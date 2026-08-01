В российских топ-клубах Артёма, вопреки его желанию, не ждут. Но не в некоторых поскромнее — а их он пока избегает.

Дзюбе пора смириться. У него два варианта, и оба — мимо его условий

Уже идёт 2-й тур Альфа-Банк РПЛ, а Артём Дзюба по-прежнему не трудоустроен. Лучший бомбардир в истории чемпионата России не торопится по примеру 2024 года, когда он прописался в «Акроне» только в середине сентября и дебютировал за новый клуб в 8-м туре.

8+5 за 26 матчей предыдущего сезона Премьер-Лиги, 9+5 – за 22 выхода в позапрошлом. Забивать голы и раздавать ассисты Дзюба с возрастом совсем не разучился, хотя в партнёрах у него уже давно не было Халков, Азмунов и Глушенковых. В августе ему исполнится 38 лет. Заканчивать Артём по-прежнему не собирается. Только, видимо, придётся пересмотреть подход к поиску и отключить, дословная цитата, «максимальную избирательность».

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Июнь и июль завершены. А мы вернёмся в них множеством цитат. Варианты с зарубежьем Дзюба сразу обрубил, о чём рассказывал «Чемпионату»: «Есть ли какие-то предложения? Есть, но я их сейчас не рассматриваю. Зарубежье я вообще отмёл. После вояжа в Турцию с этим закончил. Когда дедлайн? У меня вообще дедлайна нет. Я кайфую и наслаждаюсь жизнью. Всецело доверяю. Как должно, так оно и произойдёт».

Один из заплюсованных комментариев под новостью: «Скорее, зарубежье отмело его. Даже ближнее». Хватало и других в стиле «Да кому ты там нужен». Всё-таки Артём – не самый любимый в народе футболист. Особенно у болельщиков «Спартака». Но если он по-прежнему собирает множество результативных действий в РПЛ, почему не сможет в условном Китае у Леонида Слуцкого? Где давно нет мировых звёзд, а скорости вовсе не запредельные. Однако мы слегка отвлеклись.

Не смотреть в сторону зарубежья, тем более когда уже неудачно туда съездил и всё ещё тянешь уровень РПЛ, – действительно логично. Вопрос в том, что нападающий хочет не просто остаться в Премьер-Лиге, а уйти конкретно в топ-клуб.

Теперь – слово агенту Дзюбы Леониду Гольдману. Тот в интервью «Чемпионату» как следует прогрел возможное возвращение Артёма в «Спартак».

Леонид Гольдман агент Артёма Дзюбы «Разговоров в любое трансферное окно всегда очень много. Есть слова Артёма, который всегда максимально уважительно относился к «Спартаку». Этот клуб дал ему путь в большой футбол, Дзюба прошёл там все ступени развития. Да, в какой-то момент обстоятельства сложились так, что пришлось уйти. Но, во-первых, мало кто знает подробности той истории, а во-вторых, ни одного плохого слова в сторону «Спартака» он не говорил. Историю с шарфом тоже стоит забыть — никаких намерений наступать на спартаковский шарф у Дзюбы тогда не было и быть не могло, о чём уже неоднократно говорилось. Как сказал спортивный директор «Спартака» Кахигао, посмотрим, что случится в будущем. Окно длинное. Поживём — увидим. Моё мнение: Артём бы точно помог «Спартаку» как с точки зрения опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения с учётом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени. Не говоря уже про медийную историю, маркетинг и коммерцию».



Вот другая цитата Гольдмана: «Артём сейчас на таком этапе, когда может быть максимально избирателен». По нашей информации, Дзюба отодвинул варианты с клубами вроде «Акрона», где порой приходится через прессу намекать руководству на усиление, и захотел снова играть в гранде. По своей инициативе связывался со «Спартаком» и «Краснодаром». В обоих случаях узнав об отказе.

Да и сам Артём, пусть и с оговоркой, признавался, что был бы не прочь вновь примерить красно-белую форму: «Нет такого, что я хочу или не хочу в «Спартак». Была бы красивая история – закольцевать и закончить. Выиграть какой-то трофей».

Только «Спартаку» он не нужен. Перед приходом в клуб Хуана Карлоса Карседо ещё могла возникнуть мысль – такой лидер раздевалки, как Дзюба, пригодится. Но не теперь, когда команда и так завелась, показывает высокоинтенсивный футбол и выглядит главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. «Краснодар» же предпочёл вернуть Дмитрия Воробьёва, и такой выбор, тем более своего воспитанника, вопросов не вызывает.

Что по другим грандам? Даже если не оценивать игровые аспекты, Артём прикладывал в инфополе Сергея Семака и Михаила Галактионова, так что дорога в «Зенит» и «Локомотив» закрыта. В братских ЦСКА и московском «Динамо» Артёма тоже сложно представить. Да и менее статусные клубы от Дзюбы публично открещивались:

главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев: «Взяли бы Дзюбу? Нет. У меня нападающие должны выполнять огромный объём беговой работы без мяча» («Чемпионат»);

председатель совета директоров «Крыльев Советов» Максим Симонов: «Игроки такого масштаба, как Дзюба, уже сами себе тренеры. Может, им уже пора на тренерскую работу смотреть. Появление такого футболиста – это всегда конкуренция в раздевалке. Мы же строим команду вокруг главного тренера. Таких игроков всегда сложно интегрировать» («Матч ТВ»);

спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев: «Мы не рассматривали возможность приглашения Артёма Дзюбы» («Чемпионат»);

гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов: «Не рассматривали эту историю. Понятно, что Артём всем всё доказал в футболе. Если Дзюба всё же пожелает продолжить карьеру футболиста, многие его поддержат. Но большие футболисты – это непростая история. И вряд ли это наш путь» («Матч ТВ»).

«Рубин» покидает Мирлинд Даку. Однако 38-летний Дзюба едва ли сможет давать такой же объём работы. То есть повторяется тезис Талалаева. Не раз звучал тезис, что, раз не получается с топ-клубами, Дзюба был бы не прочь продолжить карьеру просто в Москве. Но и в «Родине» подписывать его отказались. Вероятно, дело в финансовых ожиданиях. У новичка РПЛ, как говорил его спортивный директор Алексей Зинин «Известиям», зарплаты после подъёма в классе вообще не изменились: лидеры в месяц получают в среднем около 1 млн рублей. Артём к такому не привык.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Совсем не раздут бюджет и у «Факела». И гендиректор воронежцев Дмитрий Кондратов как раз утверждал «Чемпионату»: «Если самому Артёму будет интересно, тогда обсудим возможность подписания. Мы с ним знакомы, нам не нужно проявлять контакты. Будет интересно – будем разговаривать. Пока, видимо, другие цели. Артём был бы усилением для любой команды. Об этом я говорил ещё на встрече с болельщиками».

Да и президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин тоже намекнул, что при желании Артёма всё реально: «На мой взгляд, он немножко не подходит под нашу концепцию, но, как говорится, никогда не говори «никогда». Однако на данный момент мы его не рассматриваем».

Так что возможность остаться в РПЛ у Дзюбы есть. Только ей совсем не помогает «максимальная избирательность». У Артёма остаётся три варианта. Первый – из области гадания на ромашке – даже не учитываем: ждать, что сильный клуб настрадается на старте сезона или лишится лидера из-за травмы, после чего обратится к спасителю. Второй – грустный: завершить карьеру. Третий: умерить эго и, если причина в этом, зарплатные запросы, чтобы напоследок ещё раз сверкнуть в клубе из регионов.

Именно осуществления последнего хочется больше всего. Как бы к Артёму ни относились болельщики, российскому чемпионату в последние годы не хватает больших личностей. А что касается непосредственно футбола, десяток результативных действий от даже 38-летнего Дзюбы – практически гарантия. Если избегать травм и конфликтов с тренерами.