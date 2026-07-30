«Применили самые жёсткие санкции». Главная звезда «Оренбурга» не возвращается в Россию

«Оренбург» мощно перезагрузился за межсезонье – потерял 11 игроков, подписал шестерых. Однако главная потеря уральского клуба этим летом никак не связана с оформленными трансферами. Лучший бомбардир оренбуржцев в прошлом сезоне РПЛ (забил пять мячей) и лучший ассистент (сделал пять голевых передач) Хорди Томпсон просто… не вернулся в Россию. Команда вынуждена была начать чемпионат без своей самой яркой звезды. В 1-м туре справилась, одержав волевую победу над «Ростовом» (2:1), но обязательно наступит день, когда отсутствие 21-летнего чилийца ударит по «Оренбургу».

Чтобы понять, насколько ценен был Томпсон для уральцев в минувшем сезоне, добавим ещё немного важных статистических деталей. Хорди провёл больше минут на поле в РПЛ, чем любой другой полевой игрок «Оренбурга» (2142). Стал, по данным Sofascore, лучшим в команде с отрывом по количеству точных передач на чужой трети (274), по пасам под удар (49) и созданным «большим моментам» (8), вторым – по успешным обводкам (37), ударам (41) и попаданиям в створ ворот (16). Его две голевые передачи со стандартов в домашнем матче 25-го тура с «Нижним Новгородом» позволили «Оренбургу» сотворить камбэк и одержать важнейшую победу со счётом 2:1 в борьбе за выживание. Его фишки, в частности смещения с фланга в центр для игры между линиями или под забросы за спины, превращались в реальную угрозу для всех соперников команды Ильдара Ахметзянова.

Теперь тренер «Оренбурга» должен придумывать какие-то нестандартные решения без Томпсона. Хорошо, если чилийца в этом плане заменит Андрей Касаджиков, который, пусть и на левом фланге, показал, что тоже может делать разницу в РПЛ при помощи индивидуальных действий. Однако арендованному у «Зенита» вингеру всего 18 лет, а молодости свойственна нестабильность. Кстати, и сам Хорди приезжал в уральский клуб практически в том же возрасте – на момент трансфера из «Коло-Коло» в январе 2024-го ему было 19. Потребовалось время, чтобы вингер повзрослел и, казалось, остепенился. А тут вдруг такой поворот.

Ещё в конце июня мы узнали, что Томпсон не прилетел вовремя на летние сборы «Оренбурга». Тогда в пресс-службе клуба объяснили, что полузащитник решает вопросы с документами в Чили – Хорди и его семья получали новые визы для въезда в Россию. Однако возвращение легионера затягивалось. Ещё три недели назад президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин, комментируя эту тему, пообещал оштрафовать Томпсона.

Кирилл Волженкин президент «Оренбурга» «Хорди должен вернуться в ближайшее время в расположение «Оренбурга». У него и семьи проблемы с документами. Надеюсь, что скоро он будет с нами. Конечно, Томпсону будет назначен штраф. В этом плане наша политика не меняется, вне зависимости от того, по каким причинам футболист опоздал на сборы команды».



К концу июля Томпсон тоже не объявился в Оренбурге. Хотя за такой срок уже можно было, наверное, получить визу на Марс. Стало понятно, что отсутствие чилийца в команде связано с какими-то иными причинами. Скорее всего – с желанием сменить клуб. Хотя конкретных предложений по Хорди, как говорят, не было как минимум до середины июля.

На этой неделе пресс-служба «Оренбурга» дала более жёсткий комментарий – клуб пригрозил обратиться в ФИФА и наказать чилийца за самоволку: «Изначально Томпсон отпросился по личным вопросам, улетел в Чили для оформления документов, но так и не вернулся, предположительно, под воздействием третьих лиц, агентов. Мы контактируем, ждём его в ближайшее время. Клуб применил к игроку самые жёсткие санкции, которые на данный момент возможны. Если он не вернётся в самое ближайшее время, то оставляем за собой право обратиться в ФИФА для защиты своих интересов».

Хорди Томпсон Фото: ФК «Оренбург»

Как оказалось, собственного воспитанника пытается вернуть «Коло-Коло», откуда Томпсон и переходил в «Оренбург» за € 1,45 млн (по данным Transfermarkt). Да-да, это тот чилийский клуб, который подписал на днях героя ЧМ-2026 Возинью. Самый титулованный в стране. По крайней мере, такую информацию распространили Bolavip и другие южноамериканские СМИ. Согласно источникам, уральцы потребовали за полузащитника € 1,7 млн, однако «Коло-Коло» хочет договориться об аренде. Сообщается, что главный тренер команды Фернандо Ортис поддерживает контакт с игроком и попросил о его трансфере. Впрочем, по данным инсайдера Ивана Карпова, на самом деле официальных предложений в «Оренбург» до сих пор ни от кого не поступало. Более того, у Хорди есть на руках билеты в Россию – он обязан вернуться к выходным, если, конечно, не выбросит эти билеты в мусорное ведро.

Позиция «Оренбурга» в сложившихся обстоятельствах выглядит предельно логично. А поведение Томпсона – инфантильным. Впрочем, ни для кого в российском футболе не секрет, что Хорди вообще парень непростой и, мягко говоря, никогда не был примером в плане профессионализма, отношения к режиму. Ещё когда уральский клуб подписывал молодого игрока, чилийские СМИ вовсю обсуждали его личную жизнь и судебный процесс: Томпсона обвиняли в том, что от его рук пострадала его девушка, при этом игрок находился в состоянии алкогольного опьянения. А «Коло-Коло» отстранял парня от тренировок и отправлял его на курсы управления гневом. В феврале 2025-го у Хорди уже возникали проблемы с возвращением на сборы «Оренбурга» из-за запрета на выезд из Чили.

В мае этого года Томпсон объяснял свой прогресс и лучший сезон в карьере тем, что рождение ребёнка сделало его по-настоящему сфокусированным на работе и более профессиональным (ранее хавбеку мешал ещё и лишний вес при росте в 161 см). Чилиец создал семью с той самой девушкой, которая обвиняла его в домашнем насилии и покушении на убийство. «Оренбург» раскрыл Хорди как игрока. В России он обрёл шанс заработать столько, сколько никогда не получил бы в Чили, – при условии попадания в топ-клуб РПЛ. Но очередной «фокус» в исполнении Томпсона наводит на неприятные мысли. Чилиец, хоть и стал отцом, ещё не созрел как личность и позволяет агентам манипулировать собой?

* В материале использованы цитаты из интервью для «Матч ТВ» и «Спорт-экспресса».