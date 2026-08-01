Шедевр принёс «Крыльям» новую ничью в Москве! ЦСКА еле спасся на последних минутах. Видео

Гонду по-прежнему не вёзёт, а Шитов будет корить себя за слишком сильную передачу.

ЦСКА и «Крылья Советов» продуктивно провели 1-й тур Альфа-Банк РПЛ и вообще не поменяли составы на личную встречу во 2-м. Хотя у армейцев и вернулся после болезни Баринов (вышел только на 64-й минуте), да и Бориско подъехал. Что логично: зачем менять то, что работает? А теперь не сработало!

«Крылья» явно держали в уме быстрый пропущенный гол ЦСКА от «Балтики» и сразу же провели несколько интересных атак. Да, не столь же эффективно, как калининградцы. Но моментами техничный перепас самарцев вблизи армейской штрафной реально приносил эстетическое удовольствие. Как и прорыв Поповича, который ушёл от Божина и бил с близкого расстояния – удар вовремя заблокировал Чернов.

Первый же по-настоящему голевой эпизод возник на 20-й минуте. Даже два подряд, и оба, внезапно, от Мойзеса. Сначала его прострел срезал в штангу Костанца, а следом отличный удар бразильца потащил Песьяков. ЦСКА не удался стартовый отрезок. Тем не менее постепенно он раскочегарился, и сильное давление привело к голу! Поповича, который ранее и «Балтике» автогол организовал!

Глебов с Гонду разогнали атаку. Круговой забегом отвлёк Печенина, а Матии дали время принять мяч возле штрафной, выждать паузу и переложить мяч под левую ногу. Тот отблагодарил за подобную роскошь и идеально пальнул в угол – такое не берётся.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Попович вскоре ещё и идеально нашёл подачей Козлова, который головой скинул на Гонду. Лусиано вроде бы всё сделал в лучшем виде: принял на грудь, с лёта послал мяч в направлении девятки. А тот стукнулся о каркас! Самый невезучий футболист РПЛ? Что ж, хоть без ассиста теперь не ушёл.

После перерыва сгубил супермомент и другой армеец. Тот же Гонду оказался один против двоих, обыграл одного и улучшил позицию. Далее мог бить сам и всё-таки покатил левее Козлову. Вот Даниле-то и завершить бы эпизод ударом, да он придумал нетривиальное и отдал Поповичу на пустые ворота. А там уже в подкате разобрался Бабкин. За такое расточительство частенько наказывают. «Крылья» посчитали так же.

Пошёл лютый обмен остротой. Бабкин бил впритирку со штангой и позже, убрав на замахе Данилова, делал подарок Торопу слабым тычком. Дважды личный нефарт вновь подсветил уже с перебинтованной рукой Гонду: и Песьякова не переиграл, и до закидушки Мойзеса в прыжке чуть-чуть не дотянулся.

А вот Витюгову на 62-й минуте сделали такой же подарок, что ранее Поповичу. Видимо, Данилов и Круговой посчитали, что Максим не сможет закрутить в дальнюю девятку с левого угла штрафной, и не пошли в отбор. Именно так и случилось!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья», как и с «Динамо», заметно прибавили во второй половине. Самарцам и ничьей было мало, ведь Тороп уже при равенстве на табло потащил «пушку» Печенина под перекладину. Указывать полумоменты и вовсе нет смысла: их было слишком много у обеих ворот. О чём говорит хотя бы соотношение ударов 18:10 (6:5 – в створ).

В самом финале добавленного времени «Крылья» и вовсе убегали в контратаку формата «пять в два». Но Шитов отдал слишком сильную передачу, и всё заруинилось. Вторая кряду ничья в Москве – приятная традиция для Самары. С лёгкой горчинкой от упущенной возможности.