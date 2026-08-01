«Балтика» Талалаева сломала эпохальную серию! Какой же чудовищный старт «Динамо» в РПЛ

Настоящая «Балтика» Андрея Талалаева вернулась! Во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ победила дома «Динамо». Пока все свои голы в этом сезоне калининградцы забивают после стандартов (аут с ЦСКА, угловой и пенальти сегодня).

Редкий случай: обе команды поменяли вратарей после 1-го тура чемпионата. «Балтика» продала в ЦСКА Бориско и вернула в Калининград ушедшего из «Зенита» Латышонка. Талалаев, чтобы избежать «выстрела в голову» (помните яркую фразу тренера на тему трансфера основного голкипера?), сразу включил новичка в стартовый состав. «Динамо» потеряло травмированного Лунёва. Его подменил Расулов.

И Талалаев, и Шварц ставят на прессинг. Обе команды использовали давление как инструмент защиты и организации контрвыпадов после возврата мяча, но «Балтика» отдала владение. На стартовом отрезке встречи показатель контроля мяча у калининградцев составлял всего 20%. Три атакующих игрока Оффор, Петров и Титков высоко встречали оборонительную пятёрку бело-голубых. Как правило, нападающий работал по опорнику Глебову, а инсайды «кусали» центральных защитников и перекрывали линии передач на фланговых. Потом, как показалось, латерали «Балтики» начали смелее помогать в давлении на крайних защитников соперника – «Динамо» стало сложнее распоряжаться мячом.

«Балтика» — «Динамо» Фото: ФК «Динамо»

Игра застряла между штрафными – много эмоций, единоборств и борьбы за подборы. В общем-то, типичный матч для «Балтики». Пролетела половина тайма, а у команд Талалаева и Сандро Шварца не было ударов в створ. Статистика касаний в чужой штрафной тоже не впечатляла – 4:4. Вратари скучали без дела. Но по истечении получаса Латышонок получил наконец возможность показать себя. Сначала гости прорвали прессинг хозяев, и Артур Гомес, избежав офсайда, бил с семи-восьми метров. Голкипер сотворил сейв ногой, заставив бразильца схватиться за голову. Затем классно сыграл в штрафной Тюкавин: развернулся с защитником на плечах и зарядил под перекладину. Латышонок опять потащил!

Эти два удара – все от «Динамо» в створ за 45 минут. «Балтика» свой единственный нанесла перед перерывом, когда мощно приложился издали Варатынов. Расулов отразил непростой, мокрый мяч. Работу голкиперам затруднял дождь в Калининграде. Нулевая ничья – справедливый итог первого тайма.

Дебют второго тайма напоминал по картине игры старт матча. Команда Шварца была больше на мяче, однако поначалу никто не создавал опасных моментов. Затем на первый план вышли стандарты. «Динамо» едва не отличилось после углового, когда Варатынов выбил головой летевший в ворота мяч. Центральный защитник лишил гола своего коллегу по амплуа Рикардо, выигравшего воздух. А вот «Балтика» забила!

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На исходе часа команда Талалаева здорово разыграла угловой, когда бело-голубые ждали подачи. Мурид покатил Бевееву, а затем навесил на дальнюю штангу. Гассама сбросил головой во вратарскую на потерянного динамовцами Титкова. Явно наигранная, очень интересная комбинация. Кстати, в этом сезоне в калининградский клуб вернулся и отвечает за стандарты экс-тренер «Шинника» Артём Булойчик. Вот результаты его работы.

После гола команды Талалаева состоялись интересные замены. У «Балтики» вернулся после травмы лучший бомбардир прошлого сезона Хиль. У москвичей – участник ЧМ-2026 Касерес. На 75-й минуте эти двое и стали участниками следующего момента, приведшего к голу. Парагваец в единоборстве в собственной штрафной попал по ноге форварду хозяев. Судье Танашеву, чтобы разобраться в эпизоде, понадобилась помощь друга – VAR. Изучив повтор, рефери назначил 11-метровый. Сам же Хиль забил с пенальти. Очень спокойно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» опять заслужит массу критики за игру при немецком тренере, но так просто команда Шварца всё-таки не сдалась. Пока диктор выкрикивал на весь стадион имя автора гола хозяев, гости провели атаку и забили – всего через минуту! Свежий Сергеев открылся справа и выполнил кросс, а Артур Гомес выиграл воздух в штрафной у Шнапцева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке «Динамо» давило, а «Балтика» отбивалась. Тюкавин даже отправил мяч в сетку ворот Латышонка, но из офсайда. Ничего лучше бело-голубые уже не создали. В итоге москвичи нанесли 14 ударов против восьми у калининградцев, однако не превзошли их по попаданиям в створ (4:4) и уступили по показателю xG (1,07 против 1,35). «Балтика» впервые в своей истории обыграла «Динамо» – до этого было четыре ничьих и 10 поражений в 14 встречах РПЛ и Кубка России.