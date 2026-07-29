Вратарь «Зенита» сменил два клуба за 9 часов, шаг «Реала» к Родри. Трансферы и слухи дня

Сейчас не 2015 год. На всякий случай напоминаем, ведь далее будут новости про переход в «Челси» звёзд 10-летней давности. Ну и другие трансферные – тоже.

Главные состоявшиеся трансферы

«Зенит» продал Латышонка в «Нижний Новгород». Который отдал его в аренду «Балтике»

Евгений Латышонок Фото: ФК «Балтика»

Такая вот необычная схема. В 12:00 «Нижний Новгород» поприветствовал Евгения Латышонка, написав в соцсетях: «Желаем успешной игры и как можно больше побед в составе нашей команды!». А уже через девять часов попрощался с ним, отправив в аренду «Балтике», где вратарь выступал до перехода в «Зенит». Такое случилось впервые: клуб ФНЛ купил игрока из РПЛ, а следом в этот же день отдал его в аренду в другой клуб Премьер-Лиги. Вспоминаем мем из «Симпсонов», где дедушка Эйб заходит в помещение и сразу же выходит обратно. По сведениям Transfermarkt, нижегородцам трансфер обошёлся в € 1,1 млн.

Главные трансферные слухи дня

ЦСКА заплатит € 15 млн за нападающего «Гёзтепе» Жуана Сантоса

Нет, сегодня не 1 апреля, это не розыгрыш. Как написал ESPN, ЦСКА заплатит € 15 млн за нападающего «Гёзтепе» Жуана Сантоса. По информации источника, турецкий клуб также получит 10% с потенциальной перепродажи. Определённую сумму должен заработать и «Сан-Паулу», где бразилец начинал карьеру. Ранее знакомый с ситуацией источник сообщил «Чемпионату» о наличии у ЦСКА продвинутых переговоров по трансферу Сантоса. Так что всё действительно схвачено.

Луиса Энрике очень хотят вернуть в Бразилию

По информации Globo, фанаты «Ботафого» запустили кампанию по сбору средств на трансфер зенитовского вингера Луиса Энрике. А Bastidores сообщил об официальном предложении «Зениту» от «Фламенго»: бразильский суперклуб, как написал Жорже Никола, готов предложить за трансфер € 35 млн. По информации источника, спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото уже ведёт переговоры. Ранее Canal do Anderson Motta писал, что беременная жена Энрике мечтает вернуться на родину.

Также есть информация Mundo Deportivo: якобы «Зенит» может обменять Луиса на вингера «Фламенго» и сборной Эквадора Гонсало Плату, которым интересуется заодно «Краснодар». Плату бразильский клуб оценивает в € 20-25 млн, а переговоры о трансфере могут завершиться уже в ближайшие дни.

«Челси» подписывает двух ветеранов

Лондонский клуб хочет вернуть нам 2015 год. Фабрицио Романо информировал, что «Челси» подпишет контракт до 2028 года с 35-летним нападающим Дэнни Уэлбеком. По информации источника, «Брайтон» дал добро на трансфер, а игрок уже согласовал условия – осталось только пройти медобследование.

Но и это не всё. Романо дал отмашку по переходу в «Челси» 36-летнего полузащитника Джордана Хендерсона. Бывший капитан «Ливерпуля» едет в Лондон свободным агентом на два года. Прошлый сезон он отыграл в «Брентфорде» и поехал на ЧМ с Англией, где умудрился переломать запястье за полем. Хаби Алонсо усиливает как минимум авторитет в раздевалке.

«Реал» полностью согласовал контракт с Родри

Как сообщил Маттео Моретто в эфире Radio Marca, мадридцы полностью согласовали условия контракта с опорником сборной Испании. Это должно дать им весомый аргумент на переговорах с «Манчестер Сити». Родри нацелен на трансфер и уже пообщался с Жозе Моуринью. Ранее в СМИ писали, что лучший игрок ЧМ-2026 не нужен португальскому тренеру. Видимо, тот передумал. В AS вот написали, что «Реал» может закрыть сделку по Родри в ближайшие 24 часа и планирует заплатить € 40-50 млн.

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Луи Опенда Фото: ФК «Лион»