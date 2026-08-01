Исторический старт! Махачкала с Евсеевым — на первом месте РПЛ после камбэка с «Локо»!

«Динамо» перевернуло матч во втором тайме, а москвичи потерял Митрюшкина. Но не было ли фола в эпизоде с победным голом?

«Локомотив» не выигрывает на старте сезона Альфа-Банк РПЛ. Во 2-м туре команда Михаила Галактионова упустила победу над махачкалинским «Динамо» и подарила сопернику яркий камбэк. А команда Вадима Евсеева, стартовав с двух побед, забралась на первое место – уже на пять очков оторвалась от железнодорожников!

Галактионов не поменял ни состав, ни схему по сравнению с первым – не лучшим по качеству – матчем с «Ахматом». «Локомотив» снова использовал схему 4-4-2 с Раковым и Руденко впереди. Сыграл в Каспийске и Карпукас, несмотря на слухи о переходе в «Зенит». Артём при начале атак опускался к центральным защитникам, чтобы создавать «три в два» против дуэта форвардов «Динамо» Миро – Агаларов и обеспечивать выход из-под прессинга хозяев. При этом фланговые защитники «Локо» давали ширину, а команда Евсеева не здорово закрывала фланги. Впрочем, поначалу Карпукас выглядел каким-то несобранным. Фолил, обрезал. Уже на первой минуте «привёз» опасный штрафной в 18 метрах от ворот, тем не менее Апшацев загубил хороший шанс – зарядил в стенку.

И «Локомотив», и «Динамо» стремились быстро доставлять мяч вперёд. На этом отрезке встречи соперники оставляли друг другу достаточно много свободного пространства, поэтому команды выдали серию атак в переходных фазах. В одной из них хозяева убежали «четыре в три», но Сильянов заблокировал в падении удар Агаларова. В остальном же и железнодорожникам, и махачкалинцам всё портили спешка и невынужденный брак. Явного преимущества не было ни у кого. Когда судья Карасёв отправил футболистов на водопой (не рекламный, как на ЧМ-2026, – из-за жары в Дагестане), у «Локо» и «Динамо» была почти одинаковая статистика действий на чужой трети: приблизительно по 40 пасов с точностью 60%.

Батраков опять играл глубже, чем прежде – рядом с Карпукасом. На исходе получаса Алексей, получив от Мрезига, завёлся (Карасёв не зафиксировал фол) и сам едва не сломал Сундукова. Врезал динамовцу по ногам, рискуя нарваться на удаление. К счастью для москвичей, он заработал лишь жёлтую карточку. После этого звезда «Локо» выбрал лучший способ отомстить противнику – организовал гол. У железнодорожников наконец сработала связка Батраков – Раков. Хавбек вырезал проникающий пас на нырнувшего за спины форварда, а тот одним касанием правой убрал в штрафной Мрезига и затем покатил левой под рукой Магомедова. Красота! «Динамо» же до перерыва запомнилось ещё только моментом Сандрачука. В конце первого тайма Миро тонким пасом пяткой запустил защитника в штрафную, автор победного гола в Воронеже ушёл от Ньямси, но оставил своим ударом шансы на сейв Митрюшкину.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Любопытно, что после перерыва и Евсеев, и Галактионов пожертвовали форвардом, чтобы укрепить центр поля. У «Динамо» вместо Агаларова вышел Джабраилов. У «Локомотива», как ни удивительно, не остался в игре забивший гол Раков. Может, повреждение помешало или причиной стало полученное нападающим предупреждение? Так или иначе, в РПЛ дебютировал 18-летний Еремеев. В результате Батраков поднялся выше – на любимую позицию «десятки».

Миро Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«Локомотив» не давал «Динамо» развернуться у своих ворот, тем не менее незадолго до истечения часа игры команда Евсеева забила первым ударом во втором тайме! Лесовой сместился в центр, а Батраков не успел помешать ему отдать пас между линий. Дальше феноменально сыграл Глушков. Принял мяч, быстро развернулся и покатил на Миро – в свободную зону выскочившего на него Ньямси. Ангольский нападающий тоже мастерски исполнил эпизод. Не стал бить сразу, а обыграл Митрюшкина и поразил уже открытую цель. Более того, «Локо», помимо преимущества, потерял голкипера. Морозов врезался в Митрюшкина – травмированный вратарь уступил место на поле Лантратову.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо», забив гол, выдало очень мощный отрезок. Заметно усилил игру хозяев Аззи – один из лидеров махачкалинского клуба пока не готов на 90 минут после повреждения. Алжирец соорудил голевой момент, легко уйдя от Карпукаса и покатив во вратарскую на Миро. Анголец чуть-чуть опоздал к мячу – дубль не случился. Но после очередной паузы на водопой команда Евсеева всё-таки повела. Какой же чудесный контрвыпад удался «Динамо»! Мрезиг разрезающим пасом вывел Глушкова один на один, и экс-игрок системы «Локо» пробил Лантратова. Не праздновал из-за уважения к бывшему клубу. VAR проверял гол, так как атака хозяев началась, возможно с фола Алибекова на Руденко. Судьи решили, что защитник чисто отобрал мяч.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Длина и качество скамейки никак не увеличивали шансы «Локо» спасти матч. Галактионов выпустил другого 18-летнего – нападающего Голубева, а вслед за ним – Салтыкова. Однако концовку забрали махачкалинцы. По ударам получилась практически ничья (13:12 в пользу железнодорожников, в створ – 5:5), но по показателю xG махачкалинцы наиграли на победу – 2,22 против 1,73.