Большой день в РПЛ! Матчи ЦСКА и «Балтики», Евсеев против «Локомотива». LIVE

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Всем привет! 2-й тур Альфа-Банк РПЛ продолжается. Сегодня нас ждут ещё четыре матча, и в каждом будут свои интриги.

«Акрон» против «Рубина» — это когда всем нужно набрать три очка для самоощущения. Тольяттинцы неделю назад были размазаны «Зенитом», после такого надо обязательно реабилитироваться, особенно дома. Казанцы же отлично начали с «Краснодаром», но быстро остались в меньшинстве и позволили сопернику совершить камбэк. Так что победа тоже крайне желательна.

ЦСКА, в отличие от команд выше, стартовал с победы — перевернули игру с «Балтикой». Теперь снова домашний матч, но новый соперник: «Крылья» неделю назад увезли одно очко из Москвы, где были не хуже «Динамо». Ещё один удачный результат для Булатова или Игдисамов продолжит закрепляться в должности главного?

Махачкалинское «Динамо» против «Локомотива» — кажется, тут даже не надо особо искать интригу. Ведь она на поверхности: нас ждёт новая встреча Евсеева с главным клубом в его карьере. Как ни странно, удачнее сезон начали именно динамовцы: на опыте перевернули встречу с «Факелом» и увезли из Воронежа три очка. А вот «Локо» на своём поле не удержал победу в игре с «Ахматом». Что будет в этот раз?

Наконец, первый домашний матч «Балтики» в новом сезоне. И шанс исправиться за неудачу недельной давности, когда быстро забили ЦСКА, но расклеились и проиграли практически без вариантов. Правда, сопернику три очка тоже нужны, иначе ожидание первой победы Шварца после возвращения затянется.

«Чемпионат» будет следить за игровым днём в РПЛ в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!