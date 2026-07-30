Топ-события пятницы: Шнайдер против Потаповой, РПЛ и бой Постарнаковой в PFL

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Посмотреть все события 31 июля в Матч-центре
- 🎾 1:00: Диана Шнайдер (Россия) — Анастасия Потапова (Австрия), Вашингтон, второй круг
- ⚽️ 20:00: «Родина» — «Ростов», РПЛ, 2-й тур
- ⚽️🎦 21:00: «Спортинг» — «Ноттингем Форест», товарищеский матч
- 🏆 ⚽️ 21:30: «Брюгге» — «Юнион», Суперкубок Бельгии, финал
- ⚽️ 21:45: «Бирмингем Сити» — «Барселона», товарищеский матч
- 👊 23:25: Монтана Де Ла Роса — Татьяна Постарнакова, PFL New York
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Время в материале указано по Москве.
🎾 1:00: Диана Шнайдер (Россия) — Анастасия Потапова (Австрия), Вашингтон, второй круг
*Время начала матча может измениться и будет уточнено
Интрига: кто выйдет вперёд в противостоянии Шнайдер и Потаповой?
Диана Шнайдер (№18 рейтинга) и Анастасия Потапова (№27) сразятся за путёвку в четвертьфинал турнира серии WTA-500 в Вашингтоне. До этого девушки встречались дважды. На грунтовом турнире в Мадриде два года назад победу одержала Анастасия (7:5, 6:4), а на харде в Брисбене в этом сезоне сильнее оказалась Диана (6:1, 6:3).
⚽️ 20:00: «Родина» — «Ростов», РПЛ, 2-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто наберёт первые очки в сезоне?
Для москвичей они в принципе будут историческими – ведь это их дебютный заход в элиту. Дончанам же, в принципе, должно быть попроще за счёт опыта. Интересно, что клубы впервые встретятся в официальном матче, до того было сыграно три товарняка, в которых у «Родины» преимущество.
⚽️🎦 21:00: «Спортинг» — «Ноттингем Форест», товарищеский матч
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: встреча Гласнера с новой командой!
Это мог быть полуфинал Лиги Европы или Лиги конференций, но это разогревочный товарищеский матч в преддверии нового сезона. Встреча интересна дебютом Оливера Гласнера на новом месте работы. То есть можно воочию понаблюдать за тем, как австриец ищет игровые сочетания и какой футбол планирует ставить. Ну а «Спортинг» – это соперник, с которым никому не бывает легко.
🏆 ⚽️ 21:30: «Брюгге» — «Юнион», Суперкубок Бельгии, финал
Интрига: история повторится и «Брюгге» победит?
Старт бельгийского сезона! И в «Брюгге», и «Юнионе» есть футболисты, которые в будущем с большой долей вероятности станут заметными игроками топ-лиг. А пока они не опопсели и их эго не раздулось до небес, нужно следить! Полный антихайп. В прошлогоднем Суперкубке «Брюгге» победил 2:1 – а как будет на этот раз?
⚽️ 21:45: «Бирмингем Сити» — «Барселона», товарищеский матч
Интрига: как каталонцы начнут предсезонку в Англии?
Коллектив Ханс-Дитера Флика проведёт сборы перед стартом нового сезона в Англии. На данный момент футболисты, которые далеко зашли со своими сборными на ЧМ-2026, не присоединились к тренировкам. Но некоторые из лидеров (в лице Рафиньи, Араухо и Фермина) — уже в расположении клуба. Первым соперником «Барсы» на сборах в Британии станет «Бирмингем Сити». Как каталонская молодёжь проявит себя в этом игре? Узнаем уже скоро!
👊 23:25: Монтана Де Ла Роса — Татьяна Постарнакова, PFL New York
Интрига: продолжит ли россиянка побеждать в PFL?
В ночь с 31 июля на 1 августа состоится яркий турнир — PFL New York. В карде запланирован поединок девушки из России. Свой второй бой в промоушене проведёт Татьяна Постарнакова. Дебют русской Валькирии получился удачным. Теперь её ждёт новое испытание. Соперницей станет американка Монтана Де Ла Роса. У неё профессиональный рекорд 14-10-1 и опыт выступлений в UFC. Правда, финишный отрезок в лучшей лиге на планете получился не самым удачным. В четырёх предыдущих поединках у представительницы США — лишь одна победа. Поэтому у россиянки есть отличный шанс развить первые успехи.