Даку трогательно попрощался с «Рубином»! Забил победный, а после матча заплакал. Видео

«Акрон» и «Рубин» идентично начали чемпионат по результату, но по-разному с точки зрения игры. Первые на своём поле без особых шансов уступили «Зениту» 0:5. Кто-то скажет, что на пару мячей они наиграли, но и пропустить могли куда больше. Казанцы же уверенно выглядели с «Краснодаром» до удаления, даже вели в счёте, однако потом предсказуемо сели. Всё закончилось поражением 1:3. Даже очень откровенный главный тренер тольяттинцев Срджан Благоевич честно сказал, что «Рубин» – фаворит игры. Непривычно слышать такое от одного из прямых участников матча. Но по первому тайму мы увидели – серб не лукавил.

Зато он прилично изменил состав: Бардыбахин, Неделчяру, Бистрович, Аревало остались на скамейке. Понятная реакция на разгромное поражение. Два заменивших их защитника – Роча и Эшковал – по задумке, вероятно, должны были наладить игру в обороне. Хотя против атаки, где играет Даку, тяжело любым сочетаниям.

С албанским форвардом связан отдельный сюжет: накануне игры «Чемпионат» сообщил, что футболист близок к переходу в «Спартак». Все детали сделки, похоже, действительно согласованы. Так что, скорее всего, встреча с «Акроном» стала последней для него в команде. На это намекнул и Франк Артига в предматчевом интервью, когда заявил, что имеющаяся ситуация не помогает команде, и пожелал, чтобы трансферное окно закрылось в эти выходные. Однако вряд ли даже это отменит переезд албанца в Москву.

Первые 15 минут оказались втягивающими. Команды поочерёдно владели инициативой и стремились к созиданию. Но вряд ли это кого-то удивляло. Оба тренера играют в атаку, а в такой конфигурации многое зависит от того, кто первым совершит ошибку и воспользуется ли этим соперник. И на 15-й минуте странным образом повели себя игроки «Акрона». Не в первый раз. Мяч угодил в руку Марадишвили прямо перед штрафной, исполнять стандарт подошёл Грипши и бахнул в стенку. Однако после этого мяч отскочил к Арройо, которого не успел накрыть Марадишвили. И тот головой запихнул мяч в ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Понятные вопросы к тольяттинцам: почему Дмитриев лёг слишком далеко от стенки – именно это не позволило оставить игрока «Рубина» в офсайде. И почему его потерял Марадишвили. Новый ляп в обороне, который привёл к шестому пропущенному голу за два тура.

А ещё через четыре минуты – к седьмому. И снова – ошибка в обороне. Сначала Безрукову позволили расстрелять ворота Гудиева, но вратарь справился. Затем мяч отскочил к Бокоеву, а тот вместо выноса ковырнул его в сторону. Прямо в ноги Даку. Нападающий за такого уровня ошибки не прощает.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Показалось, что терзание обороны тольяттинцев продолжится. Для этого были все предпосылки. Однако казанцы ненадолго отпустили инициативу и позволили хозяевам создать несколько шансов. Самый явный упустил Тедич, который после перехвата вывалился на ворота, но не смог переиграть Ставера. А вот Дмитриев свой шанс уже не упустил. 19-летний юноша получил мяч на правом краю штрафной, качнул соперника и без раздумий пробил. Мяч после рикошета влетел в ближний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Три гола за полчаса – не самый типичный сюжет для РПЛ. До конца тайма у команд было ещё несколько хороших моментов, и они могли забить парочку. Но не сложилось. На перерыв соперники ушли при счёте 2:1 в пользу казанцев.

А после перерыва ход матча скорректировался. Тольяттинцы сразу же побежали отыгрываться, завладели мячом и пытались создавать моменты у ворот соперника. Проблемы были именно с этим – хозяева спокойно доводили атаки до штрафной, однако дальше начинались проблемы. Не хватало последнего паса или классного завершающего удара. «Рубин» происходящее устраивало. Он без паники перешёл на контратакующую игру и пару раз неплохо выбежал вперёд.

«Акрон» же свалился на игру через левый фланг, где оборону терроризировал Беншимол. Много проходов, подач, но всё безрезультатно. Тедич совсем потерялся на поле. А замены не помогали. Тольяттинцы до последнего пытались что-то придумать впереди, однако казанцы дотерпели и забрали три очка.

А после финального свистка партнёры поочередно подходили к Даку и обнимали его. И вряд ли дело только в победном голе. Это больше было похоже на прощание. Сам игрок даже не смог сдержать слёз.