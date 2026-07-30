Европа и Россия протестуют против ФИФА из-за идеи Инфантино. Угрожают бойкотом ЧМ! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Разногласия между ФИФА и УЕФА достигли предела. Джанни Инфантино предложил продать права на показ ЧМ-2030 сторонним лицам. И ради этого он пообещал каждой из национальных федераций по $ 40 млн в обмен на их голос. В Европе эту новость встретили с открытым ртом.

Сделано это в первую очередь с целью повышения капитализации – якобы в таком случае ФИФА заработает на следующем чемпионате мира не $ 2,7 млрд, а около $ 10 млрд. Если же ассоциации откажутся, то всё должно остаться как сейчас.

УЕФА сделает всё возможное, чтобы не допустить передачу прав кому-то на сторону. И первый шаг для демонстрации серьёзности своих намерений – угроза бойкота ЧМ-2030.

Всё о развитии ситуации – в нашем лайве.