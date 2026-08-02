«Дзюбе рано заканчивать, посмотрите на Месси, Роналду!» Взгляд экс-тренера семи клубов РПЛ

Божович уникален. Ни один иностранный тренер не пользовался таким спросом в РФПЛ/РПЛ, как черногорский Граф. Семь клубов Премьер-Лиги в резюме — это рекорд, который Миодраг делит с российскими коллегами Павловым и Талалаевым. При этом назначений с 2008 по 2021 год у него даже больше — ведь в «Амкар» и «Арсенал» Божович заходил дважды!

Сколь неожиданно Миодраг появился в нашем футболе, столь же резко и пропал. После 2022-го он больше не возвращался — зато недавно вернулся в клуб своей игровой молодости. Увы, воссоединение с «Будучностью» из Подгорицы вышло недолгим и несчастливым. Об этом и не только сам Божович рассказал «Чемпионату».

— Вам сложно дозвониться. Как у вас дела, чем занимаетесь?

— Пока без работы. Отдыхаю в Греции и жду предложений. Таких длинных каникул у меня ещё не было. Но с маленькой дочкой целый день какие-то активности. Много времени у воды проводим.

— Дочке сколько?

— Три годика.

— А старшим детям?

— 27 и 23 года.

— Приличная разница.

— Очень! Мила у меня сейчас на первом месте в жизни. Можно сказать, заново наслаждаюсь отцовством.

— Как прошёл ваш последний заход в родную «Будучность»?

— В «Будучности» сложилась очень сложная ситуация. Я стал пятым тренером команды за сезон. Болельщики хотели моего ухода.

— Неожиданно. Почему?

— Одна фанатская группировка занимается ерундой. Они думают, что могут рулить клубом, не поддерживая его деньгами. Наоборот, считали, что им ещё должны платить. Президент «Будучности» подпал под их влияние, и меня очень некрасиво уволили. Едва ли не угрожали. Неспортивная история.

Миодраг Божович в «Будучности» Фото: ФК «Будучность»

— А ведь «Будучность» — клуб вашей молодости.

— Да-да, знаешь, сколько раз я эту команду спасал? Я один из рекордсменов «Будучности» по количеству матчей. Но сейчас другие времена. Вокруг клуба идёт борьба за власть — между болельщиками и людьми, которые рулят «Будучностью». Другая легенда клуба Драгое Лекович, бывший вратарь сборной Югославии, ушёл в отставку с поста спортивного директора. Дошло до того, что фанаты хотели принимать решения по трансферам. У клуба большие проблемы.

— Не возвращайся туда, где был счастлив?

— А я никогда не был счастлив в «Будучности». В этом клубе всегда всё одинаково. Даже когда я играл, было плохо. Мне кажется, никто и никогда там не был счастлив.

— Вы же не первый раз приняли «Будучность» главным тренером?

— Второй. В прошлый раз мы лидировали в чемпионате, на семь очков опережая вторую команду. Но и тогда я был вынужден уйти. Причины были разные, но тоже неспортивные.

— А как там русский защитник Сериков?

— Илья очень хорошо играл. На общем фоне выделялся профессионализмом.

— С какой российской лигой сравнили бы чемпионат Черногории?

— Первая лига — ФНЛ.

— За каким из бывших российских клубов наиболее внимательно следите?

— Я в целом слежу за новостями российского футбола, но прямо внимательно ни за кем не наблюдаю. Когда я в Сербии, могу посмотреть какие-то матчи — у нас транслируют РПЛ.

— В этом году многих приятно удивляет Соболев. А вас?

— Нет, почему? У каждого нападающего бывают чёрные полосы, когда не забивают, и белые, когда забивают много. А Соболев — уже опытный игрок, поэтому меня ничего не удивляет.

— Семак нашёл к нему ключик, как вы в Самаре?

— Думаю, да.

— Ещё один ваш бывший нападающий Дзюба сейчас без команды. Может, пора заканчивать?

— Только если сам Артём этого хочет. Но если у него есть силы — не надо. Посмотрите на Роналду, Месси — сколько возрастных футболистов на последнем чемпионате мира было. Внимательно следя за собой, можно значительно продлить карьеру. Спортивное долголетие возросло. Думаю, Дзюба и в 38 лет потянет уровень РПЛ.

Александр Кокорин и Миодраг Божович Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

— Кокорин поиграл у вас в «Динамо». Не реализовал он свой талант в футболе?

— Нет. По своему уровню Кокорин мог играть в «Барселоне» или «Реале». Большой талант был.

— Характера не хватило?

— Не знаю. Может быть, просто удачи. В футболе важно вовремя попасть в свою команду. Возможно, Кокорин не нашёл такую.

— С кем-то из своих бывших футболистов созваниваетесь, списываетесь?

— Нет.

— Связи с Россией совсем оборвались?

— Можно и так сказать.

— Но для себя допускаете ещё один заход в РПЛ?

— Почему нет? Никогда не говори «никогда».

Баннер болельщиков «Арсенала» в честь Божовича Фото: РИА Новости

— Вы знаете нового тренера «Акрона» Благоевича?

— Да. Талантливый тренер. Благоевич хорошо поработал в Сербии. Очень хорошо! Однако переезд в другую страну всегда сопряжён с трудностями. Не знаю, как у него обстоит дело с языком. Как у Срджана сложится в России, посмотрим. Но тренер, повторюсь, очень хороший.

— Но в РПЛ стартовал с 0:5 от «Зенита».

— И что это значит? Ничего. Он же не с «Динамо» или «Локомотивом» 0:5 проиграл.

— Станкович, наоборот, сейчас всех побеждает в Сербии. Вернулся в родную стихию?

— В «Црвене Звезде» у него очень хорошо получается.

— По своим возможностям «Црвена Звезда» — сербский аналог «Зенита»?

— Да, сильнее всех на голову в Сербии.

— Не хватало вам Сербии и России на ЧМ-2026?

— Понятно, что не хватало.

— За кем же следили?

— Я болел за Испанию. Мне близок испанский футбол, их методы работы. Нравится, как играет сборная. Плюс персонально импонирует Луис де ле Фуэнте. Этот тренер пережил много неудач в начале карьеры, однако всё-таки пришёл к большому успеху.

— Испания — 2010 или 2026?

— Мне кажется, в 2010 году сборная Испании была посильнее. Тогда в ней было больше звёзд. Но эта команда выиграла Кубок мира, потому что лучше всех играла в футбол.