Европа и Россия протестуют против ФИФА из-за идеи Инфантино. Угрожают бойкотом ЧМ! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Разногласия между ФИФА и УЕФА достигли предела. Джанни Инфантино предложил продать права на показ ЧМ-2030 сторонним лицам. И ради этого он пообещал каждой из национальных федераций по $ 40 млн в обмен на их голос. В Европе эту новость встретили с открытым ртом.
Сделано это в первую очередь с целью повышения капитализации – якобы в таком случае ФИФА заработает на следующем чемпионате мира не $ 2,7 млрд, а около $ 10 млрд. Если же ассоциации откажутся, то всё должно остаться как сейчас.
УЕФА сделает всё возможное, чтобы не допустить передачу прав кому-то на сторону. И первый шаг для демонстрации серьёзности своих намерений – угроза бойкота ЧМ-2030.
Всё о развитии ситуации – в нашем лайве.
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что все члены УЕФА, включая Россию, готовы бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на эти соревнования частным инвесторам.
«И мы так интенсивно ведь участвовали в международных турнирах при поддержке Европы, кушать не можем и бойкотируем! Долой ФИФУ и зятьёв американских! Тьфу! А нам какая польза от бойкота? Нас допустили до ЧЕ по футболу и еврокубков? Нам это зачем? Какая для нас польза? Непонятная неразбериха! РФС, ау?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Футбольная ассоциация Англии (FA) поддержала решение УЕФА бойкотировать чемпионат мира в случае, если ФИФА продаст права на него частным инвесторам.
«Мы плечом к плечу стоим с нашими европейскими коллегами и полностью поддерживаем коллективную точку зрения. Выступаем против планов ФИФА. Чемпионат мира по футболу принадлежит футболу и всегда будет принадлежать ему», — написано в заявлении FA на странице в социальной сети X.
Что говорят в федерациях футбола Франции и Англии
«Из пресс-релиза мы узнали о крупном проекте, про который никто не знает никаких подробностей. Учитывая факт, что это касается привлечения инвестиционных фондов в коммерческую структуру параллельно с ФИФА — это, само сообой, вызывает немало вопросов, особенно учитывая, что мы, федерации-члены, не были вовлечены в обсуждение и нам не хватает конкретной информации, необходимой для того, чтобы высказать свое мнение по вопросам, которые, безусловно, имеют основополагающее значение для будущего футбола. Что касается меня, то начиная с сегодняшнего дня я буду поддерживать связь со своими ключевыми коллегами из крупнейших европейских федераций и с президентом УЕФА, чтобы точно определить, как нам следует подходить к этим проектам, о которых у нас нет конкретной информации», – сказал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.
«Мы совершенно не были в курсе данного предложения и не располагаем никакой существенной информацией о проекте… Исходя из имеющейся ограниченной информации, мы глубоко обеспокоены отсутствием процедур и механизмов управления, необходимых для достижения подобных целей. Также мы возмущены очевидным содержанием и принципами, лежащими в основе инициативы. Когда предложение будет представлено в полном объеме и будет выглядеть прозрачно, как и обещала ФИФА, мы чётко и ясно изложим свою позицию», – заявление ФА.
Реакция АФК
«Азиатская футбольная конфедерация твердо уверена, что всем заинтересованным сторонам должна быть предоставлена полная информация и дано адекватное время для полноценной оценки предложения, включая его менеджерские, правовые, коммерческие и стратегические последствия. Это необходимо, чтобы любое глобальное решение отражало коллективные интересы мирового футбольного сообщества и укрепляло доверие к ФИФА».
Реакция КОНКАКАФ
«Мы узнали об этом только из сообщений в СМИ, а уже потом – из пресс-релиза. КОНКАКАФ глубоко обеспокоена отсутствием внятной правовой рамки. Мы разделяем разочарование и тот настрой многих в нашем регионе и в мире спорта по поводу того, что подобная инициатива была разработана и опубликована до начала каких-либо обсуждений с соответствующими органами управления и заинтересованными сторонами.
Как лидеры региона, мы являемся хранителями игры. ФИФА, конфедерации и каждая ассоциация-член несут коллективную ответственность. Необходимо всегда действовать в интересах спорта. Каждое наше решение должно основываться на принципах грамотности, надёжности и ответственности».
Что известно о бойкоте УЕФА. Вот полное заявление
«УЕФА и его 55 национальных ассоциаций выступают единым фронтом. Мы единогласно и недвусмысленно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на ЧМ и другие турниры ФИФА частным инвесторам.
Чемпионат мира не может рассматриваться как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола, построенное поколениями игроков, сборных и болельщиков. Он не продаётся.
Безответственно и непростительно, что столь значимое предложение было разработано тайно и доведено до грани утверждения без консультаций с теми, кто отвечает за управление игрой. Это не провал лидерства, а отказ ФИФА от своих обязанностей хранителя мирового футбола.
Национальные ассоциации поставлены перед ультиматумом: принять необратимый захват величайших соревнований или нести последствия. Это не «демократическое решение», а управление через запугивание.
С момента, когда внешние инвесторы получат долю в турнирах ФИФА, футбол изменится навсегда. Коммерческая прибыль станет постоянным обязательством, ожидания инвесторов — ежедневным давлением. Каждое решение о календаре, формате и будущем футбола будет определяться не тем, что служит игре, а тем, что служит акционерам.
У этой модели нет места в мировом футболе. Будущее футбола не может диктоваться ожиданиями тех, чей главный долг — максимизация финансовой отдачи. Футбол не может закладывать своё будущее ради финансовой выгоды.
Позиция Европы ясна. Мы никогда не признаем эту модель легитимной. Никто не имеет морального права продавать то, что он лишь временно хранит для следующего поколения.
В результате сегодняшнего обсуждения ни одна национальная команда УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, если только от этого предложения не будет полностью отказано и не будут даны обязательные гарантии того, что ФИФА никогда больше не откроет своё управление или соревнования для частной собственности.
Ни у кого не должно быть никаких сомнений: УЕФА и его национальные ассоциации будут противостоять этим планам с абсолютной решимостью. Бывают моменты, когда институты судят не по тому, что они готовы принять, а по тому, что они отказываются идти на компромисс. Это один из таких моментов.
Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их продавать. Чемпионат мира принадлежит футболу. И всегда будет принадлежать. И пока у Европы есть голос, он никогда не будет продан», — написано в заявлении УЕФА.
Что придумал Инфантино?
Президент ФИФА предложил всем 211 ассоциациям членам ФИФА финансовую поддержку в размере $ 40 млн каждой при условии одобрения сделки по продаже части прав на чемпионат мира внешним инвесторам.
В своём письме Инфантино подчеркнул, что окончательное решение остаётся за ассоциациями. В этой схеме невооруженным глазом просматривается фактически подкуп ради продажи прав.