Как «Спартак» выбирал Даку и что по деньгам? Наши инсайды о главном трансфере в РПЛ

«Спартак» максимально близок к самому громкому на сегодняшний день трансферу лета, который может существенно повлиять на чемпионскую гонку в Альфа-Банк РПЛ. Новичком команды Хуана Карлоса Карседо должен стать нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время московский клуб проинформирует казанский об активации прописанной в контракте албанца опции выкупа за € 11 млн. Это будет сделано, если «Спартак» окончательно договорится с самим Даку по личным условиям. По заключённому год назад соглашению с «Рубином» Мирлинд зарабатывает € 3 млн в год. «Спартак» же предлагает ему € 3,5 млн. Пусть небольшое, но всё-таки повышение.

По нашей информации, албанец ещё сыграет за казанскую команду в этом туре РПЛ с «Акроном» (встреча состоится в субботу, 1 августа). После этого должен быть официально подтверждён переход Даку в «Спартак». Это будет второй матч форварда в стартовавшем чемпионате – в 1-м туре Мирлинд забил «Краснодару».

Главный вопрос в этой истории – почему «Спартак» всё-таки сделал выбор в пользу Даку? Источники «Чемпионата» сообщили, что окончательное решение подписать 28-летнюю звезду «Рубина» созрело либо пару дней назад, либо вообще накануне. Трансферный комитет, все в клубе и «Лукойле» согласовали кандидатуру албанца. Цена в € 11 млн за Мирлинда была признана адекватной. Даку находился в шорт-листе на усиление позиции нападающего всё лето. Может быть, не под первым номером, но как одна из основных кандидатур.

Мирлинд Даку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сначала «Спартак», по нашей информации, не хотел покупать нового форварда до продажи кого-то из пары Манфред Угальде – Ливай Гарсия. Но потом позиция поменялась, так как в клубе поняли, что чемпионство в нынешнем сезоне вполне реально, что Хуан Карлос Карседо и команда готовы идти за титулом. Однако испанский тренер просил усилить линию нападения.

«Спартак» предпринял попытки подписать более именитых игроков. Прежде всего — участника ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины Флако Лопеса. Вот только «Палмейрас» запросил за него слишком большие деньги – € 40 млн. Поэтому вариант с Лопесом быстро отпал. Вторым вариантом был другой нападающий, выступавший на чемпионате мира, – Федерико Виньяс. В случае с уругвайцем из «Леона» москвичи чуть-чуть опоздали, затянули с переговорами. В результате Виньяса продали в мексиканскую «Толуку». Затем лучшей из рассматриваемых кандидатур признали Даку.

Кажется, что для «Спартака» это сделка с приставкой «топ». Речь идёт об адаптированном к России и игре в РПЛ центрфорварде, который способен много забивать. За три года в «Рубине» Даку положил 36 мячей в 79 матчах нашего чемпионата. Летом 2025-го Мирлинд был в шаге от перехода в «Зенит». Тем не менее трансфер сорвался в последний момент, и албанец продлил контракт с казанским клубом до июня 2029-го с опцией выкупа в € 11 млн, которой сейчас и воспользуется «Спартак».