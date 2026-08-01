15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сборная Италии по футболу: назначение Роберто Манчини тренером и Клаудио Раньери — директором, мнение, подробности, что дальше

Крах Италии. Такое назначение Манчини — приговор всей футбольной системе
Дмитрий Бажанов
Назначение Манчини — приговор футбольной системе
Комментарии
История, в которой есть лишь один положительный герой.

Удача – второе имя Роберто Манчини. Во многом благодаря ей он провёл отличную карьеру игрока и, будучи форвардом, забил массу классных голов. Он был мастером, безусловно. Но тем не менее, если чуть-чуть перефразировать классику, – что такое форвард без любви и что такое форвард без удачи?

Роберто Манчини Подробнее

Забивать много без любви, может, и можно. Хотя не факт. А вот без удачи – нереально, каким бы крутым игроком ты ни был. Так что Манчини при всём его большом мастерстве ещё и хорошенько фартило, он умел притягивать фарт.

Это качество сохранилось у него и в тренерской карьере. Чего только стоит чемпионский матч АПЛ-2011/2012 между «Манчестер Сити», которым рулил Манчини, и «КПР». Гол Серхио Агуэро на последних секундах, эпичный камбэк, шок в красной части Манчестера и первое чемпионство «Сити» в эпоху шейхов. В тот день госпожа удача любила Роберто особенно сильно.

Ещё было скудетто с «Интером», которое забрали у «Ювентуса» по итогам «кальчополи». Кто-то скажет, что это не удача, а справедливость. Даже если так – справедливость торжествует далеко не всегда. Чтобы она торжествовала, удача тоже нужна. Так что и в этом случае она была рядом с Манчини.

Роберто Манчини — чемпион Англии — 2012

Роберто Манчини — чемпион Англии — 2012

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Вместе с удачей тренер Манчини ещё и стабильно притягивает деньги. У него весьма и весьма статусная карьера – достаточно посмотреть, где он работал. Успехи были далеко не везде, однако Роберто оставался востребованным. Плюс даже если он где-то терпел неудачу, то, как правило, уходил с увесистым золотым парашютом. «Королём неустоек» принято считать Жозе Моуринью. Так вот Манчини – «вице-король». Расстаться с Роберто зачастую сложнее, чем пригласить. Это почти невозможно без серьёзного удара по кошельку.

Впрочем, когда Манчини уходил из сборной Италии в 2023-м, кошелёк местной федерации футбола не пострадал. Роберто ушёл сам. Ушёл, чтобы ещё сильнее наполнить собственный кошелёк. Его пригласили в сборную Саудовской Аравии. По данным СМИ, на зарплату € 25 млн в год. Манчини оставил Италию по ходу отбора Евро-2024. Об уходе из сборной он сообщил по электронной почте. Тогдашний босс федерации Габриэле Гравина пытался связаться с Роберто, но тот не захотел отвечать.

Подробности:
Пирло не будет тренером Италии. Из-за связи с российским букмекером
Истории
Пирло не будет тренером Италии. Из-за связи с российским букмекером

Казалось, после такого дверь в сборную Италии закрыта для Манчини навсегда. Но ведь удача всегда рядом с ним! И вот она вновь вынесла Роберто наверх. Он снова тренер сборной. Не как Андреа Пирло, а официально. Подтвердил не только Фабрицио Романо, но и Федерация футбола Италии.

Трудно вспомнить более иррациональное и алогичное тренерское назначение. Особенно на таком уровне. И дело не в том, что Манчини — плохой тренер. Дело в том, как его назначили и что этому предшествовало. А предшествовала этому, например, отставка Паоло Мальдини и Леонардо спустя всего две недели после назначения. Их пригласили реформировать систему сборных, предложили большой проект, работу вдолгую. А в итоге оба уже подписали обходные листы и освободили кабинеты.

Должность Мальдини (технический директор сборной) теперь занял аксакал Клаудио Раньери. Ему, как всегда, колоссальный респект! Человек натурально отдаёт всю жизнь футболу. Сколько всего он видел, сколько всего прошёл и преодолел! Он много раз подхватывал в трудные моменты родную «Рому». А теперь пришёл на помощь сборной в ситуации полного административного и медийного краха.

Клаудио Раньери

Клаудио Раньери

Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Вполне возможно, больших полномочий, которые обещали Мальдини, у Раньери не будет. Вероятно, приглашение Клаудио – это по большей части пиар. Его используют как подорожник: прикладывают там, где сильно болит, чтобы стало хоть немного легче, чтобы хоть чуть-чуть успокоить боль.

Раньери уважает вся Италия. Это редкий футбольный человек, о котором никто не скажет плохого слова. Соответственно, его появление в сборной, возможно, призвано хоть немного снизить негатив, который сейчас льётся со всех сторон. Новый босс федерации Джованни Малаго мог руководствоваться такой логикой.

При этом, по данным СМИ, Манчини – это кандидатура именно Малаго. Хотя, пока техническим директором был Мальдини, тренера выбирал он, это было частью его полномочий. С Пирло не сложилось, далее Паоло, вероятно, предложил других кандидатов – писали о Раффаэле Палладино, Тьяго Мотте и Даниэле Де Росси. Но ни один из вариантов не был принят. Малаго, который изначально хотел более опытного тренера, настоял на своём. Таким образом, в сборной не стало Мальдини и его помощника Леонардо, зато появились Манчини и Раньери.

Джованни Малаго и Паоло Мальдини

Джованни Малаго и Паоло Мальдини

Фото: Claudio Villa/Getty Images

То есть сначала пригласили технического директора (Мальдини), чтобы провести глубокие реформы и выстроить долгосрочный проект. Тренера тоже должен был выбрать он. Сработало бы или нет, насколько хорош или плох был бы Пирло, мы уже не узнаем. Но идея была такая.

А в итоге всего через две недели всё меняется до неузнаваемости. Приходит новый технический директор (Раньери). Каковы его полномочия – неясно. Будет ли он проводить глубокие реформы – неясно. Зато ясно, что тренера выбрал не технический директор, как задумывалось ранее, а босс федерации.

И кто-то ещё удивляется, почему Италия пропустила три чемпионата мира подряд…

Сборная Италии — Футбол Подробнее

Тренер Манчини сильнее тренера Пирло. Так что, вполне возможно, экстренное назначение Роберто сыграет сборной Италии в плюс. Пробьётся ли она наконец на чемпионат мира, сказать сложно. До турнира четыре года – мало ли что произойдёт за это время. Кто знает, сколько проработает Манчини.

Если судить по тому, что творится вокруг итальянской сборной, через неделю-две, может быть, опять придётся писать о новом тренере или о каких-то других перестановках. Исключать нельзя ничего. И тем не менее здесь и сейчас Манчини лучше Пирло.

Бурлит не только в Италии:
«Не отдадите деньги — я уйду, неблагодарные подонки». Мутный скандал со звездой в Турции
«Не отдадите деньги — я уйду, неблагодарные подонки». Мутный скандал со звездой в Турции

Однако всё, что окружает назначение Роберто, – это полный и беспросветный административный мрак. Не знаешь, что делать? Звони Раньери! Раньше по этому принципу жила только «Рома». А теперь живёт и сборная Италии.

Клаудио – респект! Он не отказал. Да ещё и после болезненного ухода из «Ромы» в конце прошлого сезона. Он был советником правления клуба, принимал участие в назначении Джан Пьеро Гасперини. Но затем у них с Гаспом случился конфликт, и руководство заняло сторону Джан Пьеро. Раньери был вынужден уйти.

Клаудио Раньери Подробнее

В истории со сборной Клаудио – пожалуй, единственный положительный персонаж. Или, во всяком случае, не вызывающий негатива. Манчини – фигура намного более спорная, уход из сборной в 2023-м ему наверняка ещё не раз припомнят. Особенно в моменты неудач. Однако, как видно, удача по-прежнему с ним, в этой части за Роберто можно только порадоваться.

В остальном – заварим эспрессо и продолжим наблюдать. Италия давно не играла на чемпионатах мира, но притягивает гораздо больше внимания, чем многие сборные, не пропускающие ЧМ. Правда, то, как Италия притягивает внимание, вызывает очень большие вопросы.

Жизнь не будет прежней:
Новое правило в АПЛ закрывает дыру в регламенте. Его не было даже на ЧМ
Новое правило в АПЛ закрывает дыру в регламенте. Его не было даже на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android