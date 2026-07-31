Разбор бойкота ЧМ-2030 от УЕФА. Против не только Европа, а для Инфантино это уже приговор

Случилось то, чего многие ждали – отношения между ФИФА и УЕФА раскалились до предела. Джанни Инфантино сделал всё, чтобы его возненавидели ещё сильнее. Как вы понимаете, дело в деньгах.

Президент ФИФА предложил всем 211 ассоциациям ‑ членам организации финансовую поддержку в размере $ 40 млн каждой при условии одобрения сделки по продаже части прав на чемпионат мира внешним инвесторам. Что это значит? Что реализовывать ТВ- и digital-продукт будет уже не ФИФА, а те, кто купит у неё права. С финансовой точки зрения это успех (пакет финансирования должен вырасти с $ 2,7 млрд до $ 10 млрд). С моральной – это продажа, казалось бы, вечных идеалов.

УЕФА грозит бойкотом ЧМ-2030

Сейчас решение, под которым подписались все европейские страны — члены организации, выглядит единогласным. Однако ещё несколько дней назад идею Инфантино поддержали например в Чехии, её положительно оценил президент местной федерации Давид Трунда: «Я вижу конкретные преимущества, которые чешский футбол может получить от тесного сотрудничества с Джанни Инфантино и его командой. Конечно, нам нужно больше деталей, но лично я считаю, что намерения ФИФА окажут положительное влияние [на футбол]», — приводит слова чиновника Sky Sports.

Логично допустить, что сторонников продажи доли в ЧМ среди европейцев было больше, но не все успели высказаться. Затем, вполне вероятно, либо на них надавили, либо провели ряд телефонных звонков. И теперь европейский футбол выступает единым фронтом. Вот как полностью звучит заявление УЕФА:

«УЕФА и его 55 национальных ассоциаций выступают единым фронтом. Мы единогласно и недвусмысленно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на ЧМ и другие турниры ФИФА частным инвесторам.

Чемпионат мира не может рассматриваться как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола, построенное поколениями игроков, сборных и болельщиков. Он не продаётся.

Безответственно и непростительно, что столь значимое предложение было разработано тайно и доведено до грани утверждения без консультаций с теми, кто отвечает за управление игрой. Это не провал лидерства, а отказ ФИФА от своих обязанностей хранителя мирового футбола.

Национальные ассоциации поставлены перед ультиматумом: принять необратимый захват величайших соревнований или нести последствия. Это не «демократическое решение», а управление через запугивание.

С момента, когда внешние инвесторы получат долю в турнирах ФИФА, футбол изменится навсегда. Коммерческая прибыль станет постоянным обязательством, ожидания инвесторов — ежедневным давлением. Каждое решение о календаре, формате и будущем футбола будет определяться не тем, что служит игре, а тем, что служит акционерам.

Этой модели нет места в мировом футболе. Будущее футбола не могут диктовать ожидания тех, чей главный долг — максимизация финансовой отдачи. Футбол не может закладывать своё будущее ради финансовой выгоды.

Позиция Европы ясна. Мы никогда не признаем эту модель легитимной. Никто не имеет морального права продавать то, что он лишь временно хранит для следующего поколения.

В результате сегодняшнего обсуждения ни одна национальная команда зоны УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, от них полностью не откажутся и не будут даны обязательные гарантии того, что ФИФА никогда больше не откроет своё управление или соревнования для частной собственности.

Ни у кого не должно быть никаких сомнений: УЕФА и его национальные ассоциации будут противостоять этим планам с абсолютной решимостью. Бывают моменты, когда институты судят не по тому, что они готовы принять, а по тому, что они отказываются идти на компромисс. Это один из таких моментов.

Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их продавать. Чемпионат мира принадлежит футболу. И всегда будет принадлежать. И пока у Европы есть голос, он никогда не будет продан».

КОНКАКАФ поддержала бойкот, АФК – в недоумении

Слова не то чтобы осуждения, а скорее непонимания или недоумения сначала высказали две конфедерации – АФК и КОНКАКАФ. Их заявления выглядят менее конкретно из-за расплывчатых формулировок.

«Мы глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей правовой процедуры».

«Всем сторонам должна быть предоставлена полная информация».

То есть прямой конфронтации с ФИФА конфедерации сначала избегали, однако нельзя сказать, что они настроены доброжелательно или сильно негативно – и как минимум ждали разъяснений. В КОНКАКАФ их не дождались и по результатам экстренного собрания поддержали бойкот, организованный УЕФА.

Кстати, претензия что от ассоциаций, что от федераций – их никто не поставил в известность о готовящейся инициативе, они прочли о ней в пресс-релизе, без возможности высказать своё мнение. Кажется, Инфантино специально поставил партнёров в неудобную позу, чтобы скромные в финансовом плане федерации сначала задумались, куда потратят $ 40 млн, а уже потом только рассмотрели кейс с морально-нравственной точки зрения.

КАФ проявляет лояльность

Африканская конфедерация весьма тактично прокомментировала идею Инфантино. Скорее даже в позитивном ключе. Оно и понятно: футбольных денег на континенте не очень много, и вряд ли много кто от них откажется.

«КАФ обязуется продолжать консультации и сотрудничество со своими ассоциациями-членами, ФИФА, другими футбольными конфедерациями и заинтересованными сторонами в целях увеличения финансовых и других ресурсов для развития и роста футбола в Африке и во всём мире» – вот часть официального заявления организации.

Не исключено, что со своей инициативой ФИФА целилась в самые незащищённые сборные – преимущественно африканские.

Инфантино доигрался. На выборах президента ФИФА он не будет единственным кандидатом

Ещё несколько лет назад данная электоральная процедура ничего, кроме улыбки, не вызывала. Понятный результат, о котором заранее известно. Однако действия во время ЧМ-2026 сыграли с Джанни злую шутку: он стал вызывать антипатию у сильно большей части аудитории, чем раньше. Дров в огонь подкинул Дональд Трамп, прогнувший Инфантино на отмену красной карточки Фоларину Балогуну и пожелавший, по информации The New York Post, выдвинуть менеджера на пост генсека ООН. А потом масла подлил и сам Джанни, с головой окунувшись в идею продажи доли ЧМ сторонним лицам.

Дариуш Миодушки, Джанни Инфантино, Нассер Аль-Хелаифи Фото: Getty Images

По информации talkSPORT, несколько национальных федераций в составе УЕФА (в том числе Бельгия и Польша) на ближайших выборах выступили бы за выдвижение президента «ПСЖ» Нассера Аль‑Хелаифи для противостояния действующему главе ФИФА, который намерен баллотироваться на третий срок. При этом сам Аль‑Хелаифи не стремится к участию в выборах, и для его выдвижения потребуются значительные усилия. Если он откажется, Польша готова поддержать владельца «Легии» Дариуша Миодушкого — этот вариант также обсуждали представители боснийского, норвежского, шведского, немецкого и испанского футбола.

Издание также сообщает, что среди других потенциальных кандидатов упоминаются президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни и глава Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе, однако последний, вероятно, отложит свои амбиции до 2031 года. Президент УЕФА Александер Чеферин, которого считали наиболее подходящим претендентом, намерен продолжить работу на текущем посту. Следующие выборы президента ФИФА должны состояться 18 марта 2027 года.

Инфантино, кстати, держится. Комментирует для RMC Sport свою идею аккуратно.

Джанни Инфантино президент ФИФА «Прежде всего это возможность, а не обязанность. Это просто предложение, являющееся частью переговорного процесса».

Что в итоге? УЕФА не в лучшей позиции

Дедлайн по решению о возможной продаже доли ЧМ третьим лицам – 1 января 2027 года. До этого времени, очевидно, нас ждут информационные и кабинетные войны. И УЕФА если не в позиции проигравшего, то явно не в лучшей: ведь на стороне ФИФА на данный момент и КАФ, и АФК, и КОНКАКАФ – напомним, их комментарии по ситуации не отличались жёсткостью, а ранее данные конфедерации поддержали проведение клубного ЧМ раз в два года.

Нас ждёт несколько увлекательных месяцев подковёрной возни, публичных обвинений, сливов и скандалов. Всё только начинается.