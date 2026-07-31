Топ-события субботы: РПЛ, синхронное плавание, полуфиналы Лиги наций и ММА

Насыщенное 1 августа: матчи «Балтики», ЦСКА и «Локомотива», прощание Усмана Нурмагомедова с PFL и Марк Вологдин в UFC!

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Время в материале указано по Москве.

👊 3:30*: Усман Нурмагомедов – Арчи Колган, PFL New York

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: последний бой Усмана в PFL?

Усман Нурмагомедов сделал в PFL всё, что мог, и выиграл тоже всё. Ему осталось провести один бой по действующему контракту, и это будет чемпионский поединок: россиянин будет защищать пояс от Арчи Колгана. Американец — достаточно опасный и умелый соперник, который точно может заставить понервничать. Однако Нурмагомедов всё равно считается фаворитом и обязательно постарается красиво хлопнуть дверью в промоушене. Или просто выбьет себе улучшенные финансовые условия?

🏐 10:00: Словения — Польша, Лига наций, мужчины, 1/2 финала

Интрига: смогут ли словенцы навязать борьбу?

Фаворит матча очевиден — сборная Польши. Хотя свой четвертьфинал Словения выиграла 3:0, а поляки один сет Украине проиграли. Но у Николы Грбича более классный и глубокий состав. У Словении к тому же не лучший матч с Турцией выдал Ник Муянович — единственный диагональный в финальном этапе. Если команда Фабио Соли хочет выйти в финал, нужно прибавлять. Пока у словенцев три четвёртых места в Лиге наций. Победа откроет историческое достижение. Но добиться её будет непросто.

⚽️ 14:00: «Акрон» — «Рубин», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Акрон» неудачную серию в матчах с «Рубином»?

В стартовом туре проиграли и те и другие. Любопытно, что оба соперника провели матча дома. «Акрон» без вариантов «сгорел» во встрече с «Зенитом» (0:5), хотя сам наиграл на один-два гола. «Рубин» забил первым в матче с «Краснодаром» (1:3), но потом остался вдесятером и трижды пропустил. «Акрон» не одержал ни одной победы в четырёх встречах с казанским клубом в РПЛ (две ничьих, два поражения).

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🏐 14:30: Япония — США, Лига наций, мужчины, 1/2 финала

Интрига: будет ли ещё один чудо-матч?

Эти команды выдали лучший матч предварительного этапа. Тогда Япония смогла отыграться и победить. Да и вообще в этом году азиаты не проигрывают. Но с Китаем они смотрелись не так здорово, выиграли за счёт класса. А вот американцы прибили сборную Италии подачей. 14 эйсов за три сета! Если так будут вводить мяч в игру и здесь — наверняка выиграют. Но расшатать японский приём будет непросто. Один из самых ожидаемых матчей года в мужском волейболе!

⚽️ 16:15: ЦСКА — «Крылья Советов», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА начнёт сезон с двух побед подряд?

ЦСКА в стартовом туре одержал волевую победу. Красно-синие пропустили первыми на первой минуте, однако дважды огорчили «Балтику» ещё до свистка на перерыв. Итоговый счёт — 2:1 в пользу ЦСКА. «Крылья Советов» начали сезон в Москве, где отобрали очки у «Динамо» (0:0). После перерыва команда Сергея Булатова не позволила сопернику создать что-либо интересное у своих ворот. В пяти предыдущих матчах с «Крыльями» в РПЛ ЦСКА одержал три победы.

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🥇🏊 17:00: Синхронное плавание, чемпионат Европы, микст и дуэт, произвольные программы

Интрига: смогут ли россияне забрать медали в обеих дисциплинах?

По итогам квалификации наш дуэт (Майя Дорошко/Александра Шмидт) стал третьим. Правда, лидерам Испании россиянки уступили всего 8,3563 балла. Нашим девушкам по силам улучшать результат. В миксте предварительных раундов не было, так что Захар Трофимов/Алина Румянцева будут сразу соревноваться в финале. Наши ребята способны побороться за тройку, главное — совладать с испанцами и британцами.

⚽️ 18:30: «Динамо» Махачкала — «Локомотив» Москва, РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: будет ли ещё одна ничья?

Вадим Евсеев против клуба, в котором он провёл несколько славных сезонов как футболист. Махачкалинское «Динамо» начало сезон успешно — обыграло в Воронеже «Факел» (2:1). А вот «Локомотив» потерял очки во встрече с «Ахматом» (1:1), несмотря на быстрый гол Зелимхана Бакаева. «Динамо» ни разу не обыгрывало «Локомотив» в РПЛ. Четыре матча в лиге, три ничьих, одна победа московского клуба.

👊 19:05*: Борислав Николич — Марк Вологдин, UFC Fight Night 283

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: яркий россиянин на UFC в Сербии

Марк Вологдин дебютировал в главном промоушене мира совсем недавно, но его имя уже знают многие. Российский боец всегда устраивает жёсткую и бескомпромиссную рубку: побеждает он не всегда, зато зрелище выдаёт потрясающее. На этот раз Вологдин выступит на турнире в Сербии, где мог бы ожидать большую поддержку зрителей, если бы не имя соперника: Николич — местный спортсмен, который постарается остановить напор россиянина.

⚽️ 20:45: «Балтика» — «Динамо» Москва, РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» снова останется без победы?

Обе команды стартовали не так, как бы этого хотелось их фанатам. «Балтика» забила ЦСКА на первой минуте после аута. Андрей Талалаев смеялся, но клуб из Калининграда в итоге уступил (1:2). Плюс на этой неделе команда осталась без вратаря Максима Бориско, которого купил ЦСКА. «Динамо» провело первый официальный матч после возвращения Сандро Шварца на пост главного тренера. Получилось так себе — 0:0 с «Крыльями Советов». Впереди — тяжёлая поездка в Калининград.

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🏆⚽️ 22:15: «Порту» — «Торринсе», Суперкубок Португалии, финал

Суперкубок Португалии 2026 . Финал Суперкубок Португалии 2026 . Финал 01 августа 2026, суббота. 22:15 МСК Порту Порту Не начался Торринсе Торриш-Ведраш Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: клуб второго португальского дивизиона возьмёт ещё один трофей?

У «Порту» есть возможность завоевать первый трофей в нынешнем сезоне. Действующий чемпион Португалии встретится с победителем Кубка страны. «Торринсе» сенсационно обыграл в финале «Спортинг» (2:1 д. вр.). Получится ли справиться с другим топ-клубом страны? Кстати, в прошлом сезоне «Торринсе» занял третье место во втором по силе дивизионе португальского клуба и остался без повышения в классе после поражения в турнире плей-офф.