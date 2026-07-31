К судьям Первой лиги едет звезда, камбэк «Анжи», хитрая схема клуба Басты. Главное в ФНЛ

Сезон в ФНЛ набрал обороты, к нему подключается Кубок России – мы собрали для вас главные новости этой недели.

Клуб Басты пытался обмануть «Велес»

Известный рэпер снимает фильмы не только про себя – теперь Баста замахнулся на новейшую голливудскую классику. Сиквел «Подмены» Клинта Иствуда – как вам такое? Как сообщает журналист Иван Карпов, «СКА-Ростов» (выступает в Медиалиге) отправил на просмотр в «Велес» полузащитника Аддо Эвана, который выдал себя за одноклубника Офосу Принца.

Аддо Эван и Офосу Принц Фото: Пресс-служба СКА-Ростов

На тренировках главный тренер Алексей Стукалов заподозрил что-то неладное – обман быстро раскрылся. Оказалось, что Принц травмировался (выбыл на семь месяцев) и уехал лечиться в Гану. Агент игрока надеялся, что Эван идеально сыграет роль одноклубника и «Велес» подпишет контракт с «настоящим» Принцем. При этом СКА хотел получить выкуп за своего игрока. «Велес» быстро свернул трансфер.

Джюнейт Чакыр едет курировать судей в Первой лиге

РФС продолжает реформу судейского корпуса. К работе с арбитрами Лиги PARI присоединился бывший международный судья Джюнейт Чакыр, который станет куратором программы подготовки молодых рефери.

49-летний турецкий специалист входит в число самых авторитетных арбитров современности. За свою карьеру он поработал на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, обслуживал финал Лиги чемпионов в 2015-м. В 2021 году занял второе место в рейтинге лучших арбитров XXI века по версии IFFHS.

Джюнейт Чакыр Фото: РФС

В Первой лиге Чакыр будет отвечать за развитие системы подготовки судей: формирование единой методики обучения, наставничества и оценки, а также за разработку индивидуальных программ профессионального, физического и психологического развития молодых арбитров.

Экс-игроки «Уфы» остались без премиальных

По информации журналиста Сергея Ильёва, бывшие футболисты «Уфы» намерены обратиться в Палату по разрешению споров РФС, если клуб не выплатит задолженность по премиальным до 1 августа.

При этом действующие игроки пока сохраняют спокойствие и продолжают подготовку к ближайшим матчам, рассчитывая, что финансовая ситуация стабилизируется. В противном случае клуб рискует получить запрет на регистрацию новых игроков, что особенно критично на фоне необходимости усиления состава. Прямо сейчас «Уфа» на втором месте в Первой лиге и отстаёт от лидирующего «Нижнего Новгорода» на два очка.

Костромской «Спартак» потратил 1 млрд на строительство стадиона

По информации Сергея Ильёва, новый стадион в Костроме планируют достроить к 1 сентября. После завершения строительства арене предстоит пройти государственную приёмку и аттестацию РФС.

Макет стадиона в Костроме Фото: Пресс-служба костромского «Спартака»

Если все процедуры завершатся вовремя, «Спартак» сможет провести первый домашний матч уже осенью. На строительство пятитысячного стадиона было потрачено около 1,1 млрд рублей, а в будущем клуб рассматривает возможность расширения арены до 10 тысяч мест в соответствии с требованиями РПЛ.

«КАМАЗ» доверяет Антону Хазову

Руководство «КАМАЗа» опровергло информацию о возможной смене главного тренера. Ранее в СМИ появилась информация, что команду может возглавить Гёкдениз Карадениз.

Генеральный директор клуба Иван Клипов заявил, что вопрос об увольнении Антона Хазова даже не рассматривается, несмотря на неудачный старт сезона (три поражения в трёх стартовых турах).

Иван Клипов гендиректор «КАМАЗа», в интервью «Бизнес Онлайн» «Это ****** и провокация. Откуда это взялось, не знаю. При Ильдаре Ахметзянове, бывало, три матча проигрывали, как два года назад на старте, но никакой речи о смене тренера не было. Глупость – даже задумываться об этом после двух поражений от команд, ставящих задачу выхода в РПЛ! Вы знаете, сегодня это первым прочитал наш мэр Наиль Гамбарович Магдеев, он попросил у меня телефон Хазова: намерен ему позвонить и поддержать».

В клубе подчёркивают, что команда проходит этап перестройки после ухода ряда лидеров, а руководство полностью доверяет тренерскому штабу.

Латышонок стал участником многоходовки

«Нижний Новгород» оформил переход голкипера Евгения Латышонка из «Зенита», заключив с вратарём контракт на три года. Однако уже в день подписания клуб объявил, что футболист проведет сезон-2026/2027 в «Балтике» на правах аренды.

Нижегородцы получили права на одного из сильнейших российских вратарей, при этом игрок сохранит практику в РПЛ. Зарплату Латышонка в период аренды полностью возьмет на себя «Балтика», а после завершения сезона голкипер должен вернуться в «Нижний Новгород», если команда решит задачу выхода в РПЛ.

«Динамо-СПб» сменило главного тренера

Лидер Группы 2 LEON-Второй Лиги «Б» «Динамо-СПб» объявил об уходе Александра Фомичёва.

Фомичёв возглавил команду летом 2024 года. Под его руководством петербуржцы провели 66 матчей: 34 победы, 15 ничьих и 17 поражений. Главным достижением стала бронза Второй лиги «Б» — лучший результат клуба после его возрождения в 2019 году.

Новым главным тренером назначен Сергей Рыжиков. Контракт с экс-вратарём «Рубина» и сборной России рассчитан до конца 2026 года с возможностью продления. Последним местом работы Рыжикова была калининградская «Балтика», где он входил в тренерский штаб.

Стартовал Кубок России

Первый раунд Fonbet Кубка России подарил сразу несколько ярких сюжетов. Главную неожиданность преподнесли медийные команды: 2DROTS выбили «Орёл» (2:0), а «Фанком БроукБойз» в гостях прошли дебютанта турнира из Казани – «БоМик» (2:1).

Продолжает путь в турнире и «Кристалл-МЭЗТ», который уверенно обыграл в Воронеже белгородский «Салют» (3:0).

Тяжёлым получился старт для медийной команды «СКА-Ростов». Она дважды выходила вперёд в матче с пензенским «Зенитом», дважды пропустила, но всё же оказалась сильнее в серии пенальти.

ФК «Анжи» Фото: vk.ru/fc_anji

Возвращение «Анжи» в Кубок России спустя четыре года получилось недолгим — махачкалинский клуб уступил «Нефтянику» из Избербаша (1:5) и завершил выступления уже на первой стадии турнира.