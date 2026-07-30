«Реал» взял юношу, «Челси» — защитника Франции, а «Интер» — Англии. Трансферы и слухи дня

Недавно сборные Франции и Англии куражно рубились за третье место ЧМ-2026. И на двоих забили аж 10 мячей (4:6). «Интер» с «Челси» оценили такое веселье и подписали по одному защитнику из этого матча. Ладно, Джон Стоунз сидел в запасе, но как не использовать такую подводку? Подробнее об этих и других трансферных новостях читайте далее.
Главные состоявшиеся трансферы
«Интер» забрал легенду «Сити»
Джон Стоунз в 32 года покинул «Манчестер Сити» по завершении срока контракта. Что логично, ведь он перестал играть, в прошлом сезоне АПЛ проведя всего девять матчей. Интерес к англичанину приписывали «Баварии», «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Интеру» и «Ювентусу». В итоге выбор пал на миланский клуб, с которым бронзовый призёр ЧМ подписал двухлетний контракт.
«Челси» купил защитника сборной Франции
26 лет, игрок сборной Франции и провёл в АПЛ 70 встреч, забрал с «Кристал Пэлас» Кубок и Суперкубок Англии, а также победил в Лиге конференций. Всё это намекало на повышение защитника, и «Челси» это обеспечил, отвалив € 60,7 млн. «Я очень рад стать частью этого замечательного клуба. Все знают историю «Челси», победные традиции этого клуба, и для меня большая гордость быть причастным к этому проекту. Когда я разговаривал с главным тренером, то понял, что у нас одинаковое видение развития клуба и общие стремления.
Мы хотим побеждать. Глядя на уровень игроков, на всё, что есть в клубе, я уверен — этого можно добиться. Наша цель – завоёвывать трофеи, и мне не терпится внести свой вклад в общие успехи», – приводит слова Лакруа официальный сайт «Челси».
«Реал» забрал лучшего молодого игрока Ла Лиги
Карлос Эспи
Фото: Getty Images
Речь о Карлосе Эспи, лучшем бомбардире «Леванте» в прошлом сезоне. Клуб подчёркивает, что эта сделка стала крупнейшей продажей игрока, являющегося воспитанником молодёжной академии команды, за всю историю валенсийцев. Контракт с «Мадридом» рассчитан до 30 июня 2031 года. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Реал» активировал опцию выкупа 21-летнего форварда за € 25 млн. В минувшем сезоне Эспи принял участие в 27 встречах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами.
«Рома» отдала Довбика и крупную сумму за Кастро
Сантьяго Кастро и Артём Довбик
Фото: Getty Images/ФК «Болонья»
В 51 матче прошлого сезона Сантьяго Кастро забил 11 голов. Это не прямо уж много для центрального нападающего, но 21-летний возраст и могучая перспектива (парня вызывали в сборную Аргентины) заставили «Рому» заплатить «Болонье» € 35 млн. «Жироне» римский клуб отдал два года назад за Артёма Довбика вообще € 41,1 млн, а теперь форвард отправился на место Кастро: речь об аренде за € 3 млн и опцию выкупа за € 17 млн.
«Монако» за € 25 млн купил нападающего «Нанта»
Маттис Аблин
Фото: ФК «Монако»
Монегаски обновили топ-10 своих самых дорогих покупок: туда на 10-е место заскочил 23-летний нападающий уже не «Нанта» Маттис Аблин. € 25 млн + бонусные € 5 млн – именно столько стоит человек с 20 голами в трёх последних сезонах Лиги 1. Кстати, прошлым летом он играл на чемпионате мира U21 вместе с звездой «Лейпцига» Кастелло Люкеба. Оформил на турнире 1+1 и разгромно слетел в полуфинале от Германии Ника Вольтемаде (0:3).
Главные трансферные слухи дня
Арбелоа заманил в Лондон Гарсию и ещё одного воспитанника «Реала»
Гонсало Гарсия
Фото: Federico Titone/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Альваро Арбелоа после назначения в «Фулхэм» заманил туда двух знакомых по работе в Мадриде талантов. Английский клуб, как сообщает издание Marca, договорился о переходе нападающего Гонсало Гарсии и полузащитника Сесара Паласиоса. «Реал» сохранит 30% прав на обоих футболистов, а за 70% получит € 48-50 млн, из которых € 40 млн приходятся на Гарсию, и там всё схвачено. По Паласиосу же остались незначительные детали, которые уладят в ближайшие часы.
Одной строкой
Родри, Бруно Гимарайнс, Магнес Аклиуш
Фото: Getty Images
- Официально: мёнхенгладбахская «Боруссия» арендовала с опцией выкупа у пражской «Славии» правого защитника сборной Японии Даики Хасиоку.
- Официально: «Рейнджерс» за € 3,6 млн купил у «Филадельфии» защитника сборной ЮАР Олветху Макханью.
- Официально: нападающий «Рубина» Касра Тахери перешёл в иранский «Нассаджи Мазандаран Каэмшехр».
- Официально: «Родина» подписала свободного агента, вингера и воспитанника ЦСКА Егора Ушакова.
- Foot Mercato: «Сити» добился существенного прогресса в переговорах о покупке у «Лилля» Айюба Буадди. Но ещё нужно решить, где полузащитник проведёт следующий сезон.
- Бен Джейкобс: «Арсенал» и «Ньюкасл» близки к завершению переговоров по полузащитнику Бруно Гимарайнсу. Сумма трансфера может превысить € 88 млн.
- Патрик Бергер: «Сити» запрашивает у «Реала» € 75 млн за опорника Родри.
- Саша Тавольери: «ПСЖ» договорился с «Монако» и отдаст за вингера Магнеса Аклиуша € 50 млн.
- Фабрицио Романо: «Ньюкасл» согласовал контракт с тренером «Аль-Ахли» Маттиасом Яйссле.
- The Athletic: «Атлетико» подал жалобу на «Барселону» из-за нарушения этических норм при переговорах по нападающему Хулиану Альваресу. Каталонцы намерены ответить апелляцией.
- Маттео Моретто: «Реал» не хочет отпускать полузащитника Франко Мастантуоно в «Ривер Плейт», на него претендуют «Фиорентина» и «Рома».
- Леандро Агилера: ЦСКА оценил нападающего Лусиано Гонду в $ 12 млн. «Бока Хуниорс» столько платить не готов.
- «Чемпионат»: ЦСКА интересуется крайним защитником «Рубина» Ильёй Рожковым, тот находится в армейском шорт-листе.
- Vanguardia: «Локомотив» оценивает защитника Сесара Монтеса в € 10 млн, а мексиканский «Крус Асуль» предложил € 7 млн и бонусы.