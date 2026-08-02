Новый вариант в Европе для Батракова, казус «Реала» с Винисиусом. Трансферы и слухи дня

Да и с трансфером Диоманда у мадридского клуба есть трудности. А вот «Челси» и «Балтика» подписали новичков.

Наступил самый горячий месяц на летнем рынке в Европе. Главные трансферы и слухи о переходах игроков за первый день августа – в нашем традиционном обзоре. Молодая звезда РПЛ укатит в Турцию?!

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Балтика» презентовала новичка прямо во время матча

Лорис Муйоколо Фото: ФК «Балтика»

Это был хороший день для главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева! Его команда одержала первую победу в новом сезоне РПЛ – над московским «Динамо», а клуб подогнал долгожданный трансфер. Прямо по ходу игры (точнее, в перерыве) калининградцы презентовали своего новичка – центрального защитника «Гренобля» Лориса Муйоколо. 25-летний француз заключил договор до лета 2030 года, а его трансфер, по данным Transfermarkt, обошёлся «Балтике» в € 1 млн. В предыдущем сезоне Муйоколо сыграл 27 встреч в Лиге 2 и сделал три голевые передачи.

«Челси» взял 35-летнего форварда

«Челси» официально подтвердил трансфер Дэнни Уэлбека. 35-летнего нападающего выкупили у «Брайтона» за сумму, равную € 5,85 млн. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» подписал контракт на два года. В карьере Уэлбека были и выступления за сборную Англии – он провёл 42 матча за национальную команду в период с 2011-го по 2018-й. В прошлом сезоне Дэнни поучаствовал в 37 играх АПЛ, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу.

Игрок сборной Португалии перешёл в «Борнмут»

Антониу Силва Фото: Gualter Fatia/Getty Images

«Борнмут» объявил о трансфере центрального защитника «Бенфики» и сборной Португалии Антониу Силвы. По данным Transfermarkt, английский клуб заплатит лиссабонцам € 25 млн. Кроме того, сообщалось, что в договоре будут прописаны бонусы в размере € 5 млн. 22-летний новичок заключил контракт с «Бенфикой» до лета 2031 года. В прошлом сезоне Силва поучаствовал в 31 игре Примейры и Лиги чемпионов, забил один мяч и сделал один голевой пас, а в заявку на ЧМ-2026 Антониу (проведшего 20 матчей за национальную команду) не включили.

Главные трансферные слухи дня

Батраков уедет в «Галатасарай» вместо «ПСЖ»?

Алексей Батраков всё-таки может уехать этим летом в Европу, но, похоже, не в «ПСЖ», а в «Галатасарай». По информации инсайдера Ягыза Сабунджоглу, стамбульский клуб уже достиг договорённости с российским полузащитником по условиям контракта и начал обсуждать будущий трансфер с «Локомотивом». Впрочем, пока большого прогресса в переговорах нет. Журналист Сафа Каан Озтюрк, в свою очередь, сообщил, что чемпион Турции рассматривает Батракова наряду с хавбеком «Страсбурга» Хулио Энсисо, однако для «Галатасарая» наш 21-летний игрок более приоритетная фигура. Батраков в прошлом сезоне набрал 17+11 в 36 матчах РПЛ и Кубка России, Энсисо – 12+9 в 42 играх Лиги 1, Кубка Франции и Лиги конференций.

У «Реала» возникли сложности в переговорах по Диоманду

Ян Диоманд Фото: Stacy Revere/Getty Images

Несмотря на то что переход вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманда в «Реал» казался делом решённым, у мадридцев возникли сложности в переговорах по ивуарийцу. Как пишет Bild, немецкий клуб отклонил уже два предложения «сливочных» – на € 100 млн и € 115 млн. Согласно источнику, «РБ Лейпциг» настаивает на сумме в € 120 млн и бонусах, которые могут довести стоимость сделки до € 135 млн. Тем временем инсайдер Флориан Плеттенберг рассказал, что Диоманд не полетел с командой на сбор в Австрию, сославшись на болезнь. Напомним, летом вингер выступал на ЧМ-2026, где сделал один голевой пас в четырёх играх, а в завершившемся сезоне заработал 12+8 в 33 матчах Бундеслиги.

«Арсенал» продолжает бороться за Винисисуса Жуниора

Ещё не поставлена точка и в истории с возможным трансфером Винисиуса Жуниора в лондонский «Арсенал». Как утверждает Globo, бразилец и «Реал» по-прежнему далеки от достижения соглашения, а причина – в подписном бонусе. Президент мадридского клуба Флорентино Перес готов увеличить зарплату форварда с € 18,5 млн в год до € 20 млн, но категорически отказывается давать требуемую агентами Винисиуса Жуниора сумму за продление контракта. Представители бразильца считают, что их клиент всё равно получит меньший бонус, чем новичок, которого «Реалу» придётся брать ему на замену, и чем получил, например, Килиан Мбаппе. Босс «сливочных» настаивает: игрок, уже выступающий за «Реал», не должен рассчитывать на такой же бонус, как свободный агент (в этом качестве подписывали Мбаппе). Стороны жёстко придерживаются своих позиций, а Перес опасается создать опасный с точки зрения будущих переговоров с другими футболистами прецедент. В этих обстоятельствах «Арсенал», по данным The Athletic, продолжает работу над трансфером бразильца. Владельцы «канониров» готовы нарушить структуру зарплат в клубе и удовлетворить запросы форварда – они уже одобрили финансовые параметры сделки. В «Арсенале» видят, насколько сильно Микель Артета хочет заполучить звезду «Реала». Статистика Винисиуса Жуниора в минувшем сезоне: 21+12 в 50 матчах Примеры и Лиги чемпионов, а на ЧМ-2026 – 4+1 в пяти играх.

«ПСЖ» закрыл трансфер звезды «Монако» и нацелен на лучшего бомбардира «Аякса»

Магнес Аклиуш и Мика Годтс Фото: Getty Images

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» наконец-то договорился с «Монако» о трансфере атакующего полузащитника Магнеса Аклиуша после долгих переговоров. Согласно источнику, стоимость сделки составит € 50 млн, а 24-летний игрок подпишет контракт до лета 2031 года на следующей неделе после прохождения медосмотра. В завершившемся сезоне Аклиуш набрал 7+9 в 41 матче Лиги 1 и Лиги чемпионов. Кроме того, «ПСЖ» всё ближе к приобретению Феррана Торреса. Sport.es сообщил: парижский клуб дал понять автору победного гола в финале ЧМ-2026, что в любом случае предложит ему значительно бо́льшую зарплату, чем «Барселона» в ходе переговоров о продлении контракта.

Стало известно и ещё об одной трансферной цели «ПСЖ» – это лучший бомбардир «Аякса» Мика Годтс. Инсайдер Романо написал, что чемпион Франции вступил в переговоры о покупке 21-летнего бельгийца, а Voetbal International уточнил, что нидерландский клуб просит за вингера € 60 млн. В прошлом сезоне Годтс заработал 17+14 в 42 встречах Эредивизии и Лиги чемпионов.

У Салаха появился новый вариант в Турции

У экс-звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, ставшего свободным агентом после ухода из английского клуба, появился новый неожиданный вариант в Турции. В летнее окно 34-летний египтянин был близок к переходу в «Бешикташ», однако в последний момент представители форварда подняли свои финансовые запросы, и стамбульский клуб «заморозил» переговоры. Этим обстоятельством может воспользоваться «Трабзонспор». Инсайдер Сабунджоглу узнал, что клуб из Трабзона связался с агентами Салаха и направил им официальное предложение – двухлетний контракт с зарплатой € 17 млн в год («Бешикташ» давал только € 12 млн и договор по схеме 1+1). На прошедшем ЧМ-2026 египтянин набрал 1+2 в пяти матчах, а в минувшем сезоне – 10+10 в 37 играх АПЛ и Лиги чемпионов.

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