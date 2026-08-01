Решение «Спартака» по Даку, «Барса» нашла замену Левандовскому. Трансферы и слухи дня

Последний день июля принёс несколько новостей о переходах игроков в клубы РПЛ. Трансферов и слухов о возможных сделках на летнем рынке сегодня вообще хватало. Всё самое важное – в нашем традиционном обзоре за сутки.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Махачкала» подписала игрока молодёжной сборной России

Егор Смелов (слева) Фото: ФК «Динамо Махачкала»

Два «Динамо» оформили трансфер полузащитника молодёжной сборной России. Московское отпустило в Махачкалу 21-летнего Егора Смелова. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 385 тыс. Новичок команды Вадима Евсеева подписал контракт до лета 2030 года и взял себе 52-й номер. В прошлом сезоне Смелов выступал на правах аренды за «Нижний Новгород», сыграл 22 матча в РПЛ и Кубке России и сделал две голевые передачи.

«Краснодар» отпустил легионера в Грецию

Мозес Кобнан Фото: ФК «ЛEВАДИАКОС»

«Краснодар» продолжает сокращать количество легионеров в составе, чтобы вписаться в ужесточённый лимит и освободить места под новичков. Очередным иностранцем, покинувшим клуб Сергея Галицкого, стал Мозес Кобнан. Вице-чемпион России отдал нигерийца, в прошлом сезоне подменявшего Джона Кордобу, в аренду «Лeвадиакосу». Есть ли у греков опция выкупа форварда – неизвестно. В минувшем сезоне Кобнан провёл 16 матчей и набрал 2+1, а в 1-м туре нынешнего чемпионата России не попал в заявку на игру с «Рубином» в Казани.

Брандт стал новичком «Аякса», уйдя из дортмундской «Боруссии»

Юлиан Брандт Фото: ФК «Аякс»

Экс-полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт нашёл новый клуб, после того как покинул дортмундскую «Боруссию» и стал свободным агентом. 30-летний игрок продолжит карьеру в «Аяксе». Амстердамский клуб сообщил о подписании контракта с Брандтом на три года. Ранее появлялись новости о переговорах с немцем «Лидса» и «Атлетико», однако они ни к чему не привели. В завершившемся сезоне Юлиан набрал 10+4 в 38 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов.

Главные трансферные слухи дня

«Спартак» выкупает Даку у «Рубина»!

Все давно ждали трансфер Мирлинда Даку в топ-клуб РПЛ или за границу, но что-то не складывалось – год назад у албанца в последний момент сорвался переход в «Зенит». Похоже, теперь нападающий наконец-то идёт на повышение. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время «Спартак» проинформирует «Рубин» об активации прописанных в контракте нападающего отступных в размере € 11 млн. Московскому клубу осталось только договориться с самим Даку по личным условиям (Мирлинд очень хорошо зарабатывает и в Казани – по слухам, € 3 млн в год). В прошлом сезоне форвард набрал 11+1 в 29 матчах РПЛ и Кубка России, а в 1-м туре стартовавшего чемпионата забил «Краснодару».

«Барселона» отыскала нового форварда и получила намёк от Горецки

«Барселона» до сих пор не определилась с тем, кто заменит в команде ушедшего свободным агентом Роберта Левандовского. В шорт-листе каталонского клуба появилось новое имя – Вангелис Павлидис. По информации AS, 27-летний грек, сделавший покер за «Бенфику» на этой неделе в игре квалификации Лиги Европы в ворота «Санкт-Галлена», рассматривается в качестве альтернативы Хулиану Альваресу. Потенциальный трансфер Павлидиса зависит также от того, продаст ли «Барселона» Феррана Торреса. В минувшем сезоне Вангелис набрал 24+6 в 37 матчах Лиги чемпионов и Примейры.

И ещё пара свежих новостей о чемпионе Испании. Как утверждает журналист Маттео Моретто, центральный полузащитник Леон Горецка, ставший свободным агентом после расставания с «Баварией», предложил свои услуги каталонскому клубу. Но, согласно источнику, руководство «Барсы» не планирует подписывать летом игроков этого амплуа и отказало немцу. Зато хеппи-эндом завершится сага с трансфером голкипера Марка-Андре тер Штегена в «Аякс». Инсайдер Фабрицио Романо написал, что все трудности перехода улажены и немец будет официально представлен как игрок амстердамского клуба уже в эти выходные.

«МЮ» заинтересовали Леау и трансферная цель «Барселоны»

У вингера «Милана» Рафаэла Леау появился привлекательный вариант с продолжением карьеры в АПЛ. Как сообщил инсайдер Николо Скира, португальцем заинтересовался «Манчестер Юнайтед». Утверждается, что английский клуб запросил у миланцев детали возможного трансфера. «Милан» не против отпустить Леау, так как больше не считает его ключевой фигурой в своих планах, да и сам Рафаэл готов сменить команду, а сделка оценивается ориентировочно в € 50-60 млн. В прошлом сезоне португалец набрал 9+3 в 29 матчах Серии А.

Ещё одна трансферная цель «Юнайтед» – левый защитник испанского «Расинга» Хорхе Салинас. Об этом рассказал сайт TEAMtalk. «МЮ» может активизировать переговоры по 19-летнему игроку, если не получится решить вопрос с покупкой Льюиса Холла из «Ньюкасла». Согласно источнику, кандидатуру Салинаса также рассматривает «Барселона», которой пока не удаётся договориться о сумме трансфера (предлагает € 8 млн, но «Расинг» требует € 16 млн). В завершившемся сезоне Хорхе сыграл 33 матча во втором испанском дивизионе и отдал семь голевых пасов.

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Виктор Вальдепеньяс Фото: ФК «Фиорентина»