Латышонку в «Зените» помешала категоричность. Перезагрузка в «Балтике» тоже не удастся?

Калининградская команда уже совсем не та. Другой тренер, другой статус, другой результат – да всё другое. А Евгений, кажется, всё тот же.

Есть те, кто подходит ко всему категорично. Наверняка такие люди есть среди ваших коллег, родственников или друзей. Те, кто не приемлет компромиссов, живёт в парадигме конкретных ценностей, которые не намерены корректировать, несмотря на обстоятельства. Такие люди в принципе редко меняются. В этом их одновременно и сила, и слабость. Нынешний вратарь «Балтики» Евгений Латышонок – из таких. Правда, его категоричность, в общем-то, не может не вызывать симпатию: она кроется в простом тезисе – Латышонок не умеет быть вторым или третьим вратарём. Он должен играть всегда.

Впервые это я услышал от Евгения в нашем единственном интервью – в июле 2024-го. Позади – суперсезон с «Балтикой». Редкий случай, когда у вылетевшей команды лучший игрок – вратарь. Переговоры со «Спартаком», консультации с «Динамо» и выбор «Зенита». Случай ещё реже, когда за футболистом, который всего год провёл в элите, выстраивается очередь из топ-клубов. Но с Латышонком случилось именно так. «Зенит» пошёл за ним осознанно. А футболист хотел в Петербург. В конкурентную гущу с Михаилом Кержаковым и Денисом Адамовым.

И Латышонок её выиграл. Удивительно, однако тренерский штаб с первой летней тренировки стал наигрывать Евгения как основного вратаря. Полагаю, сюрпризом это стало и для него самого. Когда ты только приходишь, а рядом – опытный Кержаков и бывший коллега по «Краснодару» – Адамов, а верят именно в тебя. После единственного полноценного сезона в РПЛ. После тяжёлого пути в эту лигу в принципе.

В «Краснодаре» Латышонок постоянно сидел за спинами Матвея Сафонова и прочих. Так и не получил шанс, несмотря на самые разные гарантии от тренеров. Когда захотел уйти, его убеждали остаться. Подождать, потерпеть. Но помните про ту самую категоричность и нежелание быть вторым или третьим? Она появилась, когда Евгению было в районе 20 лет. Для себя он чётко решил: ждать – не его путь. И по сей день себе он не изменяет.

Евгений Латышонок Фото: Дмитрий Голубович, Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В «Балтике» тоже было нелегко, однако Евгений таки добрался до статуса первого номера. Потом таким стал в «Зените». Первые полгода – фантастические. Просто сценарий мечты. Победа в Суперкубке, первый пропущенный гол – в лишь 5-м туре, второй – в 9-м. Затем – вызов и дебют за сборную России. В первой части сезона в 15 турах у Латышонка было только восемь пропущенных мячей. Потом случилась небольшая травма, а возвращение состоялось в последнем матче декабря – с «Акроном», в котором команда уступила (1:2).

Весна тоже была крепкой. Пусть и не такой, как до Нового года. Появлялись помарки, как во встречах со «Спартаком» или с «Краснодаром». Или ошибки – как с «Локомотивом». Стало понятно, что Латышонок тоже человек. И тоже не всегда может играть идеально. Однако вопрос – в реакции на происходящее. Как мы узнали позже, с этим были проблемы. Евгений внимательно относился к критике в свой адрес. Возможно, даже слишком. И не только к ней – помните сюжет про 30 тысяч рублей? На это тоже обижался. Говорил окружению, что его неправильно поняли. В целом так и есть. Мало кто учитывал детали. Но тогда погружённые в контекст удивлялись, как профессиональный игрок может настолько близко воспринимать негатив. «Зенит» в сезон Латышонка упустил чемпионство. Конечно, не по его вине. Однако с ним в воротах.

А потом – новый сезон и ошибка в первом же туре с «Ростовом». Уже очевидная и понятная. Как следствие – новая волна критики. Ещё несколько туров тренерский штаб верил в Евгения. Но за три матча – 0 побед. Латышонок обходился без ляпов. Однако это не главное – он перестал спасать. Неудивительно, что в 5-м туре тренерский штаб дал шанс Адамову. «Зенит» не выиграл, но Денис тащил почти всё, что в него летело. И до 30-го тура остался в воротах.

Говорят, Латышонок хотел уйти почти сразу. То есть ещё в сентябре прошлого сезона. Потому что считал, что шанса он больше не получит. Затем размышлял об уходе зимой, однако остался до лета. А когда камера выхватывала его после победных матчей, всё было понятно без слов. Евгений если и пытался радоваться, то всё это выглядело слишком ненатурально. Даже после первого для него чемпионства. Уже тогда он наверняка хотел уйти. Потому что не готов ждать, не готов терпеть, не готов бороться. С категоричным подходом к футболу вратарь готов только играть.

Может, поэтому не сложилось с ЦСКА. Там Евгению никто не мог дать гарантий. Может, поэтому не случился второй шанс в топ-клубе, а произошли трансфер в «Нижний Новгород» и дальнейшая аренда в «Балтику» – клуб, который и открыл Латышонку дорогу на самый высокий уровень.

Евгений Латышонок вратарь «Балтики» «Если честно, очень соскучился. Когда только прилетел в Калининград, испытал очень положительные эмоции. Очень рад. Как будто вернулся домой. Очень хотел играть за «Балтику». Надеюсь, это пойдёт на пользу и мне, и команде».

Ближайший год Латышонок точно проведёт в Калининграде. Там меньше давления, меньше внимания. Возможно, это то, что ему сейчас необходимо. Правда, и там у него будет конкуренция. А Андрей Талалаев, как известно, ценит эмоционально устойчивых игроков. Команда вообще очень сильно изменилась по сравнению с тем временем, когда там впервые оказался Евгений. Это уже не клуб, стоящий на вылет, а главная сенсация прошлого сезона. Тренер полярно отличается от Сергея Игнашевича, а в составе собраны игроки совершенного иного качества. То есть эмоционально, классово и по-футбольному всё сильно изменилось, и перезагрузка в таком месте сейчас – это большой риск.

Справится ли Евгений в этот раз?