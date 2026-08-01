Решение «Спартака» по Даку, «Барса» нашла замену Левандовскому. Трансферы и слухи дня

Последний день июля принёс несколько новостей о переходах игроков в клубы РПЛ. Трансферов и слухов о возможных сделках на летнем рынке сегодня вообще хватало. Всё самое важное – в нашем традиционном обзоре за сутки.
Главные состоявшиеся трансферы дня
«Махачкала» подписала игрока молодёжной сборной России
Егор Смелов (слева)
Фото: ФК «Динамо Махачкала»
Два «Динамо» оформили трансфер полузащитника молодёжной сборной России. Московское отпустило в Махачкалу 21-летнего Егора Смелова. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 385 тыс. Новичок команды Вадима Евсеева подписал контракт до лета 2030 года и взял себе 52-й номер. В прошлом сезоне Смелов выступал на правах аренды за «Нижний Новгород», сыграл 22 матча в РПЛ и Кубке России и сделал две голевые передачи.
«Краснодар» отпустил легионера в Грецию
Мозес Кобнан
Фото: ФК «ЛEВАДИАКОС»
«Краснодар» продолжает сокращать количество легионеров в составе, чтобы вписаться в ужесточённый лимит и освободить места под новичков. Очередным иностранцем, покинувшим клуб Сергея Галицкого, стал Мозес Кобнан. Вице-чемпион России отдал нигерийца, в прошлом сезоне подменявшего Джона Кордобу, в аренду «Лeвадиакосу». Есть ли у греков опция выкупа форварда – неизвестно. В минувшем сезоне Кобнан провёл 16 матчей и набрал 2+1, а в 1-м туре нынешнего чемпионата России не попал в заявку на игру с «Рубином» в Казани.
Брандт стал новичком «Аякса», уйдя из дортмундской «Боруссии»
Юлиан Брандт
Фото: ФК «Аякс»
Экс-полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт нашёл новый клуб, после того как покинул дортмундскую «Боруссию» и стал свободным агентом. 30-летний игрок продолжит карьеру в «Аяксе». Амстердамский клуб сообщил о подписании контракта с Брандтом на три года. Ранее появлялись новости о переговорах с немцем «Лидса» и «Атлетико», однако они ни к чему не привели. В завершившемся сезоне Юлиан набрал 10+4 в 38 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов.
Главные трансферные слухи дня
«Спартак» выкупает Даку у «Рубина»!
Все давно ждали трансфер Мирлинда Даку в топ-клуб РПЛ или за границу, но что-то не складывалось – год назад у албанца в последний момент сорвался переход в «Зенит». Похоже, теперь нападающий наконец-то идёт на повышение. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время «Спартак» проинформирует «Рубин» об активации прописанных в контракте нападающего отступных в размере € 11 млн. Московскому клубу осталось только договориться с самим Даку по личным условиям (Мирлинд очень хорошо зарабатывает и в Казани – по слухам, € 3 млн в год). В прошлом сезоне форвард набрал 11+1 в 29 матчах РПЛ и Кубка России, а в 1-м туре стартовавшего чемпионата забил «Краснодару».
«Барселона» отыскала нового форварда и получила намёк от Горецки
«Барселона» до сих пор не определилась с тем, кто заменит в команде ушедшего свободным агентом Роберта Левандовского. В шорт-листе каталонского клуба появилось новое имя – Вангелис Павлидис. По информации AS, 27-летний грек, сделавший покер за «Бенфику» на этой неделе в игре квалификации Лиги Европы в ворота «Санкт-Галлена», рассматривается в качестве альтернативы Хулиану Альваресу. Потенциальный трансфер Павлидиса зависит также от того, продаст ли «Барселона» Феррана Торреса. В минувшем сезоне Вангелис набрал 24+6 в 37 матчах Лиги чемпионов и Примейры.
И ещё пара свежих новостей о чемпионе Испании. Как утверждает журналист Маттео Моретто, центральный полузащитник Леон Горецка, ставший свободным агентом после расставания с «Баварией», предложил свои услуги каталонскому клубу. Но, согласно источнику, руководство «Барсы» не планирует подписывать летом игроков этого амплуа и отказало немцу. Зато хеппи-эндом завершится сага с трансфером голкипера Марка-Андре тер Штегена в «Аякс». Инсайдер Фабрицио Романо написал, что все трудности перехода улажены и немец будет официально представлен как игрок амстердамского клуба уже в эти выходные.
«МЮ» заинтересовали Леау и трансферная цель «Барселоны»
У вингера «Милана» Рафаэла Леау появился привлекательный вариант с продолжением карьеры в АПЛ. Как сообщил инсайдер Николо Скира, португальцем заинтересовался «Манчестер Юнайтед». Утверждается, что английский клуб запросил у миланцев детали возможного трансфера. «Милан» не против отпустить Леау, так как больше не считает его ключевой фигурой в своих планах, да и сам Рафаэл готов сменить команду, а сделка оценивается ориентировочно в € 50-60 млн. В прошлом сезоне португалец набрал 9+3 в 29 матчах Серии А.
Ещё одна трансферная цель «Юнайтед» – левый защитник испанского «Расинга» Хорхе Салинас. Об этом рассказал сайт TEAMtalk. «МЮ» может активизировать переговоры по 19-летнему игроку, если не получится решить вопрос с покупкой Льюиса Холла из «Ньюкасла». Согласно источнику, кандидатуру Салинаса также рассматривает «Барселона», которой пока не удаётся договориться о сумме трансфера (предлагает € 8 млн, но «Расинг» требует € 16 млн). В завершившемся сезоне Хорхе сыграл 33 матча во втором испанском дивизионе и отдал семь голевых пасов.
Одной строкой
Виктор Вальдепеньяс
Фото: ФК «Фиорентина»
- Официально: «Реал» продал 19-летнего защитника Виктора Вальдепеньяса в «Фиорентину» – итальянский клуб заплатит € 8 млн и 50% от будущей перепродажи игрока.
- Официально: «Локомотив» объявил об уходе центрального защитника Марка Мампасси – стороны договорились о расторжении контракта и 23-летний игрок стал свободным агентом.
- Официально: нападающий сборной Уругвая и «Леона» Федерико Виньяс, которым интересовался «Спартак», перешёл в мексиканскую «Толуку» за сумму, равную € 11,7 млн.
- Официально: «Барселона» купила для своего фарм-клуба 18-летнего вингера «Брюгге» Джесси Бисиву – бельгийский клуб получит € 8,5 млн плюс 20% от будущей перепродажи игрока.
- Официально: «Парма» подписала 19-летнего вингера дортмундской «Боруссии» и юношеской сборной Испании Усмана Диалло.
- Официально: полузащитник «Аякса» Киян Фитц-Джим стал новичком «Торино» – итальянский клуб заплатит нидерландскому € 2,5 млн плюс процент от будущей перепродажи игрока.
- Официально: 20-летний вингер Аарон Малуда – сын экс-футболиста сборной Франции Флорана Малуда – перебрался из азербайджанского «Сабаха» в швейцарский «Базель» за € 2,7 млн.
- HandofArsenal: «Арсенал» достиг принципиального соглашения по личным условиям контракта с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Речь идёт о «колоссальном» предложении.
- Bolavip: «Крузейро» предложил «Зениту» нескольких игроков в обмен на Луиса Энрике – тренер команды Артур Жорже уже обсудил с вингером возможный трансфер.
- Sportske Novosti: полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов переходит в «Динамо» из Загреба – 24-летний игрок подпишет контракт на четыре года в случае успешного прохождения медосмотра.
- Иван Карпов: полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев будет продан в «Оренбург» за 60 млн рублей и подпишет контракт до 2030 года.
- Marca: бывший защитник московского «Динамо» Саба Сазонов, покинув «Торино» на правах свободного агента, станет новичком «Хетафе».
- Sport.es: «Тоттенхэм» хочет приобрести автора победного гола в финале ЧМ-2026 Феррана Торреса, но интерес к форварду «Барселоны» активизировал и лондонский «Арсенал».
- Фабрицио Романо: центральный защитник «Бенфики» Антониу Силва уезжает в АПЛ – 22-летнего игрока выкупает «Борнмут» за € 25 млн плюс € 5 млн бонусами.
- Фабрицио Романо: «ПСЖ» готов выполнить все финансовые требования «Пармы», чтобы подписать японского вратаря Дзиона Судзуки – сумма трансфера может составить около € 30 млн.
- Фабрицио Романо: голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи близок к переходу в «Вильярреал» – контракт между игроком и испанским клубом уже согласован.
- Фабрицио Романо: «ПСЖ» вступил в переговоры по 21-летнему вингеру «Аякса» Мике Годтсу. Талантливого бельгийца рассматривают как дополнение в атакующую линию — на сделку по Магнесу Аклиушу из «Монако» этот трансфер не повлияет.
- Джанлука Ди Марцио: «Комо» приблизился к покупке защитника «Челси» Трево Чалобы, сделав новое предложение в размере € 30 млн плюс бонусы.
- Джанлука Ди Марцио: экс-защитник «Локомотива» Марио Митай покинет «Аль-Иттихад» и будет арендован за € 2 млн «Дженоа» с правом выкупа ещё за € 4,5 млн.
- The Athletic: «Интер» возобновил переговоры по трансферу Кёртиса Джонса: итальянский клуб даёт € 35 млн, но «Ливерпуль» требует € 40 млн.
- The i Paper: «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Лидс» вступили в борьбу за Лиама Делапа – «Челси» оценивает форварда в € 41-47 млн.
- Санти Ауна: «Манчестер Сити» сделал предложение «Марселю» о трансфере вратаря сборной Аргентины Херонимо Рульи – английский клуб даёт € 2 млн, тогда как французский просит € 3,5 млн.
- Флориан Плеттенберг: защитник «Вольфсбурга» Константинос Кульеракис продолжит карьеру в «Роме» – клубы договорились о сделке на € 17 млн плюс бонусы и 20% от будущей перепродажи игрока.