«Реал» взял юношу, «Челси» — защитника Франции, а «Интер» — Англии. Трансферы и слухи дня

Недавно сборные Франции и Англии куражно рубились за третье место ЧМ-2026. И на двоих забили аж 10 мячей (4:6). «Интер» с «Челси» оценили такое веселье и подписали по одному защитнику из этого матча. Ладно, Джон Стоунз сидел в запасе, но как не использовать такую подводку? Подробнее об этих и других трансферных новостях читайте далее.

Главные состоявшиеся трансферы

«Интер» забрал легенду «Сити»

Джон Стоунз в 32 года покинул «Манчестер Сити» по завершении срока контракта. Что логично, ведь он перестал играть, в прошлом сезоне АПЛ проведя всего девять матчей. Интерес к англичанину приписывали «Баварии», «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Интеру» и «Ювентусу». В итоге выбор пал на миланский клуб, с которым бронзовый призёр ЧМ подписал двухлетний контракт.

«Челси» купил защитника сборной Франции

26 лет, игрок сборной Франции и провёл в АПЛ 70 встреч, забрал с «Кристал Пэлас» Кубок и Суперкубок Англии, а также победил в Лиге конференций. Всё это намекало на повышение защитника, и «Челси» это обеспечил, отвалив € 60,7 млн. «Я очень рад стать частью этого замечательного клуба. Все знают историю «Челси», победные традиции этого клуба, и для меня большая гордость быть причастным к этому проекту. Когда я разговаривал с главным тренером, то понял, что у нас одинаковое видение развития клуба и общие стремления.

Мы хотим побеждать. Глядя на уровень игроков, на всё, что есть в клубе, я уверен — этого можно добиться. Наша цель – завоёвывать трофеи, и мне не терпится внести свой вклад в общие успехи», – приводит слова Лакруа официальный сайт «Челси».

«Реал» забрал лучшего молодого игрока Ла Лиги

Карлос Эспи Фото: Getty Images

Речь о Карлосе Эспи, лучшем бомбардире «Леванте» в прошлом сезоне. Клуб подчёркивает, что эта сделка стала крупнейшей продажей игрока, являющегося воспитанником молодёжной академии команды, за всю историю валенсийцев. Контракт с «Мадридом» рассчитан до 30 июня 2031 года. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Реал» активировал опцию выкупа 21-летнего форварда за € 25 млн. В минувшем сезоне Эспи принял участие в 27 встречах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами.

«Рома» отдала Довбика и крупную сумму за Кастро

Сантьяго Кастро и Артём Довбик Фото: Getty Images/ФК «Болонья»

В 51 матче прошлого сезона Сантьяго Кастро забил 11 голов. Это не прямо уж много для центрального нападающего, но 21-летний возраст и могучая перспектива (парня вызывали в сборную Аргентины) заставили «Рому» заплатить «Болонье» € 35 млн. «Жироне» римский клуб отдал два года назад за Артёма Довбика вообще € 41,1 млн, а теперь форвард отправился на место Кастро: речь об аренде за € 3 млн и опцию выкупа за € 17 млн.

«Монако» за € 25 млн купил нападающего «Нанта»

Маттис Аблин Фото: ФК «Монако»

Монегаски обновили топ-10 своих самых дорогих покупок: туда на 10-е место заскочил 23-летний нападающий уже не «Нанта» Маттис Аблин. € 25 млн + бонусные € 5 млн – именно столько стоит человек с 20 голами в трёх последних сезонах Лиги 1. Кстати, прошлым летом он играл на чемпионате мира U21 вместе с звездой «Лейпцига» Кастелло Люкеба. Оформил на турнире 1+1 и разгромно слетел в полуфинале от Германии Ника Вольтемаде (0:3).

Главные трансферные слухи дня

Арбелоа заманил в Лондон Гарсию и ещё одного воспитанника «Реала»

Гонсало Гарсия Фото: Federico Titone/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Альваро Арбелоа после назначения в «Фулхэм» заманил туда двух знакомых по работе в Мадриде талантов. Английский клуб, как сообщает издание Marca, договорился о переходе нападающего Гонсало Гарсии и полузащитника Сесара Паласиоса. «Реал» сохранит 30% прав на обоих футболистов, а за 70% получит € 48-50 млн, из которых € 40 млн приходятся на Гарсию, и там всё схвачено. По Паласиосу же остались незначительные детали, которые уладят в ближайшие часы.

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Родри, Бруно Гимарайнс, Магнес Аклиуш Фото: Getty Images