Гол однорукого футболиста и невозможный камбэк в ЛЧ. Что за неделя в еврокубках!

«Кайрат» отскочил в Лиге чемпионов, «Карабах» сенсационно вылетел из ЛЕ. А таких голов в еврокубках, как от датчанина, не случалось 63 года.

На этой неделе состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Они подарили множество интересных, неожиданных и по-настоящему потрясающих событий. Рассказываем о главных из них в нашем обзоре – благодаря таким локальным историям хочется следить за еврокубками даже на стадиях отбора.

«Кайрат» прошёл киприотов. Но с какими же нервами!

Чемпион Казахстана «Кайрат» продолжает идти к тому, чтобы второй год подряд и во второй раз в своей истории сыграть на общем этапе Лиги чемпионов. Вот только на сей раз команда экс-форварда «Ростова» Рафаэля Уразбахтина была очень близка к вылету из главного еврокубка. В её противостоянии с кипрской «Омонией» исход решила серия пенальти.

Первый матч в Никосии «Кайрату» совсем не удался. Несмотря на то что соперник остался вдесятером уже на 33-й минуте из-за удаления Лоика Него, чемпион Казахстана не смог забить и потерпел сухое поражение – 0:1. Хозяева повели ещё в равных составах, соорудив быстрый гол. Потом команда Уразбахтина целый час билась о стену, но вернулась домой с пустыми руками и с предчувствием чего-то нехорошего.

Игроки «Кайрата» Фото: ФК «Кайрат»

В Алма-Ате отчасти повторился сценарий первой игры. «Омония», ведя по ходу двухматчевой дуэли, потеряла на исходе получаса удалённого Андроникоса Какулиса. На 37-й минуте «Кайрат» всё-таки отыгрался. Бразильский форвард Эдмилсон, выйдя на замену минутой ранее, забил головой после кросса слева. Но потом «Омония» успешно отбивалась и пыталась дотянуть до серии 11-метровых. Хотя уже в дополнительное время, на 111-й минуте, осталась вдевятером – красную карточку получил ещё и Сену Кулибали. К счастью для казахстанцев, пенальти они реализовали лучше: «Кайрат» допустил только один промах, а голкипер хозяев Темирлан Анарбеков отразил два удара.

«Думаю, матч сегодня получился для болельщиков. Эмоции, голы, 11-метровые. Тренерский штаб, конечно же, не хотел доводить всё до серии пенальти. Слава богу, всё закончилось в нашу пользу. Считаю, что и до удаления мы действовали достаточно грамотно, перекрывали соперника. Можно сказать, минимум у нас уже есть. Европейскую осень мы себе обеспечили. Думаю, нужно замахнуться на большее», – сказал на пресс-конференции Уразбахтин.

Почему бы и не замахнуться? Жребий у чемпиона Казахстана не самый страшный. В третьем раунде квалификации «Кайрат» сыграет с болгарским «Левски».

Чудо от «Орхуса»: датчане выбили поляков после домашнего поражения — 1:4!

Иногда в футболе случаются самые настоящие чудеса. Доказательство этому – противостояние датского «Орхуса» с польским «Лехом». По окончании первого матча все похоронили команду экс-хавбека сборной Дании Якоба Поульсена, а после ответного – откопали, чтобы поздравить с победой и пожелать долгой жизни в Лиге чемпионов.

Домашние встречи «Орхус» проводит в Раннерсе из-за реконструкции собственной арены. Этот стадион оказался нефартовым для команды Поульсена. Разгром начался с гола экс-форварда сборной Швеции Микаэля Исхака на исходе получаса, продолжился удалением вратаря хозяев Йеспера Хансена на 37-й минуте, а завершился дублем ещё одного шведа Патрика Волемарка и крупным поражением со счётом 1:4.

На проход «Орхуса» перед ответным матчем в Познани никто, наверное, не поставил бы и датской кроны. Однако игроки команды Поульсена всё ещё верили в себя и свой план. Поляки же, видимо, рано стали считать премиальные. Двери в сказку открыл гол Тобиаса Бека на 32-й минуте – единственным за тайм ударом «Орхуса» в створ. Здорово действовал в этом эпизоде норвежская «десятка» датчан Кристиан Арнстад, протащивший мяч в штрафную «Леха» и ассистировавший Беку. И поляки дрогнули!

Якоб Поульсен с игроками «Орхуса» Фото: NurPhoto via Getty Images

В начале второго тайма тот же Арнстад реализовал пенальти за игру рукой. А на 75-й минуте «Орхус» сравнял счёт по сумме двух встреч. После подачи с углового почти двухметровый защитник Фредерик Тингагер выиграл воздух в чужой вратарской и точно пробил головой. В овертайме команды обменялись голами. «Лех» снова вывел вперёд Филип Ягелло (преуспел на добивании), но команда Поульсена опять показала свой невероятный характер. На 100-й минуте 18-летний исландский вингер Томас Кристьянссон забил, едва появившись на поле: раскачал соперника в левом полуфланге и положил мяч в дальний угол. В серии пенальти свою минуту славы получил вратарь-резервист «Орхуса» Мадс Хеденстад, отбивший два удара.

«Мы прекрасно понимали, что не можем выложиться полностью с первой минуты и забить три гола. Но почувствовали по ходу игры, что способны сделать это. Забили один, потом второй, третий – и поверили!» – признался счастливый тренер Поульсен.

В следующем раунде «Орхус» сыграет с азербайджанским «Сабахом».

Российский вратарь идёт с чемпионом Австрии в ЛЧ

Без российского следа во втором отборочном раунде Лиги чемпионов тоже не обошлось. Экс-голкипер «Локомотива» Даниил Худяков в этом сезоне стал основным у вице-чемпиона Австрии «Штурма» и выдал два «сухаря» в матчах с «Хартс». Уместно напомнить, что весной команда из Эдинбурга едва не нарушила гегемонию «Селтика» и «Рейнджерс» (могла стать первой с 1985 года, кто выиграл бы золото чемпионата Шотландии, помимо двух топ-клубов страны), однако драматично отдала титул в последнем туре.

А вот из Лиги чемпионов «Хартс» вылетел без всякой драмы. «Штурм» решил исход дуэли за час: разгромил соперника в Граце со счётом 4:0, забив все голы к 59-й минуте. Правда, гости нанесли 19 ударов по воротам Худякова и шесть — в створ, и 22-летний россиянин по статистике xG предотвратил своими сейвами 0,65 гола. В Эдинбурге около 18 тыс. болельщиков попытались вдохновить «Хартс» на камбэк. Однако хозяева не забили, более того, в середине второго тайма пропустили ещё дважды. Вице-чемпион Шотландии нанёс 15 ударов (четыре – в створ), а Худяков предотвратил 1,09 гола. В общем, Даниил – молодец, своё дело сделал.

Даниил Худяков Фото: Malcolm Mackenzie/Getty Images

Дальше Худякова и его команду ждёт тест посложнее – битва в третьем раунде с «Фенербахче».

Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов:

«Иберия 1999» (Грузия) – «Слован» (Словакия) – 0:2 и 1:1;

«Мьельбю» (Швеция) – «Линкольн» (Гибралтар) – 3:0 и 0:0;

«Арарат-Армения» (Армения) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – 2:0 и 1:2;

«Сабах» (Азербайджан) – КуПС (Финляндия) – 1:0 и 2:0;

«Орхус» (Дания) – «Лех» (Польша) – 1:4 и 4:1, 4:3 пен.;

«Фенербахче» (Турция) – «Гурник» (Польша) – 1:0 и 1:1;

«Тун» (Швейцария) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 1:1 и 2:3;

«Штурм» (Австрия) – «Хартс» (Шотландия) – 4:0 и 2:0;

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – «Кауно Жальгирис» (Литва) – 0:0 и 0:1;

«Викингур» (Исландия) – «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) – 2:1 и 0:2;

«Ларн» (Северная Ирландия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 0:4 и 0:5;

«Омония» (Кипр) – «Кайрат» (Казахстан) – 1:0 и 0:1, 5:6 пен.;

«Левски» (Болгария) – «Университатя» (Крайова, Румыния) – 1:0 и 2:2;

«Эгнатия» (Албания) – «Целе» (Словения) – 3:3 и 2:2, 1:4 пен.

Сенсационный вылет «Карабаха». Что случилось с симпатичной командой Гурбанова?

Ещё в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Карабах» радовал победами и ничьими с топами на общем этапе, но в последнее время случился какой-то сбой. Команда Гурбана Гурбанова не только проиграла борьбу за золото «Сабаху», а ещё и из Лиги Европы вылетела уже после второго раунда квалификации. Азербайджанцы совершенно неожиданно уступили четвёртой по итогам минувшего сезона команде чемпионата Болгарии – софийскому ЦСКА (не путать с созданным 10 лет назад вице-чемпионом страны и участником Лиги конференций – «ЦСКА 1948»).

Четыре тайма и дополнительное время ответной встречи между «Карабахом» и ЦСКА не подарили ни одного гола. Хотя в обоих матчах команда Гурбанова превзошла соперника как по владению, так и по ударам: дома – 14:13 (в створ – 9:6), на выезде – 16:12 (в створ – 5:3). Но доминирование азербайджанцев не было настолько большим, чтобы сломать болгар. Победитель определился в серии 11-метровых. Всё решил один-единственный промах – бразильского защитника «Карабаха» Матеуса Силвы. К слову, у армейцев свою попытку реализовал экс-хавбек московского ЦСКА Жан-Филипп Гбамен, а у «Карабаха» – бывший форвард «Нижнего Новгорода» Ренальдо Сефас.

Гурбан Гурбанов Фото: IMAGO/Yulian Todorov/ТАСС

«Я уже говорил, что нам противостоит очень сильная команда. Возможно даже, что наши команды находятся примерно на одном уровне, и результат двух встреч это подтвердил. Мои футболисты проявили характер, и я доволен тем, с каким настроем они провели матч. Конечно, 120 минут на данном этапе подготовки — слишком большая нагрузка. Игроки пока не готовы к таким встречам. Мы играли против очень хорошего соперника, который умеет вести борьбу. В отдельных эпизодах нам не хватило точности. Когда футболисты устают, неизбежно появляются ошибки, в том числе технические. Но для меня главное, что ребята сражались до самого конца», – резюмировал Гурбанов.

«Карабах» выбыл из Лиги Европы, но ещё не завершил евросезон. Новый шанс команда Гурбанова получит в Лиге конференций. Там в третьем раунде её поджидает киевское «Динамо».

Результаты матчей второго квалификационного раунда Европы:

«Карабах» (Азербайджан) – ЦСКА (Болгария) – 0:0 и 0:0, 4:5 пен.;

«Динамо» (Киев, Украина) – ПАОК (Греция) – 2:3 и 0:2;

«Шериф» (Молдавия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 0:5 и 0:1;

«Хаммарбю» (Швеция) – «Андерлехт» (Бельгия) – 1:1 и 1:3;

«Тромсё» (Норвегия) – «Градец-Кралове» (Чехия) – 0:1 и 1:3;

«Санкт-Галлен» (Швейцария) – «Бенфика» (Португалия) – 2:1 и 0:5;

«Твенте» (Нидерланды) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:2 и 2:2;

«Бешикташ» (Турция) – «Мидтьюлланн» (Дания) – 1:0 и 2:0;

«Хайдук» (Хорватия) – «Пафос» (Кипр) – 2:0 и 0:4.

Уникальный гол, позор команды Файзуллаева и Шомуродова и дикий камбэк в Лиге конференций

Но самая поразительная история случилась в Лиге конференций. Турнир вроде бы маленький, а событие – большое. Впервые за 63 года в еврокубках забил… однорукий футболист.

На первый взгляд пара «Рунавик» (Фарерские острова) – «Копер» (Словения) терялась на фоне остальных. Ни один из их матчей не собрал даже тысячи зрителей: на игру в Клаксвике пришли 752 болельщика, на ответную встречу в Копере – 978. Тем не менее эта дуэль подарила не только яркий камбэк, на которые богата Лига конференций, а ещё и уникальный гол.

Всё выглядело так, что «Копер» решит вопрос с путёвкой в следующий раунд за 90 минут. Словенцы, играя целый час в большинстве на Фарерах, победили со счётом 2:0 благодаря дублю нигерийского форварда Брауна Ирабора. Однако «Копер» сразил «вирус «Леха». Игрокам этой команды не хватило концентрации. Вдобавок дома словенцы при счёте 0:0 не забили с пенальти – шведский голкипер «Рунавика» Том Амос парировал 11-метровый.

До перерыва «Рунавик» отыграл один гол. На 70-й минуте – второй. Его автором стал датчанин Мариус Линд. После подачи с углового фарерцы забрали подбор и загрузили в штрафную мяч, который срикошетил от головы соперника и прилетел на дальний угол вратарской к 27-летнему вингеру. Линд ловко обыграл защитника и точно пробил низом. Таким образом, датчанин стал первым за 63 года одноруким футболистом, забившим в еврокубках. До него это удавалось только североирландцу Джимми Хейсти из «Дандолка» в сентябре 1963-го. Мариус родился без большей части правого предплечья и всё же стал профессиональным спортсменом. До «Рунавика» он выступал за фарерские «Б-36 Торсхавн» и «Аргир», а на родине – за «Слагельсе» из третьего дивизиона. Наколотил за карьеру 37 мячей в 169 матчах разных турниров.

Мариус Линд Фото: IMAGO/Domenic Aquilina/ТАСС

Гол Линда не был последним – у встречи в Копере и развязка получилась феноменальной. В дополнительное время словенцы реализовали очередной 11-метровый, но на 120+2-й минуте «Рунавик» спасся, а потом выиграл и серию пенальти. Одним из трёх промазавших у хозяев был 38-летняя легенда Йосип Иличич. Фарерцы вышли в третий раунд на швейцарский «Лугано».

«У меня большие амбиции. Я стремлюсь показать, что человек, у которого отсутствует часть руки, не должен ограничивать себя. Хочу доказать, что с правильным настроем можно добиться всего. Конечно, важен талант, но прежде всего – менталитет. «Слагельсе» не максимум для меня, мечтаю об игре в АПЛ. Комментарии на тему инвалидности меня не сильно беспокоят. Кто-то может рассматривать мою ситуацию как недостаток, но я превращаю это в позитив и преимущество. Однажды забил гол той частью, где отсутствует предплечье, а судья этого даже не заметил», – признавался ещё в начале карьеры Линд, отказавшийся от выступлений за паралимпийскую сборную Дании. И Мариус действительно доказал – пусть не в АПЛ, а в еврокубках.

Удивляла Лига конференций и другими результатами. Например, турецкий «Истанбул Башакшехир», за который выступают экс-хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев и бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов (лучший бомбардир Суперлиги прошлого сезона), умудрился влететь финскому «Интеру» из Турку: 1:1 дома и 0:2 – на выезде. А тбилисское «Динамо» и «Жальгирис» из Вильнюса вообще выдали какое-то сумасшедшее шоу. Динамовцы крупно победили в Грузии – 3:0, но затем были разгромлены в Литве – 2:7, несмотря на то что к перерыву счёт был 1:1!

Во втором раунде квалификации Лиги конференций сыграли 49 пар. Результаты матчей можно узнать по ссылке на наш календарь.