Топ-события воскресенья: «Ахмат» — «Спартак» в РПЛ, финал Лиги наций и водный ЧЕ

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Время в материале указано по Москве.

🏆🏐 14:30: США — Польша, Лига наций, мужчины, финал

Лига наций (м) . Финал Лига наций (м) . Финал 02 августа 2026, воскресенье США Не начался Польша Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: хватит ли у американцев сил?

Сборная США стала единственной, кто одолел в этой Лиге наций Японию. И сделала это в самый нужный момент — в полуфинале. Правда, затратили при этом Майка Кристенсон и компания кучу сил и эмоций. А сборная Польши и играла раньше, и победила за рекордные 69 минут. Так что весь вопрос в том, хватит ли сил у американцев. На предварительном этапе поляки нанесли им чувствительное поражение 3:0. Как будет на этот раз?

69 минут хватило Польше, чтобы выйти в финал: Мужская сборная Польши установила рекорд по самому быстрому полуфиналу Лиги наций XXI века

⚽️ 15:00: «Арсенал» Тула — «Торпедо» Москва, Первая лига, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: москвичи рвутся наверх

А туляки – стараются не свалиться в зону стыков. 0:5 от «Сочи» – что-то с чем-то. И ведь нужно будет загладить вину перед болельщиками в матче с одним из лидеров старта сезона. Противостояние это крайне миролюбивое: пять из шести последних личных встреч закончились вничью. «Арсенал» не побеждал «Торпедо» и вовсе с 2014 года. Серия продлится?

⚽️ 16:00: «Оренбург» — «Зенит», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чемпионы снова потеряют очки в Оренбурге?

«Оренбург» сенсационно обыграл «Зенит» весной и этим едва не лишил его чемпионства. Хотя петербуржцы дважды били пенальти. Да и в целом это для них тяжеленный выезд: последние четыре матча принесли только одну победу при одной ничьей и аж двух поражениях. Неужели и теперь у фаворита случится осечка? Её приблизить вполне способен оформивший в 1-м туре 1+1 Касаджиков.

🥇🏊 17:00: Синхронное плавание, чемпионат Европы, микст, техническая программа

Интрига: реабилитируются ли россияне за неудачу в произвольной программе?

В произвольной программе микст-дуэтов Алина Румянцева и Захар Трофимов выступили совсем не так, как ожидали. Россияне оказались на обидном четвёртом месте. После неудачи Трофимов заявил, что в технической программе они обязательно возьмут золото. Посмотрим, сдержат ли спортсмены данное слово.

⚽️ 18:15: «Краснодар» — «Факел», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: результат очевиден?

«Краснодар» показал, что в полном порядке и без Сперцяна с Кордобой, и разобрал в Казани «Рубин». Пусть даже бо́льшую часть матча провёл в большинстве. Воронежцы же не справились дома с одной из худших выездных команд прошлого сезона – махачкалинскими динамовцами. Значит, результат предрешён? Не факт, ведь «Факел» четыре из семи встреч с «Краснодаром» свёл вничью.

🏆⚽️ 19:00: «ПСВ Эйндховен» — «АЗ Алкмар», Суперкубок Нидерландов, финал

Суперкубок Нидерландов 2026 . Финал Суперкубок Нидерландов 2026 . Финал 02 августа 2026, воскресенье. 19:00 МСК ПСВ Эйндховен Эйндховен Не начался АЗ Алкмар Алкмар Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: гарантированное веселье

Если хотите по-футбольному приятно провести вечер, данная афиша точно для вас. Последний раз встреча этих команд не порадовала минимум тремя голами в далёком 2022 году. С тех пор случались по 5:1 в пользу ПСВ в 2024-м и 2025-м, 4:0 в 2023-м, 2:2 — в том же 2025-м. С фаворитом всё ясно: эйдховенцы доминировали в прошлом сезоне и привезли конкурентам от 19 очков и больше. Но это один отдельно взятый матч, и произойти может всякое.

⚽️ 20:30: «Ахмат» — «Спартак» Москва, РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Черчесов против родной команды

Какие тут вообще нужны подводки? «Спартак» против Станислава Черчесова – гарантированное огниво. Бывший спартаковский вратарь в качестве тренера обыгрывал последний раз родную команду в далёком 2013 году ещё с «Амкаром». Потом он не работал в РПЛ несколько лет, тем не менее жажда реваншизма наверняка осталась. Да и «Ахмат» сейчас в полном порядке. Как, впрочем, и «Спартак».