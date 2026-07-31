Не стало великого Франко Барези. Каким был его путь и что происходило в последние годы

Пришла ещё одна печальная новость. Скончался легендарный защитник «Милана» Франко Барези. Настоящая икона клуба и всего итальянского футбола. Человек, который отыграл всю карьеру в одной команде и стал примером и ориентиром для многих.

Карьера Барези — от чудесного попадания в «Милан» до статуса легенды

Барези родился на севере Италии — в Травальято, недалеко от Брешии. Его семья жила в фермерском доме, который делила с пятью другими семьями. Комнаты Барези располагались рядом со стойлами, где держали стадо коров. В детстве Франко доил их, выводил на пастбище и предлагал помощь, когда мог. Тяжёлая изолированная жизнь. Барези играл в футбол во дворе фермы вместе с братьями и делал это босиком, чтобы не испортить единственную пару обуви. Мяч тоже был один на всю ферму, поэтому Франко полировал его сушёной свиной шкуркой, чтобы тот дольше сохранился.

В доме не было телевизора, поэтому семья Барези часто толпилась вокруг радиоприёмника. Естественно, слушали футбольные репортажи. В 60-е годы «Интер» и «Милан» пять раз на двоих доходили до финала Кубка европейских чемпионов. Жизнь братьев Барези — Франко и Джузеппе (родился на два года раньше) — резко изменилась благодаря священнику Дону Пьеро. Ему в голову пришла мысль организовать приходской футбольный клуб при поддержке местного бизнесмена Марио Верзелетти.

Позднее Джузеппе забрали в «Интер», Франко — в «Милан». Барези-младшего не хотели видеть в чёрно-синем клубе. Там считали Франко неготовым с физической точки зрения. Он провалил первое испытание в академии «Милана», которая располагалась неподалёку от аэропорта. Но Дон Пьеро и Верзелетти убедили клуб провести товарищеский матч с приходской командой. Сделали это на базе «Милана» в сельской местности. Обстановка напомнила Барези дом. Он успокоился, забил гол и продемонстрировал весь свой талант.

«Милан» сделал выбор в пользу Франко — и не прогадал. Барези провёл всю карьеру в составе только одного клуба. По нынешним меркам это что-то из области фантастики. 716 матчей, 33 гола, шесть чемпионских титулов в Серии А, три Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, звание одного из величайших игроков в истории «Милана». Франко получил капитанскую повязку, когда ему было всего 22 года. Барези попрощался с футболом в 1997 году после разрыва ахиллова сухожилия. Президент «Милана» Сильвио Берлускони вручил игроку символический «Золотой мяч». Оригинальный трофей так и не доехал до Франко — одного из величайших защитников в истории футбола. Его шестой номер вывели из обращения в «Милане».

Франко Барези в составе «Милана» Фото: Getty Images

Отдельного упоминания заслуживает судьба Барези в сборной Италии. Франко стал чемпионом мира в 1982 году, хотя не провёл на турнире ни единой минуты. В 1986-м защитника не включили в заявку из-за разногласий с тренерским штабом. Но Барези всё-таки сыграл на двух чемпионатах мира. На домашнем в 1990-м сборная Италии остановилась в шаге от финала и завоевала бронзовые медали. После этого турнира Барези стал капитаном национальной команды.

Турнир в 1994 году сложился для опытного защитника драматично. Во-первых, Франко повредил мениск в матче группового этапа с Норвегией (1:0). Шансы Барези сыграть на ЧМ оценивались в 1% при условии прохода Италии в финал. Главный тренер Арриго Сакки пообещал выпустить футболиста на поле при двух условиях. Первое: Италия доходит до финала. Второе: Барези залечивает травму. Спустя 23 дня после травмы Франко сыграл в финале.

Барези безукоризненно выступил в обороне и провёл лучшую, по его мнению, встречу в составе сборной. На последних минутах дополнительного времени у ветерана начались судороги, но он дотерпел до конца. А потом первым пошёл бить в серии пенальти. К сожалению, легендарный защитник в последний момент поменял решение и смазал удар.

«Выпуская меня, Сакки не знал, сколько я продержусь на поле, — вспоминал Барези. — Я проявил смелость и выдал лучшую игру в карьере — как минимум в составе сборной. Но в финале кто-то должен был бить первым, поэтому я решительно пошёл к «точке». Увы, в последний момент передумал бить влево, ворота для меня стали крошечными, вратарь Таффарел — огромным, и удар не получился».

Франко Барези после промаха в финале ЧМ-1994 Фото: Oliver Multhaup/Getty Images

В детстве у Барези сложилось впечатление, что плач — признак слабости. До финала ЧМ-1994 Франко не сдержал слёз всего один раз. Он рыдал в подушку после того, как услышал по радио, что сборная Италии проиграла Бразилии в финале ЧМ-1970. Спустя годы Барези сломался на глазах миллионов человек. Но Франко нечего было доказывать, и он плакал с позиции силы.

По окончании карьеры Франко заскочил в «Фулхэм», где недолго поработал спортивным директором. Итальянец покинул эту должность после конфликта с тренером Жаном Тигана. А ещё Барези тренировал молодых футболистов «Милана». Позднее клуб назначил легенду почётным вице-президентом.

Последние годы Барези и реакция Италии

В 2025 году стало известно, что Франко перенёс операцию по удалению узла в лёгком, после чего онколог прописал экс-футболисту восстановительное лечение.

В феврале нынешнего года Барези был одним из факелоносцев олимпийского огня на церемонии открытия Игр в Италии. Он выполнял эту функцию вместе с бывшим защитником «Интера» Джузеппе Бергоми. 29 июля издание Tuttosport ошибочно сообщило о смерти Франко. Позднее «Милан» опроверг эту новость, но намекнул, что у легенды есть проблемы со здоровьем. 31 июля стало известно о кончине выдающегося в прошлом футболиста после борьбы с тяжёлой болезнью.

Франко Барези и Джузеппе Бергоми несут олимпийский огонь Фото: Image Photo Agency/Getty Images

«Милан» выпустил специальное обращение после новости о кончине легенды клуба.

«Его пример и честность навсегда останутся в ДНК клуба, как и его культовая футболка с шестым номером. Объявлять о потере человека, который олицетворял сердце и душу «Милана», невероятно сложно. Каждый, кто связан с клубом, должен отдать дань памяти Франко. Нужно собрать всю энергию даже в это печальное время. Мы потеряли Франко всего через несколько месяцев после его последнего публичного выступления на переполненном «Сан-Сиро» на церемонии открытия Олимпийских игр в Милане. Он помог сделать это событие незабываемым. Мы едины в памяти о Франко. Он всегда будет направлять нас и подталкивать на протяжении всего пути. Барези — навсегда».

Экс-защитник сборной Италии Паоло Мальдини трогательно попрощался с Барези.

«Ты научил меня бороться до последнего вздоха и показал, что значит преданность футболке клуба. Ты защищал меня, когда я был ребёнком, направлял меня в молодости и вдохновлял, когда я стал взрослым. Величайший футболист, с которым я когда-либо играл. Будем скучать по тебе, капитан. Но свет твоей звезды навсегда останется с нами».

Франко Барези Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон вспомнил, как дебютировал в Серии А. Это произошло в матче с «Миланом» Барези.

«19 ноября 1995 года я дебютировал в Серии А в матче с «Миланом». Мне было 17 лет, а на другой половине поля играл капитан соперника — Франко Барези. Для мальчика моего возраста оказаться на поле рядом с такими чемпионами, как он, было чем-то невероятным. С того дня у меня появилось ещё более чёткое понимание того, что значит представлять футбол с лидерством и уважением. Прощай, Франко. Покойся с миром».

Барези умер в возрасте 66 лет. Это один из тех игроков, которых футбольный мир никогда не забудет. Покойтесь с миром, синьор Франко.