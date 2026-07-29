Вратарь «Зенита» сменил два клуба за 9 часов, шаг «Реала» к Родри. Трансферы и слухи дня

Сейчас не 2015 год. На всякий случай напоминаем, ведь далее будут новости про переход в «Челси» звёзд 10-летней давности. Ну и другие трансферные – тоже.
Главные состоявшиеся трансферы
«Зенит» продал Латышонка в «Нижний Новгород». Который отдал его в аренду «Балтике»
Евгений Латышонок
Фото: ФК «Балтика»
Такая вот необычная схема. В 12:00 «Нижний Новгород» поприветствовал Евгения Латышонка, написав в соцсетях: «Желаем успешной игры и как можно больше побед в составе нашей команды!». А уже через девять часов попрощался с ним, отправив в аренду «Балтике», где вратарь выступал до перехода в «Зенит». Такое случилось впервые: клуб ФНЛ купил игрока из РПЛ, а следом в этот же день отдал его в аренду в другой клуб Премьер-Лиги. Вспоминаем мем из «Симпсонов», где дедушка Эйб заходит в помещение и сразу же выходит обратно. По сведениям Transfermarkt, нижегородцам трансфер обошёлся в € 1,1 млн.
Главные трансферные слухи дня
ЦСКА заплатит € 15 млн за нападающего «Гёзтепе» Жуана Сантоса
Нет, сегодня не 1 апреля, это не розыгрыш. Как написал ESPN, ЦСКА заплатит € 15 млн за нападающего «Гёзтепе» Жуана Сантоса. По информации источника, турецкий клуб также получит 10% с потенциальной перепродажи. Определённую сумму должен заработать и «Сан-Паулу», где бразилец начинал карьеру. Ранее знакомый с ситуацией источник сообщил «Чемпионату» о наличии у ЦСКА продвинутых переговоров по трансферу Сантоса. Так что всё действительно схвачено.
Луиса Энрике очень хотят вернуть в Бразилию
По информации Globo, фанаты «Ботафого» запустили кампанию по сбору средств на трансфер зенитовского вингера Луиса Энрике. А Bastidores сообщил об официальном предложении «Зениту» от «Фламенго»: бразильский суперклуб, как написал Жорже Никола, готов предложить за трансфер € 35 млн. По информации источника, спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото уже ведёт переговоры. Ранее Canal do Anderson Motta писал, что беременная жена Энрике мечтает вернуться на родину.
Также есть информация Mundo Deportivo: якобы «Зенит» может обменять Луиса на вингера «Фламенго» и сборной Эквадора Гонсало Плату, которым интересуется заодно «Краснодар». Плату бразильский клуб оценивает в € 20-25 млн, а переговоры о трансфере могут завершиться уже в ближайшие дни.
«Челси» подписывает двух ветеранов
Лондонский клуб хочет вернуть нам 2015 год. Фабрицио Романо информировал, что «Челси» подпишет контракт до 2028 года с 35-летним нападающим Дэнни Уэлбеком. По информации источника, «Брайтон» дал добро на трансфер, а игрок уже согласовал условия – осталось только пройти медобследование.
Но и это не всё. Романо дал отмашку по переходу в «Челси» 36-летнего полузащитника Джордана Хендерсона. Бывший капитан «Ливерпуля» едет в Лондон свободным агентом на два года. Прошлый сезон он отыграл в «Брентфорде» и поехал на ЧМ с Англией, где умудрился переломать запястье за полем. Хаби Алонсо усиливает как минимум авторитет в раздевалке.
«Реал» полностью согласовал контракт с Родри
Как сообщил Маттео Моретто в эфире Radio Marca, мадридцы полностью согласовали условия контракта с опорником сборной Испании. Это должно дать им весомый аргумент на переговорах с «Манчестер Сити». Родри нацелен на трансфер и уже пообщался с Жозе Моуринью. Ранее в СМИ писали, что лучший игрок ЧМ-2026 не нужен португальскому тренеру. Видимо, тот передумал. В AS вот написали, что «Реал» может закрыть сделку по Родри в ближайшие 24 часа и планирует заплатить € 40-50 млн.
Одной строкой
Луи Опенда
Фото: ФК «Лион»
- Официально: «Юве» за € 3,5 млн отдал в аренду «Лиону» нападающего Луи Опенда.
- Официально: «Милан» за € 2 млн приобрёл защитника «Труа» Санкуна Диавара.
- Официально: «Болонья» за € 9,25 млн купила полузащитника «Эстудиантеса» Микеля Амондарайна.
- Официально: «Гавр» за € 1,5 млн забрал опорника «Страсбурга» Джуниора Мвангу.
- Официально: австрийский «Штурм» за € 1,5 млн заштурмовал левого защитника сборной Венесуэлы и «Фиорентины» Луиса Бальбо.
- Официально: греческий АЕК за € 6 млн приобрёл полузащитника сборной Хорватии (вызывался до ЧМ-2026) и «Вольфсбурга» Ловро Майера.
- Официально: «Истанбул Башакшехир» арендовал у «Вольфсбурга» вингера сборной Дании Андреаса Сков Ольсена.
- Фабрицио Романо: «Страсбург» и «Челси» закрыли сделку по переходу вратаря Филипа Йоргенсена. Контракт будет заключён в ближайшее время.
- Флориан Плеттенберг: «РБ Лейпциг» установил для «Реала» цену на вингера Яна Диоманда в размере € 120 млн без учёта бонусов.
- The Touchline: «Арсенал» после неудачи в покупке у «Атлетико» Хулиана Альвареса пошёл за нападающим «Барселоны» Ферраном Торресом. Это личное желание Микеля Артеты.
- Marca: «Фулхэм» стремится приобрести нападающего «Реала» Гонсало Гарсию за € 60 млн.
- Патрик Бергер: «Ювентус» покупает 18-летнего вингера Керима Алайбеговича у «Байера» за € 33+7 млн.
- Sky Sport: вингер «Наполи» Йеспер Линдстрём близок к аренде в «Шальке». Переговоры находятся на продвинутой стадии.
- Фабрицио Романо: переговоры «Ювентуса» по вратарю Эмилиано Мартинесу приостановлены, поскольку туринцы считают завышенными требования «Астон Виллы».
- RMC Sport: «Ювентус» арендует нападающего Рандаля Коло-Муани у «ПСЖ» с обязательством выкупа. Сделку закроют в ближайшие двое суток.
- RMC Sport: Ферран Торрес – главная цель «ПСЖ» среди нападающих, Шарль Де Кетеларе из «Аталанты» и Эли Крупи из «Борнмута» – альтернативы.
- Calciomercato: Рубен Аморим просит «Милан» купить Пьер-Эмиля Хёйбьерга. Полузащитника «Марсель» отпустит за € 10-15 млн.
- L’Equipe: «Монако» отказался продавать «ПСЖ» вингера Магнеса Аклиуша за € 45 млн. Переговоры продолжаются.
- La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» верит, что выиграет борьбу за Дзиона Судзуки у «ПСЖ». Парижане легко выплатят «Парме» € 30 млн, но не гарантируют вратарю место в старте, в отличие от туринцев.
- Бен Джейкобс: «Ливерпуль» оценивает вингера «ПСЖ» Брэдли Баркола в € 93,6 млн и готовит первое предложение о трансфере.
- Info Gallardista: потенциальное возвращение полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в «Ривер Плейт» осложняется требованиями по зарплате – € 3,5 млн в год. По этой причине переговоры приостановились.