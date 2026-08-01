«Спартак» трансфером Даку покажет, что готов к трофеям. Не только на словах

Что отличает клуб с понятными трофейными амбициями от остальных? Быстрые решения. В первую очередь – на трансферном рынке. И «Спартак» этим летом без стеснения показывает, что нацелен брать титулы. Не просто на словах, но и на деле.

Сюжет с трансфером Мирлинда Даку – именно про это. По информации «Чемпионата», клуб изначально оказался готов удовлетворить просьбу Хуана Карлоса Карседо о покупке центрфорварда. И это несмотря на наличие двух нападающих. Клуб не стал дожидаться продажи Манфреда Угальде или Ливая Гарсии, а сразу вышел на рынок и выбрал понятный вариант. Переговоры, как известно, шли ещё и по Флако Лопесу и Федерико Виньясу. Однако по разным причинам не сложилось.

Итог – оперативное решение о готовности заплатить € 11 млн «Рубину». Без торгов, спекуляций и ожидания того, что кто-то подвинется по сумме. Просто перевод суммы отступных. Команде был нужен форвард здесь и сейчас, а не в середине сентября, когда таблица уже сформируется. Поэтому Даку провёл игру с «Акроном», забил победный гол, трогательно попрощался и теперь едет в Москву.

Кто-то наверняка скажет: зачем ещё и Даку, если за двух имеющихся нападающих клуб и так заплатил € 32 млн? Ответ понятен. Сложно рассчитывать на трофеи, если твои форварды на двоих забивают 10 голов за сезон. У одного Даку девять только за осеннюю часть 2025 года. Весна вышла не такой удачной, но там были травма и наверняка общие проблемы с мотивацией. Ведь «Рубин» заранее решил главную задачу и весну играл, по сути, для себя.

Теперь в «Спартаке» будет форвард другого типа, под которого можно корректировать модель игры. И главное – адаптированный под РПЛ, с понятным функционалом и сильными сторонами, ещё и с лидерскими качествами. Если всё будет хорошо со здоровьем, то это почти гарантия минимум 10 голов за сезон. А это точно стоит € 11 млн, если учитывать ещё и турбулентный рынок, где цены на россиян растут вместе с прайсом на легионеров.

Даку 28 лет. Он моложе Джона Кордобы, которого пару лет назад «Спартак» тоже очень хотел. Даже договорился с игроком по личным условиям, однако не смог прожать «Краснодар». Об этом в клубе наверняка жалели, учитывая последующие сезоны колумбийца и титул. Но не факт, что тогда сама команда была полноценно готова к борьбе за чемпионство. В первую очередь ментально. При Деяне Станковиче «Спартак» колбасило: настроение менялось слишком часто. Не хватало стабильности и предсказуемости, несмотря на большие траты. При Карседо появилось хоть какое-то постоянство. Спартаковцы не валятся в случайный момент матча, и примерно понятно, что от них ожидать. Внутри на данный момент гармония. И это явно чувствуют в руководстве. Иначе куда прохладнее отнеслись бы к идее покупки третьего форварда при двух имеющихся.

Кстати, сам Даку уже мог оказаться в «Спартаке» год назад. На рынке говорят, что не случилась мэтча с Деяном Станковичем. То ли на национальной почве (ведь перформанс на Евро-2024, вызвавший большое недовольство в Сербии, помнят до сих пор), то ли на чисто игровой. Так или иначе, сам Станкович в клубе надолго не задержался. Хотя, возможно, оттянул переход Даку. Правда, и с ним в прошлом сезоне команда вряд ли могла на что-то претендовать.

Неправильно будет и не сказать о потенциальных рисках. А то может сложиться ощущение, что албанец – гарант того, что «Спартак» сразу влетит на верхние строчки таблицы. Это не так. Как и у большинства талантливых игроков, у Даку есть свои причуды. Он, например, любит провоцировать, может сыграть грязно, однако, похоже, всё это относится только к соперникам. Иначе не было бы такого тёплого прощания с командой после победы над «Акроном».

Осенний спад прошлого года тоже нельзя полностью игнорировать, несмотря на травму. Но и нельзя назвать это тенденцией. Ведь в двух предыдущих сезонах Мирлинд равномерно забивал по ходу всех 30 туров. Теория о том, что у него проблемы с испанскими тренерами, на примере неудачного периода с Франком Артигой, тоже странная. Иначе тренер публично не намекал бы, что его продажа – большой удар по амбициям команды.

Мирлинд Даку и Франк Артига Фото: ФК «Рубин»

«Спартак» же стоит похвалить за то, что клуб не пошёл искать новую звезду на зарубежные рынки с непонятными перспективами развития. Клуб сделал сильный ход внутри. И, не исключено, что он себя оправдает.