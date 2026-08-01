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Акрон — Рубин: прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ, где смотреть, составы, 1 августа 2026, ЦСКА — Крылья Советов

Большой день в РПЛ! Матчи ЦСКА и «Балтики», Евсеев против «Локомотива». LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн тура РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! 2-й тур Альфа-Банк РПЛ продолжается. Сегодня нас ждут ещё четыре матча, и в каждом будут свои интриги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» против «Рубина» — это когда всем нужно набрать три очка для самоощущения. Тольяттинцы неделю назад были размазаны «Зенитом», после такого надо обязательно реабилитироваться, особенно дома. Казанцы же отлично начали с «Краснодаром», но быстро остались в меньшинстве и позволили сопернику совершить камбэк. Так что победа тоже крайне желательна.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА, в отличие от команд выше, стартовал с победы — перевернули игру с «Балтикой». Теперь снова домашний матч, но новый соперник: «Крылья» неделю назад увезли одно очко из Москвы, где были не хуже «Динамо». Ещё один удачный результат для Булатова или Игдисамов продолжит закрепляться в должности главного?

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Махачкалинское «Динамо» против «Локомотива» — кажется, тут даже не надо особо искать интригу. Ведь она на поверхности: нас ждёт новая встреча Евсеева с главным клубом в его карьере. Как ни странно, удачнее сезон начали именно динамовцы: на опыте перевернули встречу с «Факелом» и увезли из Воронежа три очка. А вот «Локо» на своём поле не удержал победу в игре с «Ахматом». Что будет в этот раз?

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наконец, первый домашний матч «Балтики» в новом сезоне. И шанс исправиться за неудачу недельной давности, когда быстро забили ЦСКА, но расклеились и проиграли практически без вариантов. Правда, сопернику три очка тоже нужны, иначе ожидание первой победы Шварца после возвращения затянется.

«Чемпионат» будет следить за игровым днём в РПЛ в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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