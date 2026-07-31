Самая страдающая команда лета. Потеряла лучших игроков, а теперь свалил и тренер

Из «Ньюкасла» уходит главный тренер Эдди Хау. Эта новость стала большим сюрпризом. Ничто не указывало на скорое расставание. Казалось логичным, что если и убирать тренера, то два месяца назад – сразу после окончания сезона. Тогда бы кто-то другой проводил бы сборы и ставил команде игру. Плюс параллельно шла бы работа по трансферам – с учётом мнения нового специалиста. Вышло иначе.

Два главных инсайдера Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн утром в четверг, 30 июля, сообщили, что Хау уходит именно сейчас – в самом конце июля. У нового главного тренера будет ощутимо меньше времени для подготовки к сезону, чем у остальных в АПЛ. Чемпионат Англии стартует через три недели – 21 августа, а первый матч «Ньюкасла» состоится 23 августа (домашняя игра с «Ливерпулем»).

Судя по информации, которая циркулирует в английских СМИ, после окончания сезона «Ньюкасл» и Хау решили продолжить сотрудничество. Однако затем тренер передумал и сообщил об этом руководству. Стороны договорились, что Хау останется в команде, пока ему не найдут замену. И, похоже, она уже нашлась. Выбор пал на 38-летнего немца Маттиаса Яйссле, который возглавляет «Аль-Ахли» в Саудовской Аравии. Официально тренерская перестановка ещё не произошла, но это вопрос времени. Выбор «Ньюкасла», с одной стороны, кажется весьма неочевидным. С другой – связь прослеживается вполне осязаемая: если помнить, что «Ньюкаслом» владеет Суверенный фонд Саудовской Аравии.

Флаг Саудовской Аравии у стадиона «Ньюкасла» Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Ключевой момент: почему Хау внезапно передумал и решил уйти после пяти лет в клубе? И здесь ситуация во многом понятная. Дело в том, что команда будто разваливается. Ещё недавно казалось, что «Ньюкасл» с новыми владельцами потеснит «большую шестёрку». Так традиционно называют шесть главных клубов Англии («Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм»). Термин во многом устарел, но важнее другое: «Ньюкасл» в какой-то момент перестал оправдывать ожидания.

И вроде бы ещё недавно у клуба всё было неплохо, однако год назад из команды ушла главная звезда – Александер Исак, который показательно устроил демарш и настоял на своём переходе в «Ливерпуль». Тем же летом «сорокам» отказали практически все нападающие, которыми клуб интересовался. Взяли Ника Вольтемаде только после того, как не смогли договориться по Брайану Мбемо, Лиаму Делапу, Жоао Педро, Уго Экитике, Беньямину Шешко, Йоану Висса и Йёргену Странн Ларсену.

Прошлый сезон для клуба получился противоречивым. С одной стороны, «Ньюкасл» неплохо смотрелся в Лиге чемпионов. Вошёл в число 16 лучших команд Европы. При этом в 1/8 финала на протяжении трёх таймов смотрелся на равных с «Барселоной». Правда, в четвёртом – развалился. В АПЛ же «Ньюкасл» закончил на 12-й строчке, оставшись без еврокубков.

Ну и по-настоящему обескураживающим оказалось это лето. Команду уже покинули два ключевых игрока – Энтони Гордон и Сандро Тонали. Плюс Бруно Гимарайнс просит отпустить его в «Арсенал». То есть главный футболист сбежал год назад, а теперь клуб, по всей видимости, останется ещё без трёх лучших футболистов. По информации английского журналиста Бена Джейкобса, именно уход ведущих игроков заставил Хау подать в отставку.

Бруно Гимарайнс, Энтони Гордон и Сандро Тонали Фото: Ed Sykes/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Напрашивается вопрос: почему у «Ньюкасла» такие проблемы? Тем более когда за клубом стоит богатейший фонд. Дело в том, что в Саудовской Аравии сменился вектор развития. Нельзя сказать, что деньги закончились, но был включен режим экономии. Уже нет таких гигантских вливаний, которые оторваны от рынка. Вы могли заметить, что в новостях стали намного реже появляться новости, что какой-то звёздный игрок уезжает в Саудовскую Аравию. Перешли Крисенсио Саммервилл (из «Вест Хэма» за € 64,5 млн), Эдуард Сперцян (из «Краснодара» за € 22 млн) и Франсишку Тринкау (из «Спортинга» за € 39 млн).

Весной 2026 года в Саудовской Аравии принципиально скорректировали государственную программу, чтобы диверсифицировать экономику и ослабить зависимость от нефти. Страна стала делать упор не на внешние рынки, а на создание внутренних экосистем. Никто не отказывается от «Ньюкасла», но, похоже, этот проект стал для владельцев второстепенным. Так что теперь топ-футболистов заменяют молодыми игроками. И с ними тоже не всегда складывается. «Астон Вилла» увела у «Ньюкасла» Йохана Манзамби, который стал одним из открытий ЧМ-2026. Такой вот флешбэк к прошлому лету, когда у «Ньюкасла» перехватывали футболистов.

Хотя бы тренера у «Ньюкасла» вряд ли уведут. Грубо говоря, он останется у того же работодателя, просто сменит клуб. Да и не факт, что более масштабные команды заинтересуются Яйссле, который ещё никогда не работал в топ-5 лигах. Правда, тренер к своим 38 годам (а выглядит он вообще на 30!) уже кое-чего добился. Дважды брал чемпионат Австрии с «Ред Булл Зальцбург» и дважды выигрывал азиатскую Лигу чемпионов с «Аль-Ахли».

Будучи футболистом, Яйссле играл на позиции центрального защитника в «Хоффенхайме». Вышел с этой командой в Бундеслигу и провёл там несколько сезонов, но в 26 лет вынужденно завершил карьеру из-за травм. Восстановление после разрыва «крестов» прошло с осложнениями. В 2014-м немец завершил карьеру, а уже в 2015-м работал в академии «РБ Лейпциг», ещё через пару лет стал ассистентом главного тренера в датском «Брондбю». Принципиально важную роль в карьере Яйссле сыграл Ральф Рангник. Именно он подписал его в 18 лет в «Хоффенхайм», а после игроцкой карьеры позвал тренировать в систему «Лейпцига», которым тогда руководил.

Маттиас Яйссле Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Томас Тухель – ещё один важный человек для Яйссле. Он, ещё будучи юношей, тренировался под его руководством в академии «Штутгарта». Будущий тренер «Ньюкасла» однажды сказал в интервью GiveMeSport, что следовал принципам Тухеля. Два специалиста знакомы и созваниваются. Нынешний тренер сборной Англии говорил, что именно общение с Яйссле было ключевым в неожиданном вызове нападающего «Аль-Ахли» Айвана Тони на ЧМ-2026.

Сейчас перед Яйссле стоит непростая задача – он будет работать в команде с размытыми перспективами и своеобразным составом. Последние годы «Ньюкасл» был заточен на атлетичный и силовой футбол, который построен во многом на единоборствах, а побед команда добивалась иной раз вообще на кураже. Заряжалась в том числе от, возможно, самого атмосферного стадиона АПЛ (хотя болельщики «Ливерпуля» тут поспорят). Какая теперь обстановка будет на арене – большой вопрос. С другой стороны, Яйссле приходит в команду, от которой невеликие ожидания. Если раньше 12-е место было провалом, то после ухода звёзд ходят разговоры о том, как бы не увязнуть в борьбе за выживание.