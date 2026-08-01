Крах Италии. Такое назначение Манчини — приговор всей футбольной системе

Удача – второе имя Роберто Манчини. Во многом благодаря ей он провёл отличную карьеру игрока и, будучи форвардом, забил массу классных голов. Он был мастером, безусловно. Но тем не менее, если чуть-чуть перефразировать классику, – что такое форвард без любви и что такое форвард без удачи?

Забивать много без любви, может, и можно. Хотя не факт. А вот без удачи – нереально, каким бы крутым игроком ты ни был. Так что Манчини при всём его большом мастерстве ещё и хорошенько фартило, он умел притягивать фарт.

Это качество сохранилось у него и в тренерской карьере. Чего только стоит чемпионский матч АПЛ-2011/2012 между «Манчестер Сити», которым рулил Манчини, и «КПР». Гол Серхио Агуэро на последних секундах, эпичный камбэк, шок в красной части Манчестера и первое чемпионство «Сити» в эпоху шейхов. В тот день госпожа удача любила Роберто особенно сильно.

Ещё было скудетто с «Интером», которое забрали у «Ювентуса» по итогам «кальчополи». Кто-то скажет, что это не удача, а справедливость. Даже если так – справедливость торжествует далеко не всегда. Чтобы она торжествовала, удача тоже нужна. Так что и в этом случае она была рядом с Манчини.

Роберто Манчини — чемпион Англии — 2012 Фото: Alex Livesey/Getty Images

Вместе с удачей тренер Манчини ещё и стабильно притягивает деньги. У него весьма и весьма статусная карьера – достаточно посмотреть, где он работал. Успехи были далеко не везде, однако Роберто оставался востребованным. Плюс даже если он где-то терпел неудачу, то, как правило, уходил с увесистым золотым парашютом. «Королём неустоек» принято считать Жозе Моуринью. Так вот Манчини – «вице-король». Расстаться с Роберто зачастую сложнее, чем пригласить. Это почти невозможно без серьёзного удара по кошельку.

Впрочем, когда Манчини уходил из сборной Италии в 2023-м, кошелёк местной федерации футбола не пострадал. Роберто ушёл сам. Ушёл, чтобы ещё сильнее наполнить собственный кошелёк. Его пригласили в сборную Саудовской Аравии. По данным СМИ, на зарплату € 25 млн в год. Манчини оставил Италию по ходу отбора Евро-2024. Об уходе из сборной он сообщил по электронной почте. Тогдашний босс федерации Габриэле Гравина пытался связаться с Роберто, но тот не захотел отвечать.

Казалось, после такого дверь в сборную Италии закрыта для Манчини навсегда. Но ведь удача всегда рядом с ним! И вот она вновь вынесла Роберто наверх. Он снова тренер сборной. Не как Андреа Пирло, а официально. Подтвердил не только Фабрицио Романо, но и Федерация футбола Италии.

Трудно вспомнить более иррациональное и алогичное тренерское назначение. Особенно на таком уровне. И дело не в том, что Манчини — плохой тренер. Дело в том, как его назначили и что этому предшествовало. А предшествовала этому, например, отставка Паоло Мальдини и Леонардо спустя всего две недели после назначения. Их пригласили реформировать систему сборных, предложили большой проект, работу вдолгую. А в итоге оба уже подписали обходные листы и освободили кабинеты.

Должность Мальдини (технический директор сборной) теперь занял аксакал Клаудио Раньери. Ему, как всегда, колоссальный респект! Человек натурально отдаёт всю жизнь футболу. Сколько всего он видел, сколько всего прошёл и преодолел! Он много раз подхватывал в трудные моменты родную «Рому». А теперь пришёл на помощь сборной в ситуации полного административного и медийного краха.

Клаудио Раньери Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Вполне возможно, больших полномочий, которые обещали Мальдини, у Раньери не будет. Вероятно, приглашение Клаудио – это по большей части пиар. Его используют как подорожник: прикладывают там, где сильно болит, чтобы стало хоть немного легче, чтобы хоть чуть-чуть успокоить боль.

Раньери уважает вся Италия. Это редкий футбольный человек, о котором никто не скажет плохого слова. Соответственно, его появление в сборной, возможно, призвано хоть немного снизить негатив, который сейчас льётся со всех сторон. Новый босс федерации Джованни Малаго мог руководствоваться такой логикой.

При этом, по данным СМИ, Манчини – это кандидатура именно Малаго. Хотя, пока техническим директором был Мальдини, тренера выбирал он, это было частью его полномочий. С Пирло не сложилось, далее Паоло, вероятно, предложил других кандидатов – писали о Раффаэле Палладино, Тьяго Мотте и Даниэле Де Росси. Но ни один из вариантов не был принят. Малаго, который изначально хотел более опытного тренера, настоял на своём. Таким образом, в сборной не стало Мальдини и его помощника Леонардо, зато появились Манчини и Раньери.

Джованни Малаго и Паоло Мальдини Фото: Claudio Villa/Getty Images

То есть сначала пригласили технического директора (Мальдини), чтобы провести глубокие реформы и выстроить долгосрочный проект. Тренера тоже должен был выбрать он. Сработало бы или нет, насколько хорош или плох был бы Пирло, мы уже не узнаем. Но идея была такая.

А в итоге всего через две недели всё меняется до неузнаваемости. Приходит новый технический директор (Раньери). Каковы его полномочия – неясно. Будет ли он проводить глубокие реформы – неясно. Зато ясно, что тренера выбрал не технический директор, как задумывалось ранее, а босс федерации.

И кто-то ещё удивляется, почему Италия пропустила три чемпионата мира подряд…

Тренер Манчини сильнее тренера Пирло. Так что, вполне возможно, экстренное назначение Роберто сыграет сборной Италии в плюс. Пробьётся ли она наконец на чемпионат мира, сказать сложно. До турнира четыре года – мало ли что произойдёт за это время. Кто знает, сколько проработает Манчини.

Если судить по тому, что творится вокруг итальянской сборной, через неделю-две, может быть, опять придётся писать о новом тренере или о каких-то других перестановках. Исключать нельзя ничего. И тем не менее здесь и сейчас Манчини лучше Пирло.

Однако всё, что окружает назначение Роберто, – это полный и беспросветный административный мрак. Не знаешь, что делать? Звони Раньери! Раньше по этому принципу жила только «Рома». А теперь живёт и сборная Италии.

Клаудио – респект! Он не отказал. Да ещё и после болезненного ухода из «Ромы» в конце прошлого сезона. Он был советником правления клуба, принимал участие в назначении Джан Пьеро Гасперини. Но затем у них с Гаспом случился конфликт, и руководство заняло сторону Джан Пьеро. Раньери был вынужден уйти.

В истории со сборной Клаудио – пожалуй, единственный положительный персонаж. Или, во всяком случае, не вызывающий негатива. Манчини – фигура намного более спорная, уход из сборной в 2023-м ему наверняка ещё не раз припомнят. Особенно в моменты неудач. Однако, как видно, удача по-прежнему с ним, в этой части за Роберто можно только порадоваться.

В остальном – заварим эспрессо и продолжим наблюдать. Италия давно не играла на чемпионатах мира, но притягивает гораздо больше внимания, чем многие сборные, не пропускающие ЧМ. Правда, то, как Италия притягивает внимание, вызывает очень большие вопросы.