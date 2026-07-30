«Краснодар» и «Зенит» спорят за бунтаря с ЧМ. Устроил пьяное ДТП и прогуливал тренировки!

А ещё Плата бил в пах экс-спартаковца Рохо. Но на ЧМ-2026 он сотворил победный гол Германии и теперь заменит Джона Кордобу или Луиса Энрике?

Чем ближе закрытие летнего окна, тем горячее на трансферном рынке. Пожалуй, ещё ни один топ-клуб Альфа-Банк РПЛ не решил на 100% своих задач по усилению состава, поэтому от каждого можно ждать громких подписаний к сентябрю, когда их главные цели – сильные футболисты, не дождавшиеся лучших предложений из Европы или Саудовской Аравии, – будут доступны для переезда в Россию.

Высока вероятность, что в Премьер-Лиге появится кто-то из участников ЧМ-2026. Например, звезда сборной Эквадора Гонсало Плата – автор победного гола в ворота Германии, который вывел южноамериканскую команду в плей-офф турнира. Согласно инсайдам, 25-летнего игрока «Фламенго» хочет купить «Краснодар», однако не исключено, что форварда перехватит «Зенит».

Об интересе клуба Сергея Галицкого к Плате неделю назад написал журналист Пабло Руа. Он утверждал, что «Краснодар» собирается заплатить за Гонсало € 15 млн. Позже эту новость подтвердили и некоторые другие источники, но информация поступала немного противоречивая. В частности, что € 15 млн – это та сумма, которую на самом деле просит «Фламенго». К слову, Transfermarkt оценивает эквадорца в € 9 млн. Чуть больше деталей добавил другой инсайдер Пабло Оливейра. Он также сообщил, что в «Краснодаре» считают € 15 млн приемлемой ценой за Плату, однако, по его данным, клуб из Рио-де-Жанейро запрашивает € 21-23 млн.

Тему возможного вмешательства «Зенита» в этот трансфер подняла известная бразильская журналистка Раиса Симплисио. Она узнала, что «Фламенго», стремясь заполучить вингера «Зенита» Луиса Энрике, хочет включить в сделку кого-то из своих игроков для снижения стоимости. И главный кандидат для клуба из Рио в этой ситуации – именно Плата. Потенциальный переход Гонсало в Россию упрощают хорошие связи представляющего его агентства с нашей страной. Если верить открытым источникам, дела эквадорца ведёт компания As1, чьи клиенты – лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона, нападающий «Краснодара» Джон Кордоба и лидер обороны «Зенита» Нино.

Гонсало Плата на ЧМ-2026 Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

На ЧМ-2026 Плата во всех четырёх матчах выходил в стартовом составе сборной Эквадора. Его единственным результативным действием и стал тот самый гол Германии в 3-м туре группового этапа, благодаря которому команда Себастьяна Беккасесе, казалось, потерявшая все шансы на плей-офф, сотворила сенсационный камбэк – пролезла в 1/16 финала с третьего места. На 77-й минуте при счёте 1:1 эквадорцы разыграли угловой с правого фланга, Кевин Родригес сделал скидку в центр вратарской, а Плата отклеился от Жонатана Та, опередил уже вытянувшего руки к мячу Мануэля Нойера и переправил мяч в сетку. Быстрая реакция – ловкое завершение. В итоге победа со счётом 2:1. Забавно, что Гонсало совершил ровно половину результативных действий своей команды на чемпионате мира. Сборная Эквадора, в принципе мало забивавшая при Беккасесе (даже в отборочном цикле ЧМ-2026), в остальных встречах не сумела поразить ворота Кот-д’Ивуара, Кюрасао и Мексики.

Плата – один из четырёх эквадорцев, сыгравших с первой до последней минуты на чемпионате мира. Эта статистика подчёркивает важность игрока для тренера. По данным Sofascore, Гонсало поделил второе место в составе сборной по ударам (8), стал вторым по попаданиям в створ (5) и третьим – по обводкам (5). Кроме того, поделил третье место по передачам под удар (7), заработанным на себе фолам (4), выигранным единоборствам (20, правда, всего при 39% успешных) и даже отборам мяча (9). В общем, как следует поработал на команду.

Себастьян Беккасесе тренер сборной Эквадора на ЧМ-2026 «Плата — парень с огромной харизмой и эмпатией. Он бунтарь по натуре. Нам нужны такие футболисты, которые любят приезжать в национальную команду. Играют с желанием и страстью… Я его очень люблю. Он по-настоящему энергичный человек, у него большое сердце. Отвечает нам взаимностью, активно бегая, обыгрывая защитников и отбирая мяч. Это целеустремлённый футболист с отличным видением поля, он очень умён в понимании многих аспектов командной игры».



Плата почти семь лет служит сборной Эквадора. Дебютировал за национальную команду ещё в сентябре 2019 года в возрасте 18 лет. Причём уже во втором матче, товарняке с Боливией (3:0), забил и заработал пенальти. На сегодняшней день Гонсало провёл 54 игры в составе эквадорской сборной и набрал 9+9. Ездил на ЧМ-2022, где, впрочем, не совершил результативных действий в трёх турах группового этапа.

В целом изначально многообещающую карьеру Платы нельзя назвать гладкой. Уроженец крупнейшего города Эквадора и экономического центра страны Гуаякиля – воспитанник «Индепендьенте дель Валье». Однако за первую команду этого клуба сыграл только 13 встреч. В 18 лет, за несколько месяцев до дебюта в сборной Эквадора, Гонсало уехал в Европу – его продали лиссабонскому «Спортингу» за € 4,1 млн. Парень обратил на себя внимание, победив со сборной Эквадора U20 на молодёжном чемпионате Южной Америки. К слову, летом 2019-го, уже в статусе игрока португальского клуба, Плата получил «Бронзовый мяч» по итогам молодёжного ЧМ-2019, где южноамериканская команда дошла до полуфинала. «Золотой мяч» достался Ли Кан Ину, а лучшим бомбардиром того турнира стал Эрлинг Холанд.

«Спортингу» Плата принадлежал 3,5 года. Но важной фигурой для португальской команды молодой эквадорец не стал – заработал 4+4 в 38 играх. Хотя завоевал с лиссабонцами чемпионский титул в 2021-м (первый для клуба за 19 лет) и даже забил в «золотом» матче с «Маритиму». Последний сезон провёл на правах аренды в «Вальядолиде». Помог испанской команде подняться из Сегунды в Примеру (набрал 6+5 в 30 играх за чемпионат). После этого «Вальядолид» выкупил в июле 2022-го права на Плату за € 9 млн. В сезоне-2022/2023 эквадорец выступал в элите чемпионата Испании – 1+7 в 34 матчах.

Летом 2023-го у Гонсало появилась возможность отправиться на заработки в Катар – и он попрощался с Европой в 22 года. «Вальядолид» продал Плату в «Аль-Садд» за € 12 млн. Но там эквадорец задержался всего на сезон (11+8 в 31 встрече), хотя подписывал пятилетний контракт. Сообщалось, что в августе 2024-го «Аль-Садд» отпустил Гонсало во «Фламенго» за $ 9,1 млн, оставив за собой 30% от дохода с будущей перепродажи игрока, а в мае 2025-го клуб из Рио выкупил оставшуюся часть прав за $ 3,9 млн. Если информация точна, то в переводе на европейскую валюту «Фла» заплатил за Плату приблизительно € 11,4 млн.

Было бы преувеличением утверждать, что эквадорец стал звездой «Фламенго». За эти два года он провёл в бразильской команде 94 матча, забил девять мячей и сделал 13 голевых передач. В стартовый состав попал 62 раза, ещё в 32 случаях выходил только на замену. Помимо того, в семи играх оставался на скамейке запасных. Статистика результативных действий не потрясает, даже несмотря на то, что во «Фламенго» универсального игрока атаки, как и вообще по ходу его карьеры, чаще использовали в роли вингера, нежели чистого форварда или «десятки».

В чемпионате Бразилии сезона-2026 Плата сыграл 11 матчей и заработал 2+2. Ещё дважды Гонсало попадал в штангу или перекладину. Он лишь 15-й во «Фламенго» по проведённому на поле времени (601 минута), тем не менее делит второе место по ударам в створ (12, будучи пятым по общему количеству ударов – 22), и успешным обводкам (14). Эквадорец на самом деле хорош один в один, умел в подыгрыше, даёт динамику и достаточно скоростной.

Гонсало Плата во «Фламенго» Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Между тем Плата точно не пай-мальчик. За карьеру он заработал пять удалений, в том числе три – во «Фламенго». Причём два из них – в плей-офф Кубка Либертадорес, южноамериканского аналога Лиги чемпионов, сезона-2025. Во втором случае эквадорец получил красную карточку в ответном полуфинале с аргентинским «Расингом» за удар в пах экс-спартаковцу Маркосу Рохо и из-за дисквалификации пропустил победный финал с «Палмейрасом».

По информации бразильских СМИ, во «Фламенго» у Платы были проблемы с дисциплиной. Он неоднократно опаздывал на тренировки, зависал в ночных клубах перед матчами или устраивал вечеринки дома (соседи жаловались на шум), приводил в номер девушек, когда команда «закрывалась» в отеле. Журналисты утверждали: у эквадорца даже возник конфликт с партнёром по команде, экс-хавбеком московских «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскалем из-за того, что эти двое не поделили одну женщину. Недостаток профессионализма – одна из причин, почему Гонсало периодически выпадал из основы «Фла». Тренер Леонарду Жардим признавался: «Ему трудно интегрироваться в команду. Чтобы играть за «Фламенго», нужно адаптироваться, быть сосредоточенным, обладать правильным настроем и большой самоотдачей».

Попадал Плата и в другие скандалы. Так, в декабре 2021-го он угодил в ДТП в Вальядолиде: его автомобиль столкнулся с такси, которое перевернулось – два пассажира получили травмы. Оказалось, что Гонсало управлял машиной, выпив. Уровень алкоголя в его крови вдвое превышал допустимую норму. А в марте 2024-го группа игроков сборной Эквадора во главе с Платой попала в скандальные хроники собственных СМИ, приведя в стрип-клуб 16-летнего Кендри Паэса. Федерация осудила поступок футболистов, а у Паэса, подписанного в юном возрасте «Челси», из-за таких уроков жизни от старших товарищей карьера пошла наперекосяк.

Возможно, для «Краснодара» Плата – замена Кордобе, пусть и не прямая по функционалу. Ещё в начале июля издание Correio do Povo написало, что лучший бомбардир РПЛ хочет вернуться в Южную Америку после пяти лет в России. Сообщалось об интересе к колумбийцу в Бразилии. Сам же клуб Галицкого летом подписал Дмитрия Воробьёва – едва ли форвард сборной России согласился идти на скамейку под Кордобу (выиграть конкуренцию у Джона в «Краснодаре» просто нереально), а тактическую схему с двумя форвардами Мурад Мусаев не использует. На роль правого вингера также взяли новичка – дорогостоящего бразильца Кристиана. Слева есть Жоау Батчи, на позиции «десятки» как «сперцянозаменитель» – Никита Кривцов.

Очевидно, что если останется Кордоба, то держать столько игроков группы атаки, претендующих на место в основе, будет как минимум накладно. В качестве компенсации за уход Джона то же агентство могло предложить альтернативу в лице Платы. Но так ли это, узнаем, если «Краснодар» выиграет борьбу за эквадорца у «Зенита».