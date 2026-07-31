«Плакали старики, женщины, дети…» Российские легионеры Серии А 1990-х вспоминают Барези

Два Игоря — Симутенков и Колыванов — не только играли, но и забивали тому восхитительному «Милану».

Футбольный мир скорбит о Франко Барези. Легендарный капитан «Милана» и сборной Италии ушёл из жизни на 67-м году. Воспоминаниями о нём с «Чемпионатом» поделились российские нападающие, которым посчастливилось самим поиграть против великого защитника.

Игорь Симутенков при первой же встрече, в январе 1995-го, поразил ворота той великой команды, которая годом ранее уничтожила «Барселону» в финале Лиги чемпионов (4:0). Ему слово:

«Я не застал в «Милане» великих голландцев — ван Бастена, Гуллита, Райкарда. К середине 1990-х в клубе уже прошла смена поколений. Но новая плеяда тоже была в порядке: Савичевич, Бобан, Десайи. Но особняком среди них был Барези. Человек-легенда не только для клуба, но и для всего итальянского и мирового футбола. Пример верности родной команде. Образец капитана.

Одну игру я против них точно сыграл — за «Реджану» в Милане. Если не ошибаюсь, мы должны были встречаться где-то в конце года, но матч чемпионата перенесли из-за участия «Милана» в Межконтинентальном кубке. Я даже гол на «Сан-Сиро» забил. К сожалению, в ответ мы пропустили два и проиграли 1:2. Команда у Капелло была очень сильная.

Позже мне удалось побывать на прощальном матче Франко. В 1997 году по такому случаю организовали игру звёзд «Милана» и мира. Я восстанавливался после травмы, и массажист Гена Беленький предложил: «Может, съездим?» Конечно, я согласился: такое событие! «Сан-Сиро» набился битком — 60 или 70 тысяч зрителей. Когда во втором тайме Барези меняли, на арене выключили свет. На трибунах зажглись фонарики, телефоны, зажигалки. Весь стадион встал — и аплодировал минут 10! И каждый второй, по-моему, плакал: взрослые люди, старики, женщины, дети. Очень трогательный момент.

Франко Барези (справа) в финале Лиги чемпионов — 1994 Фото: EMPICS via Getty Images

Когда Карло Анчелотти пришёл в «Реджану» — это был его первый самостоятельный руководящий опыт, — он внедрил в тренировочный процесс новый разминочный комплекс: ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы, слалом между фишками и так далее. В течение 15 минут мы таким образом разогревались перед основной работой. Анчелотти рассказал, что Барези проделывал все эти упражнения в «Милане» индивидуально: приходил раньше всех на поле, ставил перед собой 12 конусов и обводил их. Карло задал тогда риторический вопрос: «Что заставляло человека, выигравшего всё на свете, уже на закате карьеры повторять это снова и снова?» По-моему, очень сильный пример. Профессионалом Барези был до мозга костей.

Каким запомнился мне? Небольшого роста как для центрального защитника, но всегда неуступчивый, цепкий, дерзкий, боевитый, с характером — настоящий капитан. Никогда не видел — ни в играх, ни в телетрансляциях — Барези улыбающимся. Всё время серьёзный, сосредоточенный. Да и в жизни, как мне кажется, он был настоящим работягой, трудягой. Видно было: при всех своих регалиях — очень скромный человек. Его смерть — огромная потеря для мирового футбола».

Другой Игорь, Колыванов, в Серию А попал раньше тёзки Симутенкова — и пересечений с легендой №6 у него было больше. Ворота «россонери» он в составе «Фоджи» поражал трижды.