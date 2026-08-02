«Челси» радикально меняет вектор развития. Приход ветеранов сборной Англии — только начало

«Челси» – возможно, самая интересная команда Англии на сегодня. Там наметилась концептуальная перестройка, под которую взяли одного из самых желанных тренеров на рынке. До сих пор удивляет, что Хаби Алонсо оказался не в «Ливерпуле». Если бы от его бывшего клуба последовало предложение, то он наверняка согласился бы, но мерсисайдцы сделали выбор в пользу Ираолы.

Хаби Алонсо Фото: Chelsea FC via Getty Images

«Челси» этим летом не взрывает рынок в плане трансферов. Есть одна дорогущая сделка, но с масштабной закупкой «Тоттенхэма» не сравнить. Однако команда Эгбали и Боули явно меняет вектор развития. Боссам клуба понадобилось четыре года, чтобы понять: невозможно делать ставку только на молодых игроков. Возможно, это работает в других видах спорта, но не в футболе.

Теперь больше внимания обращают не на талантливых подростков со всего мира, чей уровень непонятен, а на готовых футболистов. В принципе, Роджерса из «Астон Виллы» можно отнести к молодым (23 года), однако этот футболист показал свой уровень в АПЛ, а не в какой-то более слабой лиге. Да ещё и в сборной Англии ближе к концу ЧМ-2026 стал выходить в старте. И тут речь не только про матч за третье место, где вышел во многом резерв, но и про полуфинал с Аргентиной, в котором Роджерс также отыграл 90 минут. Подробнее про самый дорогой трансфер англичанина – в этой статье.

Морган Роджерс Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

На днях «Челси» объявил о подписании 26-летнего центрального защитника «Кристал Пэлас» Лакруа, у которого за плечами понятный опыт: три сезона в Бундеслиге и затем два – в АПЛ. Но, что интереснее, в «Челси» пришёл 35-летний Уэлбек из «Брайтона» и вот-вот придёт 36-летний Джордан Хендерсон из «Брентфорда». И вот это уже действительно что-то принципиально новое для «Челси». Просто для понимания: за последние 123 встречи во всех турнирах у лондонцев ни один футболист не провёл и минуты на поле, если ему было больше 30 лет. Последним был 39-летний Тьяго Силва в мае 2024 года.

Дэнни Уэлбек подписал контракт с «Челси» Фото: ФК «Челси»

В последних трёх сезонах у «Челси» был самый молодой основной состав в АПЛ. В прошедшем чемпионате средний возраст составил 24 года 194 дня. Неудивительно, что игроки «Челси» удалялись принципиально чаще, чем футболисты других команд АПЛ – восемь красных карточек (у остальных клубов – максимум четыре). А ещё официально признали, что Гюсто обязан был получить красную карточку в матче с «Брайтоном», но VAR ошибочно не вмешался. Примечательно, что защитник тогда въехал шипами по голове именно Уэлбеку, который теперь переходит в «Челси».

Опасная игра Гюсто Фото: Кадр из трансляции

И это в целом аномалия, что топ-клуб стал лидером по красным карточкам (тем более с таким отрывом). Как правило, больше всего удалений набирают аутсайдеры. Показательно, что у «Арсенала» и «Сити» ни одной красной за сезон. Даже с поправкой на спорные эпизоды это всё равно красноречиво. Очевидно, «Челси» не хватало опыта. По ходу прошлого сезона об этом говорили в том числе сами игроки.

Марк Кукурелья экс-защитник «Челси» «Ты борешься и тренируешься каждый день, а в самом конце понимаешь, что в решающих матчах мы всё ещё далеки от высшего уровня. Я понимаю, что это часть политики клуба и что они хотят двигаться в этом направлении — подписывать контракты с молодыми игроками и смотреть в будущее. Однако для всех нас, кто ещё здесь и хочет побеждать в больших соревнованиях, такие моменты вызывают чувство разочарования. У нас есть хороший костяк игроков. Основа заложена. Но чтобы бороться за такие крупные трофеи, как АПЛ или ЛЧ, нужно больше. Подписание только молодых игроков может осложнить достижение этих целей. Во встрече с «ПСЖ» нам не хватало игроков, которые прошли бы через подобные ситуации. Время тоже нужно, и я понимаю, что молодые наберутся опыта в будущем. Но нужно найти баланс между этими двумя аспектами».



Вскоре после этого заявления со стороны «Челси» были намёки, что стратегия клуба поменяется. Однако важно было понять, насколько слова подтвердятся на деле. И летом действительно последовал интерес к опытным футболистам. В новостях мелькало несколько имён. Ожидания были такие, что придут Джака и Стоунз. Судя по всему, по ним действительно велись переговоры. Особенно по Джаке, однако «Сандерленд» не отпустил своего лучшего игрока. По Стоунзу «Челси» не был так настойчив – о переходе защитника объявил «Интер».

Есть ощущение, что эти два игрока пригодились бы не меньше, но договориться удалось с двумя другими «старичками». Клуб дал понять, что Алонсо будет вовлечён в трансферы больше, чем предыдущие тренеры. При назначении его указали не тренером, а менеджером «Челси». И это выглядит логичным, если учитывать, что дирекция клуба за последние четыре года скорее разочаровала, чем впечатлила.

Тодд Боули и Бехдад Эгбали Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

При желании в покупке двух игроков, которым 35+ лет, можно увидеть что угодно. С одной стороны, кто-то скажет, что клуб мечется от крайности в крайность. С другой – это выглядит как разумное решение проблемы. Тяжело сказать, насколько Уэлбек и Хендерсон ментальные монстры, однако вполне вероятно, что на тренировках они помогут команде прибавить в дисциплине и отношении к делу.

А вот сколько они будут играть – непонятно. Центр поля у «Челси» сильный (базово: Кайседо, Энцо и Палмер), но запасных маловато. С атакующими полузащитниками ещё чуть проще, потому что Жоао Педро и Роджерс могут сыграть в атаке где угодно – в том числе под нападающим. А вот с двумя позициями ниже ситуация сложнее. Не особо хватает глубины. По сути, есть только Лавиа. Был ещё Сантос, однако он ушёл в «МЮ». Так что даже без еврокубков Хендерсон должен пригодиться.

Джордан Хендерсон Фото: Eddie Keogh — The FA/The FA via Getty Images

Хотя тут ещё большой вопрос, какая схема у «Челси» окажется базовой. В «Байере» Алонсо играл в три центральных защитника, а в «Реале» – почти всегда в два. Сейчас в товарищеских матчах снова использовал схему с двумя, но это пока не говорит об окончательном выборе.

Что касается Уэлбека, у «Челси» на сегодня избыток форвардов. Есть основной нападающий Жоао Педро. А за его спиной находятся Делап, Джексон, Гиу, Сатпаев, Эмега и Датро Фофана. Итого восемь футболистов, у которых базовая позиция – центральный нападающий. Очевидно, половину из этих игроков стоило бы продать или отправить в очередную аренду. С большой вероятностью «Челси» так и поступит. Судя по новостям, работа в этом направлении ведётся, но финансовые запросы лондонцев пока мало кого устраивают. Чем ближе конец трансферного окна, тем сговорчивее «Челси» придётся быть.