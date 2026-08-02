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Оренбург — Зенит, прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ, где смотреть, 2 августа 2026

Круче завершение тура представить сложно! Играют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»! LIVE
Кирилл Закатченко Дмитрий Зимин
,
2-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 2 августа, день ВДВ. Ну и тремя встречами заканчивается 2-й тур Альфа-Банк РПЛ. «Оренбург» примет «Зенит», «Факел» приедет в гости к «Краснодару», а в Грозном сразятся «Ахмат» и «Спартак».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний матч между этими командами выиграл «Оренбург». Наверное, это единственное, что нужно знать перед данной встречей. Понятно, что «Зенит» – фаворит матча, а для уральцев даже ничья будет за счастье. Но как сложится в реальности? Порой результат в этой паре серьёзно удивляет.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Раньше «Краснодар» много нервничал во встречах с «Факелом» и периодически или терял очки, или с трудом их зарабатывал. Но это в большей степени касалось первого круга, тогда как в начале сезона у команды Мурада Мусаева и настроение хорошее, и лидирующая группа ещё не сформировалась, чтобы цена ошибки была огромной. Последний матч между командами закончился победой вице-чемпиона со счётом 5:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» против Станислава Черчесова – это сюжет, который изучен до последнего. В матчах с красно-белыми специалисту тяжело, последний раз он обыгрывал не чужой для себя клуб ещё как тренер «Терека». В прошлом сезоне москвичи не оставили оппонентам шансов в обоих случаях.

Изучаем:
Черчесов vs «Спартак», открытие старта против «Зенита», серия ЦСКА. Интриги 2-го тура РПЛ
Черчесов vs «Спартак», открытие старта против «Зенита», серия ЦСКА. Интриги 2-го тура РПЛ
Комментарии
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