиков, однако по остальным амплуа вопросы есть. Тем не менее не без проблем, но стали вторыми на предварительном этапе. Для Украины предстоящий матч — дебют на финальном этапе. На команду Рауля Лосано нет никакого давления. Возможно, в этом и есть её шанс?

⚽️ 20:00: ФК «10» — «Космос», Кубок России, первый раунд, Путь регионов

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Интрига: пройдут ли медиафутболисты дальше?

Встреча медиафутбольного клуба с профессиональным всегда несёт в себе дополнительную интригу. Ведь для второго это всегда вызов – доказать, что игроки лучше подготовлены для выцарапывания результата. Правда, уже давно считается, что медийные клубы по уровню – это как минимум дивизион «Б» Второй лиги. В котором, кстати, «Космос» и выступает.

⚽️ 20:00: «Пафос» — «Хайдук», Лига Европы, второй квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: «Пафос» продолжит путь к общему этапу ЛЕ?

В прошлом сезоне кипрский клуб впервые сыграл в основном раунде Лиги чемпионов. Да, пробиться в плей-офф после общего этапа не вышло, но не всё сразу. Лига Европы – турнир, куда более ровный по составу соперников, а значит, шансы на успех возрастают. Правда, для этого нужно спастись с 0:2 – «Хайдук» в первом матче оказался сильнее.

⚽️ 20:00: «Мидтьюлланн» — «Бешикташ», Лига Европы, второй квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: будет ли датская сенсация?

«Мидтьюлланн» в последние годы не так хорош, как на рубеже 2010-х и 2020-х. В первом матче минимально уступили турецкому гранду и явно не считаются фаворитами на проход в следующую стадию. Однако за датчан родные стены – ну и более продвинутый подход к футболу.

⚽️ 22:00: «Бенфика» — «Санкт-Галлен», Лига Европы, второй квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: «Бенфика» всё ещё переживает уход Моуринью?

Лиссабонцам очевидно плохо – вместо спокойной победы над швейцарским середняком в первой встрече случилось поражение 1:2. Итог – нервная ответка на «Да Луш». Вероятно, клуб пока плохо справляется с уходом Жозе Моуринью в «Реал». А сопернику только это и надо.