Все хотели открытого лидера и больше денег. А теперь в УЕФА против его политики.

А что, если Инфантино не злодей? Именно на такого президента ФИФА и был запрос

Общественное мнение уже убедило нас в том, что Джанни Инфантино – негодяй, думающий только о собственных карманах. Так легко посчитать, если погрузиться в тезисы инфлюэнсеров или европейские медиа. В российских – аналогичный нарратив: как человек, который сюсюкается с Дональдом Трампом, может управлять такой структурой, как ФИФА? Ведь это должен быть честный, независимый ни от кого и порядочный лидер, который везде держит баланс. А концепция системы сдержек и противовесов должна быть зашита в его подсознание.

Однако мы имеем на этой роли именно Инфантино – человека, которого в последние месяцы мы ассоциируем с двумя вещами: отменой красной карточки Балогуну и желанием ФИФА создать специальный фонд и передать часть акций чемпионата мира инвесторам. И всё же фигура швейцарца чуть сложнее. И оценивать его действия по очень маленькому промежутку времени – безрассудно. Тем более собирать из него образ злодея, который хочет разрушить мировой футбол. Это корректно с эмоциональной точки зрения, но никак не ложится в сущностную.

Важно помнить несколько вещей. В какой ситуации и с каким запросом Джанни Инфантино в принципе стал президентом ФИФА? Это был 2016 год, когда организация погрязла в коррупционных скандалах. Йозеф Блаттер был отстранён от футбола, а на новых – кстати, конкурентных – выборах бывший генсек УЕФА победил во втором туре. То есть он заходил в организацию, которая для мирового сообщества стала ассоциироваться с коррупцией и разной грязью. И заходил с понятными тезисами, на которые и был запрос. Первый – полная финансовая прозрачность. Второй – увеличение доходов федераций. Третий – сделать центральным объектом внимания именно футбол, а не сторонние вещи. Это звучит эфемерно. Ведь футбол никогда не был отделён от политики, экономики, социальной сферы – однако то, что требовалось, общество слышало. А потом ещё и получало реальный результат.

Что сделал Инфантино за 10 лет?

Внёс полную финансовую прозрачность. С момента его прихода были опубликованы доходы предыдущей команды, и каждый год общественность получает данные об актуальной ситуации. Там всё – полный список поступлений в ФИФА и откуда деньги пришли. Зарплаты всего руководства и то, как они формируются.

Увеличил доходы ФИФА в три раза: выручка от ЧМ-2026 составила около $ 14 млрд. На ЧМ-2014 было около $ 5 млрд.

Изменил выплаты федерациям: при Блаттере они составляли около $ 1,6 млн, сейчас – $ 8 млн.

Что мы имеем? За время работы Инфантино президентом ФИФА большинство получило то, к чему стремилось после ухода Блаттера. Вряд ли кого-то интересовало, какими методами этого удалось достигнуть. Хотя они были публичными: путь простой и понятный – расширение и привлечение новых рынков. ФИФА провела турнир в Катаре, обновила формат клубного чемпионата мира, а теперь и расширила турнир сборных.

Сейчас Инфантино, руководствуясь изначальным запросом, хочет пойти дальше. Внедрить внешние инвестиции, заранее получив миллиарды прибыли. Чтобы сохранить действующие темпы развития, увеличивать внимание не только к главному турниру четырёхлетия, но и к молодёжным и юношеским соревнованиям. И ещё – сохранить рост доходов федераций до $ 20 млн в год, к которым они, очевидно, привыкли. Но в этот момент все вдруг вспомнили про то, что футбол должен быть превыше всего.

Джанни Инфантино Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Это разве не двуличие? Большинство федераций (если не брать богатые европейские страны) наверняка с радостью каждый год осваивало приходящие поступления. Далеко не факт, что в свой карман. Возможно, тратили деньги во благо. Теперь им предлагают получать ещё больше. Но появляется внутренний блок. Опасность, что всё идёт куда-то не туда. Хотя практика, когда в конкретном виде спорта, которым управляет организация-монополист, появляются внешние партнёры, совсем не новая. Это логичный и последовательный шаг, когда в конкретной схеме развития упираешься в потолок. Она, например, используется в Формуле-1. От инвестиций этот вид спорта даже выиграл.

Но Инфантино всё равно плохой. Потому что помогает федерациям увеличивать доход, потому что позволяет всем участникам рынка чувствовать себя комфортно, потому что партнёрится с тем, кто может дать необходимые средства для движения вперёд. Может, и правда футбольное общество больше заслуживает Йозефа Блаттера? Старика, который вряд ли сильно переживал о мировом футболе, зато свои дела проворачивал тихо и без публичного шума? Игра тогда была на первом месте. До момента коррупционного скандала.

Что интересно, больше всех противится идее УЕФА. Остальные федерации относятся сдержаннее. Может, есть беспокойство из-за того, что мы узнаем: в других странах тоже могут быть классные внутренние соревнования, на которые спонсоры будут тратить деньги, и это будет интересно смотреть? А это нам знать нежелательно.