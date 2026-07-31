Исторический матч «Родины» в РПЛ — веселье! Нелепые автоголы, шедевры и кровавый стык

Но поводов для радости у москвичей мало. «Ростов» моментами выглядел «Барсой» на их фоне.

«Родина» и «Ростов» ждали реабилитации после неудачного для них 1-го тура Альфа-Банк РПЛ. Москвичи «сгорели» «Спартаку» 0:3, ростовчане – дважды пропустили в большинстве и не увезли из Оренбурга даже ничью.

Для «Родины» матч ещё и был историческим – дебютным домашним на новом уровне. Заодно за них впервые в старте вышел испанский опорник Икер Посо. Теперь воспитанник «Реала» и «Манчестер Сити» знает, каково это – забивать в России! Но не побеждать. И даже не играть вничью.

Первого гола «Родины» в РПЛ сегодня не пришлось ждать и пяти минут. Максименко идеально подал в касание на ближнюю штангу, а совсем не гигант Посо (175 см) ускользнул от Сако (191 см) и грамотно кивнул головой. Гендиректор москвичей Алексей Зинин говорил: «Трансферная стоимость Икера – € 1 млн. Для нас это очень много». Не зря заплатили, получается!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ростов», впрочем, быстро отыгрался. Дятлов при подаче Ланговича пусть и легковесно, но придержал Сулейманова. 26-летний арбитр Данил Набока назначил пенальти, который на 15-й минуте реализовал Комаров, технично пробив низом от штанги.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ростовчане продолжили нагнетать. Мухину дали выиграть подбор и до второго в матче гола, и после. В первом случае удар ему не удался, зато во втором Волкову пришлось отражать мяч в перекладину. Угловой, с которого это случилось, вратарь «привёз» неуверенной обработкой сам. Повезло, что мяч укатился мимо створа. Ещё Кучаев крутил в дальний угол, а Комаров со стандарта – в ближний. Оба чуть-чуть не попали.

К 33-й минуте красноречиво выглядела статистика касаний мяча в чужой штрафной – 22:3 в пользу «Ростова». Аналогично – по количеству ударов (13:2) и угловых (5:0) на том же отрезке. Будто бед у «Родины» было мало: Сокол полетел в подкат и получил травму, из-за чего на поле вышел Бессмертный.

«Родина» — «Ростов» Фото: РИА Новости

«Родине», возможно, не было так сложно даже против «Спартака». Мысль только укрепилась, когда Роналдо с углового от Комарова заставил звенеть штангу. По такой игре равенство на табло казалось чудом. Москвичи практически не усилились по сравнению с временами в Лиге PARI, и это бросалось в глаза не только в прошлом туре. «Ростов» на их фоне временами выглядел «Барселоной», раскатывая мяч на иных скоростях.

В начале второго тайма «Ростову» вернулось за невезение в первом. Двумя голами за несколько минут! Первый – максимально курьёзный. Миронов подал, а Бакаев случайно вынес прямо на Крижана, и мяч отрикошетил в ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второй – эстетский. Лангович с заброса Кучаева убежал на свободное пространство, убрал финтом Мещанинова и вколотил из-за штрафной в левый угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Затем в кадр трансляции попал грустный Хуан Диас. Его выражение лица говорит о многом.

Хуан Диас Фото: Кадр из трансляции

«Родина» не давала ни намёка на возможным камбэк. И тут на 74-й минуте Сако ответил любезностью на любезность. Дальний удар вышедшего на замену Гарибяна вроде бы не носил большой угрозы. Вот только защитник подставил ногу, и мяч полетел в противоположный угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ростов» неделю назад легендарно провалил концовку. Если бы и сейчас он упустил победу, получилось бы крайне эпично. «Родина» дончан под конец матча тоже напрягла, только у неё своего Касаджикова не нашлось. А Шанталий перед добавленным временем окончательно приговорил интригу блестящим ударом с лёта под дальнюю штангу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напоследок зрелища добавили (но лучше бы не делали этого) болезненным и кровавым столкновением головами Волков и Олусегун. Шесть голов, два из них – самострельные. Те, кто в пятничный вечер предпочёл посмотреть матч не самых статусных команд РПЛ, явно не остались разочарованными. Кроме болельщиков «Родины». Если поражение, пусть даже разгромное, от «Спартака» они любимцам наверняка легко простили, то игровая доминация «Ростова» – повод для беспокойства.